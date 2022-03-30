烏克蘭戰爭中共的挑戰與機遇

中共國務委員兼外交部長王毅，在二○二一年十二月三十日接受專訪時說，二○二二年中共「貫穿全年的外交工作主線」，是為年底舉行的中共20大，營造一個安全、穩定的外部環境；因此，中共「將堅決防範化解各種外部風險挑戰」。無奈開春不久，全球就面對一場巨大的戰爭風暴。

文．趙春山

如果新冠肺炎疫情流行是一隻「黑天鵝」，那烏克蘭戰爭就是一頭「灰犀牛」，大家都低估了它潛在爆發和釀成巨災的危險性。中共作為一個崛起的大國，不可能對這場戰爭置身事外或視而不見；但中共與俄烏兩國皆維持良好關係，很難在交戰雙方之間「選邊站」。因此，中共刻意採取模糊戰略，來突顯其「中立」的立埸。

烏克蘭奮力抗戰讓中共轉變態度

在俄烏戰爭的第一個階段，以雙方軍力的懸殊，中共或許認為戰局很快會以「速戰速決」的方式收場。因此中共不以「入侵」一詞形容俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的出兵舉動，認為應考慮俄羅斯的「合理安全」需求，故支持俄國反對北約東擴的立場。另外從地緣政治考量，中共認為烏克蘭戰爭可以緩和美國在印太的戰略圍堵，使中共擁有較大的戰略活動空間。

烏克蘭的頑強抵抗出乎意料，中共在戰爭升高的第二個階段開始轉變態度。習近平在與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）舉行視訊峰會後，表達了對緊張局勢升級，甚至失控的關切；認為制裁對各方都不利；並強調中方願向烏克蘭提供人道主義物資援助。

首先，北京強調「尊重各國主權和領土完整、遵守聯合國憲章宗旨和原則的一貫基本立場」，這樣的表述，對烏克蘭有安撫的作用；其次，北京必須因應西方經濟制裁俄羅斯，可能對中共造成的衝擊。身為世界第二大經濟體，中共受到國際經濟變動的影響，相對地較俄羅斯為大。

戰爭久拖恐兩敗俱傷

如何調停考驗各國思維

戰爭久拖不決，確有失控的危險。普丁已祭出使用核武的威脅，他的精神狀態引發外界關注。普丁是這場戰爭的始作俑者，有專家認為，普丁眼前只剩兩張牌可以打：一是打到全部都賠光了為止，包括為他自己舖上末路；二是停止戰爭，包括在談判中取得烏克蘭的讓步，讓他對內有好看一點的下台階。

戰爭進入第三個階段應是「謀和」，但在交戰雙方至今進行的四輪談判中，卻沒有產生任何的具體成果。繼中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，於三月十四日與美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在羅馬舉行會談後，拜登與習近平於三月十八日進行視訊通話，會後雙方各彈各調，北京仍不打算加入譴責與制裁俄羅斯的行列。

兵法有云：「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。」「傷敵一千，自損八百」，俄烏之戰兩敗俱傷，因分採「伐兵」和「攻城」的下策。烏克蘭以小搏大，難抵長期耗損；俄羅斯兵疲馬困，恐步昔日蘇聯後塵。美國則是這埸戰爭的最大贏家，只要戰局不出烏境，北約就不會貿然出兵；拜登在蒙阿富汗撤兵之辱後，可藉俄烏之戰坐收漁利，扳回一城，對其國內聲望有加分效果。

有大陸學者抱怨，西方國家強拉中共涉入烏克蘭危機，過於霸道。西方聲稱中共應對俄出兵負「連帶責任」，將「承擔部分代價」；但情勢演變至此，中共恐難「坐山觀虎鬥」。何況，挑戰與機遇並存，中共可以扮演「負責任的大國」角色，藉調停俄烏爭端，維持世界和平，提升中共的國際形象。

有「冷戰之父」之稱的肯楠，早已預測北約東擴將挑起新的冷戰。拜登認為烏克蘭戰爭代表民主與專制之間的真正鬥爭，中共既強調要摒棄冷戰思維，就必須防止俄烏之戰讓冷戰借屍還魂。