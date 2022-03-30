俄烏戰爭後的國際新秩序

俄烏戰爭的發展完全超出美國掌握，俄羅斯完全不甩各國的停戰勸告，仍然破釜沈舟不惜一戰，間接突顯美國不再是老大，更不是維護世界秩序的最高仲裁者，一場區域戰事讓國際秩序即將重整、重組。

文．何溢誠

俄烏戰火綿延、邊打邊談，但只要澤連斯基不徹底妥協，普丁就不會中止「特別軍事行動」，而美國隊長色厲內荏的戰略支持，讓世界列強及周邊國家都無法袖手旁觀，不管是加入制裁抑或人道救援，只要受到牽連，都被迫表態國家立場及政策方向，美中兩國更是首當其衝成為各國追隨效法或是分道揚鑣的引路者，三月十八日美中視訊會議隆重登場，會後國務委員兼外長王毅先生在接受採訪時轉述了主席習近平的談話，直切重點表達要在最短時間內推動雙方的談判及對話，才能止戰停火，以避免更多的平民傷亡，防止人道主義的危機，更提出長治久安之計則是要摒棄冷戰思維，不拉攏派系搞集團對抗，這樣的區域安全方略才會真正有效，且可持續性的維持和平。

美國老大地位動搖

不再一呼百諾

美國前總統柯林頓在一九九九年一次演說中驕傲表示，美國綜合國力在全球沒有對手，且能力足以控制全球，戰略目標則是要成為人類最後的帝國，並且聲稱全球的遊戲規則乃由美國制定，最後更開玩笑的說，唯一的敵人叫做外星人。轉眼二十三年過去，全球局勢完全超出美國掌握，更從這次地緣政治引爆的區域戰事，俄羅斯完全不甩各國的停戰勸告，仍然破釜沈舟不惜一戰，間接突顯美國不再是老大，更不是維護世界秩序的最高仲裁者。

面對如此不受節制的普丁，氣急敗壞的拜登只能繼續煽動各國提供烏克蘭更多的軍火武器，隨著戰事白熱化卻讓潘朵拉盒子被掀開一覽無遺，包含美國在全球超過三三六個生化武器研發基地，挑撥台海緊張關係，但這些無法撼動大局的雞肋手段，已證明如今局勢已讓美國對世界的支配不再得心應手，更無法稱心如意，甚至還有點力不從心。

俄烏衝突改變世界局勢

各國皆有盤算

換言之，美國已經說了不算，不再定於一尊號令天下莫敢不從，俄烏衝突正深刻改變世界局勢，美英法德日印等國不是開始選邊站就是準備走自己的路，概括可以分為四類。

第一類：持續加油添柴，主要代表是美英等國。自俄烏衝突發生以來，美國就一直絞盡腦汁尋求制裁俄羅斯最有效的新方式，因為俄國經年累月長期遭受西方國家制裁，早就老神在在、不為所動，英國則不斷出謀劃策，並第一時間回應美國。目前，俄國面臨的制裁，包括但不僅限於俄官方、企業和私人的財產被凍結，西方企業從俄撤離，美英等國對俄關閉領空，停止向俄公民發放簽證，禁止進口俄石油，將俄排除在SWIFT結算系統之外等等。

與此同時，美英等國還在持續向烏克蘭提供軍事援助，包括運送大量武器彈藥、無人機，呼籲西方雇傭兵入烏作戰等等，總之就是想方設法拉長俄烏戰線，試圖拖垮俄羅斯。

第二類：趁亂增兵擴軍，主要代表有日德澳加等國。其中，日本首相岸田文雄表示，將考慮通過修改《國家安保戰略》，以全面強化日本的防衛力量，並將再次增加在國防預算上的投入。至此，日本軍費達到了十年連漲的里程碑。再者，日本前首相安倍晉三更是公然提出「與美國共同保有核武器」的設想，引發日本各黨派與全國民眾熱議。

德國則表示，將追加一千億歐元的國防預算，並計畫未來將每年GDP的至少二％用於國防開支。默克爾執政時期，德國的軍費大概在GDP的一％左右，如今直接翻倍，估計也是想走擴軍強武的道路。澳大利亞也宣佈近四十年來的最大規模擴軍計畫，準備將軍隊數量增加至八萬。

三月二十日，加拿大國防部長阿南德表示，為了支持烏克蘭，加拿大已經耗盡自己的武器庫存，並稱為了確保加拿大武裝部隊資源充足，需要優先確保容量問題，她正在向特魯多政府建議，將國防預算增加至GDP的二％以上，目前加國防預算約占GDP的一．四％。可見，俄烏衝突已經成日德加澳等國趁機擴軍的最佳藉口。

俄國並非眾叛親離

仍有國家抵制美國霸權

第三類：拒絕與俄一刀兩斷，主要代表有法德等國。不同於煽風點火的美英等國，法德領導人一直呼籲俄烏停火並多次與普丁進行通話，斡旋緊張局勢。並且，在美國下令禁止進口俄能源後，德國還明確表示，將繼續進口俄國的天然氣，三月二十日，德國副總理兼經濟部長哈貝克便再次表示，為保障家庭供暖和工業運轉，德國將繼續進口俄天然氣、石油和煤炭。

倘若俄德要在美國制裁下繼續談生意、做交易，就必須建立一套單獨的、繞開美元的結算機制，實現盧布與歐元的交換。如此一來，不僅盧布和歐元的流通性和地位能顯著提升，還將在「去美元化」進程上邁出一大步，這可能是拜登始料未及的。

總之，不論是積極斡旋俄烏關係，還是繼續進口俄能源，法德都是以歐洲的利益為出發點，而美英兩國，一個遠在大西洋彼岸，另一個業已脫歐，自然不需引以為意。

第四類，不隨美國起舞，表態支持俄羅斯，主要代表是印巴土敘白等國。一直以來皆仰賴俄國輸送軍火武器的印度，率先宣佈要大幅進口俄石油，並建立盧布-盧比結算機制，聯手「去美元化」；土耳其則表示要在西方企業從俄大規模撤離後，加碼投資俄羅斯，填補空隙，強化產業鏈。此外，巴基斯坦也表示要繼續進口二百萬噸俄羅斯小麥，並繼續推進俄巴之間的天然氣管道項目。要言之，美英等國代表不了西方，更代表不了世界。美英等國在揪團的同時，俄方也沒有眾叛親離並非孑然一身。印巴土等國的回應，既是對俄雪中送炭，也是對美式霸權的反對與抵制。

中國大陸以和平為王道

國際秩序也將重整

對比歐美各國的處置方式，中國大陸不以旁觀者的立場看熱鬧，反而是以智慧和定力借由俄烏戰爭的案例，來表達其是現代化國際社會維護和平的力量，闡明一貫主張，尊重主權、維護和平，並且反對戰爭，面對任何國際關係及外交應對，均秉持公正的態度及透徹的是非曲直，不接受任何外來的脅迫及壓力，以和平為王道。

每個國家都自己的戰略標的與核心利益，或選邊站隊或保持中立，如何取捨各有分寸拿捏。戰後，毋庸置疑中俄關係將更加緊密，不僅是戰略伙伴甚至成為準軍事同盟，美國也會不斷擠兌俄羅斯並持續圍堵中國大陸，全球化將變成半球化、區域化與團塊化，不再以美國馬首是瞻，而是依事件、議題、利益，若即若離，台灣應避免孤注一擲、進退失據、左支右絀，落到裡外不是人。

一場區域戰事讓國際秩序即將重整、重組，誰輸誰贏已非重點，反倒是未來手中握有強大軍武，且瘋狂不理性的國家，將由誰來制衡及應處，如屢屢將制裁朗朗上口，只會迫使這些衝突地區，也就是俗稱的「火藥庫」徒生緊張氛圍。