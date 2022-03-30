黎明來臨的新世界 期冀安然前行

隨著烏克蘭總統澤倫斯基呼籲，願意與俄國總統普丁盡快全面性的和談，俄烏戰爭在即將屆滿一個月，如果再沒有外力強權的勸進，應該已經看到和平的曙光。

文˙陳威霖

全球軍事實力第二名和第二十二名之間的差距，無情地擺在世人眼前。再多英勇、華麗的宣傳，也掩飾不住一千多萬烏克蘭人民的流離失所，和首都基輔等幾大城市被俄軍團團圍住、甕中捉鱉的窘境。烏克蘭的「朋友」們以絕對的多數超過俄羅斯圈子。但是剛在敘利亞代理人戰爭中敗給俄羅斯的美國，和以其為首的北約NATO，不敢派兵對戰惹不起的北極熊。一波高過一波的經濟制裁，和杯水車薪的輕型武器援助，終究難以協助烏克蘭扭轉局勢。所幸，普丁的戰爭宣言提及烏克蘭為其同文同種的同胞，而無意對其下重手，否則戰爭的慘狀將幾倍於目前情況。

國際現實可為警惕

美國霸權地位動搖

這次的戰爭的雙方戰力，約莫等同於兩岸第三名、全球第二十一名的排名。戰爭爆發的情勢、戰爭期間的發展、戰爭結束的結果，特別是國際的現實，一如社會的人情，都應該受到執政者和同胞的仔細看待、冷靜思考。

首先是全球第一強權美國的各方面保證，雖然帶給烏國領導人和國民戰前無比的信心，而無懼俄國蓄勢已久的排兵佈陣。但是戰爭一起，國內網絡的熱門名詞「嘴炮」，還是抵擋不住對手的摧枯腐朽炮火。這二十幾天，美國只發動西方世界對俄羅斯的經濟「戰爭」，再也無力施展第二次世界大戰以後長期的世界警察權威，指導國際秩序，護衛烏國人民的無辜生命及其國土的一磚一瓦。

其次是俄羅斯亮劍十倍超高音速「匕首飛彈」摧毀烏克蘭地下軍火庫。這款全球目前僅俄國和中國大陸唯二擁有的新世代武器，使得傳統的飛彈防禦網形同虛設，一出場便震撼全球。俄國二十幾架的「末日飛機」起飛，代表普丁決心一戰的核武威懾力，更讓北約諸國，再無任何武器援助烏國的話語。同一時間，美軍宣稱E3雷達預警機在東海「看不到」共軍的五代戰機「殲20」（其作戰半徑二千公里，更是大幅超越F35的一千二百公里）。

第三是拜登原意圖以石油作為經濟制裁俄羅斯的終極武器，卻被中東兩國王儲拒接電話，而尷尬收場。顯示美國隊長的制裁，非但難以撼動俄羅斯石油天然氣之於國際市場份額，反而必須轉向常年被其制裁而經濟困頓的委內瑞拉求援，以及轉向願與伊朗達成伊核協議的意向換得支持。不僅老大顏面盡失，盟友們也蠢蠢欲動。後續局勢發展，有中國大陸建議以歐元結算向俄國購買的天然氣，也有土耳其和阿聯酋倡議以人民幣結算賣給中國大陸的石油，建立在以石油為首的全球大宗物資市場的美元霸權，將逐漸失去主宰的地位。

他山之石可以攻錯

開放政策是最佳防護網

而在這世界軍事、政治、經濟、態勢重新大洗牌的關鍵時刻，台灣跟著美國制裁了、占我們進口石化原料十％以上的俄羅斯，台積電的晶片尤為關鍵。此一將俄羅斯視為中國大陸的親密夥伴，而對其敵視、採取的對抗舉動，未來對於國內的各方面影響必然是巨大的。

自清朝八國聯軍的庚子賠款以來，美國非常智慧地以這筆款項，為我們培養了幾代的人才，也為其掌握百年中國的脈動，奠定了其他國家難以企及的影響力，直至異軍突起的中國共產黨。因此，華盛頓對於台灣的影響遠遠超過北京是毋庸置疑的。然而國家生存發展，跟個人、家庭生存發展都是服膺現實主義的相同道理，未來國家的發展，是否執行完全仰賴美國的國策，值得深刻思考。

香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年針對此次的俄烏戰爭帶給全球的影響分析，和對其政府、人民的建言，是「一個國家越開放則越安全」。他認為透過建立與世界各國的經濟合作、文化交流的紐帶，是任何國家避免被制裁和孤立的最佳防護網，也是這次俄羅斯能抵擋住西方經濟制裁的法寶。他山之石可以攻錯，雖然是來自對岸的見解，是否也可以給國人對於未來前途的抉擇作為參考？！