台灣電網脆弱？面臨「五缺、六失」

近年來在工業總會對政府的產業政策萬言白皮書中，持續要求政府解決攸關台灣工業命脈的五缺六失，警告國內產業環境面臨缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等「五缺」，以及政府失能、社會失序、國會失職、經濟失調、世代失落、國家失去總體目標的「六失」，痛陳台灣投資環境正極速走向崩壞。五缺中最難解決的，應是缺電，但最容易解決的，其實就是缺電問題，只要核電廠延退及核四廠啟用，以增加供電，再加上切實改善電網。

文．徐邦浩

六年來三次無預警大停電，本月的第三次303大停電，上午九時，因高雄興達電廠設備事故，台南龍崎超高壓變電所以南的機組，包括豐德、嘉惠、麥寮、核三、大林、南火、興達電廠等陸續跳脫，全台瞬間喪失1050萬瓩電力，佔總發電量三分之一，導致自921大地震以來，最為嚴重的停電事故，鐵路中部以南全線停駛，又因在全台電網是串連在一起的，連鎖反應造成跨區域的全面衝擊，所以儘管這次停電戶數集中在南部，但北部與中部也受到影響，近四成549萬家戶停電，半導體、光電、石化、鋼鐵等工業生產嚴重受損，損失達數百億元，政府未作賠償，官員無人負責，僅處分了台電公司負責人。當時的緊急措施是燃煤機組立即上線，儘管中北部大部份民眾中午前已復電，但傍晚太陽下山後，太陽能板失效，雲林、嘉義、台南、高雄、屏東地區，傍晚起又陷入停電惡夢，太陽能所占發電量比例很低，只有百分之一、二，就會導致停電，可見供電的吃緊。

興達電廠設備事故的原因，表面原因是絕緣氣體充填不確實造成短路，總開關跳脫，實則為整體供電長期不足，電廠設備維修妥當性被嚴重壓縮，並且被迫降壓使用，超出電廠設計範圍，以致設備加速折舊老化。此讓國人對穩定供電產生巨大疑慮，未來電力供需缺口只會更加擴大。

更根本原因就是執政黨過度追求非核家園的政治利益，應將人民利益擺在執政首位才是，切應正面看待缺電的現實問題，重新審視存在嚴重缺陷的能源政策。台灣能源政策現以「展綠、增氣、減煤、非核」之潔淨發電配比為方針，希望達到「非核家園、穩定供電、空污改善」的目標。在非核家園推動下，核四繼續封存，核一、二、三若如期除役，台電備載容量將降至10%，未來十年將降至5.4%以下，若替代能源無法發展到位，台灣勢將面臨更為嚴峻的缺電危機。但綠電20%再生能源目標是否可以如期到位，早已困難重重備受質疑，而且備用容量率還得扣掉5%，保留作為機組歲修與保養空間，剩下才是當下真正可用容量，還須因應預估的至2027年，每年用電平均成長2.5%需求，事實上2021年用電成長高達4.3%，是半年前公布預估數字的1.7倍，又以工業部門成長最多，高達7.71%，主因是台商擴大回台投資，尤其是耗電的半導體產業蓬勃發展，經濟成長超過預期。故政府能源政策應針對各項新形勢，有更周全的規劃，重新檢討能源政策，不論是燃煤、燃氣、再生能源，還是核能，規劃最適切的發電結構，同時檢討與掌握再生能源執行進度，確保電力穩定供應。重啟核四公投本該是補充缺電的重要途徑與機會，不應再為選舉利益而把綠色、低碳、穩定的核能發電，繼續排除在外。

除了增加供電，電網改善也是重要議題。全台相連為單一電網，未能與任何他國電網相連，是全球極少的電網孤島，任何設備事故，就會影響整體供電。要避免這樣的風險，必須發展智慧與區域電網，更新與智慧化輸配電系統，並且搭配在各地分散建置儲能，把不穩定發電的風電與光電儲存下來，才能確保供電穩定。難題就是，智慧電網與輸配電系統以及儲能，都需要巨大投資，而台灣電價在歷屆政府討好民意之下，是非常偏低的，住宅用電只及日本的三分之一，菲律賓的二分之一，以致台電公司自己實無如此財力。

當然，還可以打破電網孤島困局，設法將電網透過海纜，連結到相鄰的電網如菲律賓、日本、大陸，純以價格考量，以大陸為優先，因其家庭電費為台灣的九成。金門透過2018年金廈海管通水，解決長年缺水問題，管長16公里，工程費16億元，工期3年；澎湖缺電，透過2019年台澎海底電纜一舉解決，纜長68公里，工程費157億元，夏天由本島供電，冬天則由澎湖回傳風電到本島。這些案例，足資師法。電力是一切建設的基礎，天佑台灣。