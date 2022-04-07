如果能親身參與某一部電影，扮演其中角色，化虛擬為真實；又或是將現實物品放入虛擬世界中使用，你會怎麼選？乍看之下很虛幻，但卻是我們即將面對的進行式。

文‧陳怡瑄

「我把NFT視為工具，而非金融炒作，倘若NFT只淪為金融下的泡沫產品的話將會非常可惜，但現在大家看到他的價值性依舊太過粗淺」Gamamobi執行長黃繼德一語道破，「說白話點，其實元宇宙本身就是一款遊戲」只是這樣的遊戲，在經濟、金融、多元等面向來看，大家有沒有辦法做到全面且豐富，這又是個未知數。

我們是真正的元宇宙手遊

如同兩部經典電影，《一級玩家》就是標準的第三階元宇宙，VR硬體的虛實與人工智能結合。第四階段元宇宙則是《阿凡達》將腦機結合，屆時人的意識將會永生不滅。黃繼德表示，以當前硬體技術來說，VR的眼球追蹤及雲端末端技術尚未成熟，使得遊戲體驗無法達到最佳狀態，目前的硬體技術約在第二階段，是否能邁向第三階段，完全取決於軟硬體及運算技術，不過無論如何，虛擬與現實的結合，就是元宇宙所能帶來的附加效益及價值。

早在二○一九年，Gamamobi就有元宇宙概念遊戲的構思，開發一款可以打破年齡、性別及國界等開放世界遊戲，而模擬經營類遊戲就成為了選項。

「如何打破框架，不受到侷限？首先，要腦洞大開。」要知道當時尚未有元宇宙一詞出現，黃繼德又接著說道「那時候每個人都在問，你們這個遊戲，是蓋房子嗎？解釋了很多，但聽完的人都一臉茫然，後面就乾脆說是模擬市民加動物森友會，大家才比較明白，現在就會直接地說，我們是元宇宙手遊！」

用不一樣的身份 開始新生活

而一開始決定研發模擬經營類遊戲，Gamamobi並非是基於商機考量，黃繼德表示，我希望做出款如同電影《一級玩家》的遊戲，每個人都能在遊戲中創造自己的世界，兼具真實世界元素及超脫現實想像，設定自己的外型、創作自己的作品、擁有與現實生活中完全不一樣的身份、各種娛樂體驗、虛擬貨幣自由交易且完整經濟體制的環境。

Gamamobi研發的開放世界元宇宙手遊《MetaCity M》，讓許多玩家看上NFT商機，紛紛搶先在《MetaCity M》卡位，繼第一波土地NFT以極驚人速度紅盤售罄後，日前也釋出第二波預售宣告，立刻再次引起全球市場關注，玩家對於即將開啟的《MetaCity M》元宇宙內容相當好奇，官方各大社群平台更是湧入數萬名玩家瘋狂討論，《MetaCity M》是一款全球共同伺服器、半沙盒開放世界的元宇宙遊戲，玩家在遊戲內所擁有的虛擬資產，都能在各元宇宙間跨界自由轉移，除了材料、個人遊戲進度道具（升級建造類的房產）、租賃資產、貨幣，以及每顆星球僅有一半的土地原本就是NFT外，從土地、房產、衣服、家飾、汽車，均可交易，玩家可以靠採集、製造的生活技能，再轉發展成職業與店面，如同將現實生活搬進遊戲中。遊戲內物品均為有價交易，打造屬於自己的專屬元宇宙城市，享受當地主的樂趣並管理自己的土地，同時可以將收藏的NFT在遊戲內展示、透過《MetaCity M》走進真正的元宇宙，創造全新的夢想人生。

《MetaCityM》特色在於不光是虛擬世界，還融入Gamamobi電商、全球線下廣告看板等系統，讓商家於此進行廣告看板、商品連動合作的規劃。

目前《MetaCity M》已著手與多家全球連鎖品牌合作，包含銀行、餐廳、建案大樓，玩家之後就能在遊戲中看到許多現實生活中熟悉的畫面，像是用NFT購買的球鞋，可於實體店家領取。玩家、商家都可於遊戲內創造專屬形象或是商業活動，完成線上製作、線下兌現，實現真正元宇宙的遊戲。如此「現實與虛擬」的結合也大大增加遊戲樂趣，更開創元宇宙世界更多無限的可能！

將現實生活搬進遊戲，打造自己的專屬元宇宙。

虛實結合眾多品牌

隨著全球NFT藝術作品急速冒起，展示自我身份品味及價值的數位空間需求隨之而來，作為一款走在世紀最前端的元宇宙遊戲，玩家在遊戲中都有一個自已的獨立空間來展示所有收藏的NFT作品，除了可以在個人NFT作品收藏館擺放外，也能以「掛畫」、「壁紙」等形態展示，拿來變成掛飾佈置自己的室內空間，將自己的室內風格提升一個層次，同時黃繼德表示，也非常樂意與全球所有NFT項目的創作者合作，期望能將NFT作品以更多形態出現在《MetaCity M》全開放的虛擬世界中，讓更多人都可以欣賞到創作者用心製作的NFT作品。

《MetaCityM》特色在於不光是虛擬世界，還融入Gamamobi電商、旅遊等系統，讓商家於此進行廣告看板、商品連動合作的規劃。

目前《MetaCity M》已著手與多家全球連鎖品牌合作，包含銀行、餐廳、建案大樓，玩家之後就能在遊戲中看到許多現實生活中熟悉的畫面，像是用NFT購買的球鞋，可於實體店家領取。玩家、商家都可於遊戲內創造專屬形象或是商業活動，完成線上製作、線下兌現，實現真正元宇宙的遊戲。如此「實虛」結合也大大增加遊戲樂趣，更開創元宇宙世界更多無限的可能！。