俄烏衝突以戰止戰的啟示

試著在地球上找一塊樂土並不容易。地球上隨時隨處有衝突與災難，維基百科列出世上的戰爭，自二○○○年迄今計有六十九場，其中有三十場延續至今天，最新發生的是俄烏戰爭，易言之，就在現在此刻，地球上有三十個地方正處於慘酷戰爭之中，規模較大者在葉門、西奈半島、敘利亞、蘇丹、索馬利亞，當然目前規模最大者在烏克蘭。

文．韋伯韜

如果要責難啓戰者，那就要齊一標準，責難古今所有啓戰者，包括亞歷山大、成吉思汗、拿破崙、林肯、布希。不是有大國、聯合國嗎?怎麼沒有發揮維持國際秩序的作用?是不為還是不能?如果和平是普世價值，是人民所企盼的，那麼大國顯然未曾盡責，甚至反其道而行，為了自利而製造戰端發動戰爭，就是不要和平。是以作為大國之首的美國，難辭其咎，難辭世人對其自立國以來，發起了二百餘次戰爭的責難。

普丁長期整軍經武 希望開創新國際秩序

普丁有鑑於此，宏願衝破二戰之後，由西方主導而未能維持的國際秩序，將之打破重組，期許人類一個未來，意志堅定，不避不畏啓戰之責難，甘冒千古罪人是非功過之歷史風險。普丁專心準備很久了，執政俄國已二十二年，整軍經武，國富民殷，憲法允他執政到二○三四年，他也應許國民一個強大而不受欺凌的國家，讓人民安居樂業，當年頻頻在莫斯科製造流血恐攻的車臣共和國，也被他揮軍收拾得服服貼貼了，他是有實際指揮作戰經驗的領袖。

但他的願望達成越來越難，前蘇聯所建立的防線華沙公約瓦解了，對手北大西洋公約組織（NATO）一支獨大咄咄逼人，對前蘇聯的十四個加盟國威迫利誘，三十年來五次東擴，已成為三十個國家集團的龐然大物，擁有精良核武庫及部隊。最後要拉攏的目標是烏克蘭，烏克蘭業已將加入北約入憲，一旦成功，俄烏國界就會佈滿北約基地與核導彈，這就侵門踏戶到了俄羅斯自家大門口，危急狀況一如當年的古巴危機，伊時如果運送導彈到古巴的俄艦沒有調頭(調頭的美蘇和談條件是北約飛彈後撤)，美國勢必發動攻擊。

此番烏克蘭不願和談，俄羅斯也沒有再退餘地，只能救亡圖存，被逼兄弟鬩牆兵戎相見，北約與歐盟加油添醋遞彈送槍坐鎮指揮AI作戰。北約既不能維持國際秩序，領頭國獨霸獨強又貪得無厭，執意長遠主宰世局，輸出自訂的價值與文化，欺歐壓亞，嚇阻歐洲不得與俄國友好，激發普丁去想，如果俄羅斯沒有了，還要這個世界幹什麼，必須有人去終結美元美軍霸權，重建各方共治、資源共享、實踐自由平等博愛、文化價值多邊多極多元，而非一國獨霸的嶄新國際秩序。在這個新國際秩序中，軍事同盟不再擴張，戰略武器只能布署在本國境內，國與國之間相互依存，揚棄地緣政治的你死我活零和遊戲，這不就是向世界大同路上前進嗎?

以戰止戰及能源物資反制裁 讓國際秩序徹底崩壞

普丁顯然胸有成竹，掌握軍事節奏，特殊軍事行動伊始，強大俄軍直接空降基輔機場，一副要打閃擊戰的樣子，但他不急著速戰速決，不以烏克蘭一地為目標，靜等對方陣營歐美之間的矛盾加劇、衝突成熟，原有的國際秩序徹底崩壞，方能以戰止戰。以他長期穩妥執政的經驗歷練，對付諸多短視近利的政壇生手，應是游刃有餘。

於是，俄國太平洋艦隊在靠近北海道的南千島群島向宗谷海峽展開大規模軍演，威懾日本不得輕舉妄動；烏克蘭主戰場方面則允許挺俄自願軍加入戰場，目前已有中非、敘利亞與塞爾維亞三國加入，以應對西方的挺烏十六國自願軍，加上白俄與車臣的軍隊，烏克蘭國土已是二十三國軍隊鏖兵戰場，請神容易送神難，屆時各據勢力範圍，烏克蘭勢必面臨國土分崩離析的悽慘命運，有鑑於此，必須盡速和談，達成和平協議。俄羅斯則須挺得住目前的考驗，讓國家整體動員起來，解決長期經濟資源問題。

從歐盟最新的表態來看，先是明確拒絕了烏克蘭的加入歐盟，這主要來自德國的堅持，德國總理強調：北約絕不會出兵烏克蘭，只願意給物資；德國代表在聯合國大會痛陳，烏克蘭人為西方虛假的承諾付出不能承受的代價，北約不應再東擴；復在能源問題上，不跟美國同調，不對俄羅斯油氣煤炭進口下達禁令，以保護自身的能源與物價安全，坐視美國自吞缺油缺氣、通貨膨脹的惡果，因為任何油氣價格上漲都會立即波及從化肥到服裝等所有商品，今年二月美國消費者物價上升七•九％，四十年來最高，目前汽油每加侖四•一七美分，十四年來最高，聯邦儲備估計全年經濟成長僅二•八％，物價上漲四•二％，呈現漲滯局面。

俄羅斯政府為了報復西方國家制裁，禁止對不友善國家出口電信、醫療、汽車、農業、電子與技術等領域的設備器材，包括火車車廂、貨櫃、渦輪引擎、木材和木材產品等，超過二百項重要物資，也足以加劇西方國家間的資源爭奪。俄羅斯最大的底牌就是核武器，通過核威懾，阻止西方參戰，然後通過烏克蘭戰場去分裂鬥垮西方。法國媒體近日開始熱播該國女記者博內爾拍攝的紀錄片，揭露烏東頓巴斯地區俄裔人民，被烏克蘭政府刻意利用等同種族清洗的殘暴手段，無差別殘殺一萬餘人、以及烏克蘭軍隊實際上轟炸了他們自己人民的真象，這是準備要放棄支持烏克蘭現有政權的徵兆。

外交須廣結善緣 資產應回歸自主化

烏克蘭事件，給國家與世人許多啓示。烏克蘭應知外交過度傾斜西方的惡果，師法芬蘭的親歐友俄等距外交。歐盟正站在歐洲歷史的轉捩點，覺醒獨立自主的重要性，在外交上須廣結善緣，而且必須建立自己的戰略防衛武力，推動多極世界。美英等五眼盎薩集團，應該深切反思其在烏克蘭事件中扮演著什麼角色，提供十億美元武器彈藥是火上澆油還是雪中送炭，體會物極必反、居高思危、強權嬗替的運行法則，持盈保泰見好就收，與各國共存共榮、裒多益寡，避免索求無度，自己吃香喝辣，而使他國生存於屈辱，收斂遍布全球的軍事基地以及駐紮其中的戰略武器，無須四處煽風點火未有止境，讓烏克蘭人民流血流離，歐洲社會困頓，而自己收割貨幣與金融利益，否則一有失策，能力跟不上野心，滿盤皆輸，徒留後人情隨事遷，感慨係之。

中國政府在烏克蘭危機中，態度謹慎小心，如履薄冰，勸和促談，時刻提防，因為攸關中國人民的世界觀與歷史觀，維穩最重要，避開核心雷區，所以既想加強與莫斯科的經貿與戰略關係，又希望維持歐盟與烏克蘭的經貿與外交友好，奉行獨立自主的和平外交政策，致力於和平道路與世界大同，毋寧是比較可長可久的。

世人目睹俄羅斯展示了一場世局大戲，令人嘆為觀止，也應深刻思考，連俄羅斯外匯儲備都可以被西方凍結，實際上等同於宣布對俄債務違約，那還有什麼合約是算數的?現在大家都知道了，一個國家的外匯儲備可以輕易被盗取，在海外的公私部門資產可以輕易被沒收，連瑞士這個二百年的中立國都會這麼幹，全世界企業家應該記取這個教訓，把資產投資在自己國家最安全，自主可控與國產化，勢將取代全球化。

台灣應極力避戰 對美關係不宜孤注一擲

台灣與烏克蘭，有地緣上鄰近大國的相似性，也有政治背景歷史緣由的本質差異。如以人民為本，何忍烽火連天。俄烏戰爭，對台灣應有所啓示，台灣要趨吉避凶，珍惜人民生命財產，切勿輕啟戰端，應極力避戰，而非僅僅備戰，勿為虛假的承諾付出不能也不必承受的代價。

從對美關係來說，不宜孤注一擲。拜登從一開始就表態不會派兵保衛烏克蘭，急著撤出外交官、僑民，美國及其北約盟友，只會向烏克蘭提供軍售，不會有軍事力量進入烏克蘭共同作戰，如果未來台海出現戰事，美國只會比照辦理，因為屆時任何國家的軍隊直接介入，就會形成國際法的交戰敵軍，任何敵軍機艦基地，都會遭受導彈摧毀，這不光是西方的自利、無情和冷漠，而是關係其自身的生死存亡。

台灣不要為他國火中取栗。俄烏衝突已造成三百餘萬烏克蘭人民逃難鄰國，未來還將有更多(聯合國估計將達七○○萬人)烏克蘭民眾淪為難民，戰爭最大的受害者是普通老百姓，烽火連天哀鴻遍野之下，生命財產俱失，而政要、企業家等上層人士早已有備無患捲款逃離，美國媒體即率先披露了澤倫斯基在美國擁有上億美元存款，以及三千多萬美元豪宅。如果台海出現戰事，最大的受害者將是人民，切須珍惜兩岸和平穩定的局勢，認清戰爭的殘酷，以及人民在戰爭面前的無力無奈。