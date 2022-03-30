和泰產險傳承優質DNA 榮獲專業團隊獎肯定

和泰產險榮獲《2021卓越保險評比》的最佳專業團隊獎，員工的向心力和熱忱展現出優質的服務，同時和泰產險也在二○二一年榮獲亞洲最佳企業雇主獎，幸福的職場氛圍令人稱羨。

文‧黃小玲

和泰產險榮獲《2021卓越保險評比》最佳專業團隊獎可謂實至名歸，提到如何養成這麼專業又有向心力的團隊，財務暨行政處處長唐偉豪協理表示，和泰產險主要以導入豐田四大管理課程為公司訓練的DNA，首先是大家溝通的模式要一致，要有相同的語言和思考模式，才能做好部門溝通，培養員工持續改善的動力，創造出高附加價值。

因為員工始終是企業最重要的資產，所以在員工專業職能方面，和泰產險積極推動「和泰保險大學」，透過六大學院的專業課程，規劃出員工不同階段的在職訓練，並結合輪調與晉升藍圖，培育專業人才及經驗傳承管理，使員工職能均衡發展。同時透過員工共好的通識課程，讓員工們建立相互尊重、信賴，以及團隊相互合作的工作環境。此外，和泰產險預計在今年啟動敏捷組織導入計畫，培養員工的敏捷態度，進而形成企業內的敏捷文化。

滾動式調整因應疫情

在亞洲獲獎的幸福企業

面對疫情嚴峻之際，和泰產險透過居家辦公、異地辦公等措施，保持企業競爭力，並超前部署提供員工安心的工作環境和防疫用品，將防疫措施納入員工福利當中；例如提供施打疫苗有薪假及補助、員工本人及眷屬防疫險優惠方案等，讓員工感受到企業與他們站在一起的用心，建立幸福的工作氛圍。在客戶服務方面，和泰產險改為線上或LINE來服務，積極推廣二十四小時網路投保，安全又快速的服務，深獲保戶讚賞。

和泰產險在二○二一年榮獲亞洲最佳企業雇主獎，也是台灣第一家獲獎的產險公司，幸福的企業楷模獲得肯定，如何打造出這麼令人稱羨的工作職場，唐協理表示公司非常重視員工，致力於讓員工的工作及生活能達到平衡，除了擴大健檢福利外，也會不定期舉辦活動，例如鐵人四項、自行車環島、特色家庭日、旅遊補助等，藉此凝聚同仁的向心力；並有高爾夫、桌遊、瑜珈…等社團活動讓員工參與，提供自在樂活的職場環境，也鼓勵員工參與和泰集團內壘球、羽球等比賽，活絡和集團的互動和聯誼。此外並定期出版電子季刊，有趣及生活化的內容增加員工之間的交流。

和泰產險的經營理念就是「客戶至上、員工優先」，對和泰 產險來說，善待員工就是善待每一位保戶。 （圖／和泰產險提供）

優於同業的防疫險成績斐然

未來在數位化將更精進

在疫情肆虐之下，和泰產險也推出「和泰產物法定傳染病保障綜合保險」，截至今年一月底承保件數約二十二萬一千件。唐協理說明他們防疫險優於同業的地方，在於住院醫療住院日額最高可給付天數為六十天，而且只要因施打COVID-19疫苗二十八日內產生不良事件而住院者（無須探究是否與接種疫苗有因果關係），出院即可提供出院慰問金，且不論年齡、性別、職業採單一費率，投保年齡最高可達八十五歲，而且不限國籍，相較之下優於同業許多。

展望未來，唐協理表示首重精進團隊，落實和泰講求現地現物的精神，同仁們之間能互相幫助，增加核保和理賠的效率，提升服務品質，快速反應保戶的需求。

在數位轉型飛快的節奏下，因應疫情而生的新創產品及零接觸的保戶服務已經成為趨勢，和泰產險透過場景化、碎片化的方式，建置活力生態平台，發展車聯網保險，以新興科技及新型態的金融服務模式，讓產險服務體驗更友善、更便利、更貼近用戶的生活場域。相信在這一波數位科技浪潮下，和泰產險能夠善用集團專業優勢、同步掌握科技趨勢，實現普惠金融的願景及里程碑。