永豐金證券優化數位服務 量化交易第一品牌

永豐金證券以客戶體驗為中心打造數位金融服務，吸引年輕數位原生代加入台股投資交易，為量化交易注入動能，已連續四年在四月一日推動「41AI日」舉辦量化交易論壇，是每年量化交易生態圈的大活動，今年更吸引眾多「高頻交易」專家加入論壇活動。

文‧編輯部

近年來永豐金證券不僅打造高度專業的「Python API交易環境」與服務團隊，迭代創新「AI幫你顧」自動化投顧引擎，優化「大戶投APP」

一鍵選股功能，到領先市場推出「豐XQ殿堂」訂閱制服務，發揮量化交易研究成果服務廣大投資人，希望讓量化交易專業又容易。

「AI幫你顧」簡單方便

精準掌握資訊

其中「AI幫你顧」於二○二一年榮獲「國家品牌玉山獎」全國首獎殊榮。「AI幫你顧：一鍵選股」已建在「大戶投APP」下單軟體內，運用因子運算與數位自動化，協助投資人快速獲取所需資訊，包括一、每日必看：掌握短線技術面及籌碼面焦點。二、因子選股：以基本面統計多位世界級投資大師哲學選股。三、時事選股：由消息面探勘開始抓住主流不落人後。四、舒適投資：從大數據樣態協助挑出最適合個人的選股模式。將複雜的投資決策簡單視覺化，並結合《豐雲學堂》內的理財文章與學習影片，讓普羅大眾在投資學習的旅程上享有簡單、方便、貼心的服務。

未來，「AI幫你顧」將持續精進核心引擎，運用AI演算法開發智能讀報，股市多空預報，協助投資人對新聞精準挑選，盤勢及個股行情的長短期記憶分析，進行超越大腦的多維度勝率演算，提供有別於傳統的線性技術分析服務。

在FinTech普及與股市交易制度改變（逐筆撮合及盤中零股交易）等雙重推波助瀾下，市場上出現一群樂於程式學習且發展自己交易策略的量化交易投資人，運用程式工具積極參與台股交易，成交量持續壯大，所運用的程式交易平台以XQ全球贏家跟永豐金證券自製的Python API最受青睞，吸引量化交易者學習及運用。

2021年國家品牌玉山獎首獎榮獲總統接見。

「豐XQ殿堂」

提供量化交易全方位學習

永豐金證券「AI投顧團隊」，看好量化交易的成長性，從二○二一年七月起推出「豐XQ殿堂」訂閱制服務，並在二○二二年升級服務，從學習量化交易PRO簡單，進階到學習自動交易PRO簡單。有興趣學習程式交易的投資人，在「豐XQ殿堂」能按照操作邏輯學習如何打造自動化交易，老手可以有效提升交易效率，而不懂程式的人也可以學習運用進階的選股方法、盤中監控、交易回測等技巧，滿足從投資新手到高手的不同需求。

「豐XQ殿堂」採訂閱制提供「文章、影片、程式碼、直播QA」四大服務，包括投資知識教學、總經產業分析、量化交易策略與問題解答交流環境，提供量化交易策略想法與程式範例，投資人可以立即套用，也可以自行調整修改並進行回測驗證。二○二二年「豐XQ殿堂」將推出三十六堂精緻課程，手把手帶您進入「自動交易PRO簡單的領域」，精選交易策略從選股邏輯、監控警示個股、到串接下單的量化交易知識，都是經過回測驗證的交易架構，協助投資人完成自主交易。

近年來年輕投資人從數位貨幣圈走向台股交易，為量化交易注入動能，從永豐金證券推動「41AI日」打造量化交易生態圈開始，塑造「Python API」交易環境、「AI幫你顧」自動化投顧引擎、「豐雲學堂」投資知識旅程、「豐XQ殿堂」訂閱制服務、「大戶投APP」條件式下單服務，盡力發揮量化交易專業來服務廣大投資人，無論新手、老手、專家團隊，想要持續精進《量化交易》軟體硬體功力，就讓永豐金證券伴您一起成長。