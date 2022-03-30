方位選對主帥成霸主 商業之戰誰與爭鋒

企業主的辦公室區域有如主帥指揮千軍萬馬之重地，一國之相督促各部門的首相府。因此，位於辦公大樓的軍機處方位擇選，千萬要慎重，以做為您的跨國企業運籌帷幄重地。

文．徐震諒

在做了最明智的方位選擇後，您將在企業王國地利人和最優辦公位置，來俯瞰您精心經營的企業版圖，每步棋都是最佳決策，成為企業霸主，帶領集團發展邁向高峰。

企業主心軸的方位選擇尤為重要

在以五行八卦玄空三元座向等，來選定如軍機處般重要的辦公大樓後，面對目前尚未隔間，開放的樓層空間，開始要為主帥辦公室、各部門主管、工作人員規劃辦公區域。最為重要的尤其是董事長室、執行長室、各分公司的總經理室。他們是企業的主心軸、未來事業走向的主腦。以方位擇定區域，規劃能使重要人物安定心神、冷靜做好決策的辦公空間，絕對必須慎重。

在選擇大樓，擇定企業辦公室區域時，第一要項是，先位於此區域正中，面朝此辦公室大門，以Google地圖做羅盤使用。若座東大門在西方，核心主帥辦公宜設在南方或西南方；若座東南大門在西北方，公司領頭羊發號施令處可設於東方或西方。

以相同羅盤步驟，其餘方位擇向如下：座南大門在北方者，此為子午線位置的武曲方，最適合做與政府官方連結的事業。主帥位置選擇西北方或東南方為最優。座西南大門在東北方者，以西方或東南方是首選。座西大門在東方者，宜擇北方或西南方。座北大門在南方者，亦屬武曲方，西南方或東北方最宜居主位。座西北大門在東南方者，選東北方或北方。座東北方大門在西南方者，是為代表巨門的艮方。最宜傳承下一代，宜選東方跟西方。「巨門臨火子孫強」，宜作為主帥位置，亦可先由接班人使用試身手，來日必可擔當大任。

以上八座向擇定後，設計格局時請務必掌握「大氣、大方、大度」要領，「大氣」大而寬敞，企業主心定有如神助；「大方」來訪者入內見格局即感受主帥的俐落行事；「大度」展現企業主的魄力。最大原則為切勿規劃過於窄小。必須注意的是，董事長等級的中心骨辦公室內切莫設如套房的房中房，一來，隔之再隔，寓意不佳，亦無法與下屬辦公區域通氣，主管或下屬易有二心，有背叛倒戈可能，使公司蒙受不必要的損失。再來，套房內設置盥洗室，廁門一開惡氣衝向主帥辦公桌，穢氣沖走財氣。

注意設置細節趨吉避凶 職場方可順利人和

主帥辦公桌切莫背靠窗，此一擺設意謂無靠山、無支撐。辦公室一定要設門，不可由下屬任意進出，此為促使下屬注意職場倫理，且保護業務機密。請務必避開辦公室門一開，即可看到辦公桌，必須做視覺隔斷之外，不造成沖煞是重點。辦公桌兩側擺設，以左青龍為重，不靠牆，要以魯班尺上的吉利尺寸，慎留桌與牆面之間的距離，留進出空位以供主帥方便落座；右白虎一側更不可靠牆，白虎逼迫會傷人，故白虎邊也要預留空間。一樣用魯班尺留出吉利尺寸之空間。若左青龍右白虎的空間留白吉利尺寸上難兩全其美，以左邊青龍的吉利尺寸為主。此側固定起來，不做進出使用。左青龍處物品置放可做疊高設計，右白虎則物品置放為低。龍可動，虎不動，可定白虎不做亂。切記，整體規劃設計時都須使用魯班尺，以定吉祥與否。

視覺上，由辦公室向外的視野，不可有壁刀剎，不可有無法進出的陽台或有面對面的互望窗，此為破財的穿堂煞。若有向著下屬辦公區域的窗，必須以百葉窗做視覺隔斷，下屬需背對，或側對企業主，對公司與上級領導才不致有二心。若空間許可，請主帥辦公室設計寬敞宜欣之外，須避開如對著屋簷、屋角、屋脊或頂上有電梯梯廳這類探頭煞，若實不得已，便須想法破解。

企業壯大須有巧思，一舉定江山的策略都由企業主做最後定奪。因此，請以上述擇主帥方位規劃軍機處，以為您在詭譎多變的商戰中旗開得勝，做最固若磐石的不敗基地。