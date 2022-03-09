企業總部重若軍機處 好風水可鴻圖大展

在世界上各大城市，辦公大樓林立的區域絕對是該國的商務重鎮，試想，有多少國際貿易、商業大計在此下決策、定商機，又有多少金流在此進出。被擇定為企業總部的商業大樓有如古代將軍、現代國務卿一令定江山、揮旗萬軍從的升帳，為重中之重所在。

文．徐震諒

為何位於同一區域的各家總部業績各有消長，這在風水角度上，可以給出答案。差別在於，企業主在選擇做為運籌帷幄的升帳─企業總部時，必須要慎重選擇。樓宇必須為空曠格局，再由內定位企業主、董事長、總經理、主管等辦公位置，以利開會訂定決策與戰略，會報知軍情、收穫戰果。慎選樓宇能為業務蒸蒸日上定下基礎，可從大樓大門設計，以及樓宇座向擇定理想的企業總部大樓。

多方慎選考量有助人和財進

需先說明，辦公大樓主體與企業主的本命財位方無涉，請務必著重大門高低窄寬，外大門不宜過高、過寬，必須適中。人說嘴大吃四方，然大門口過大過高，財源雖有，但難吸納，從而生意變小；反之，大門口過小，財源大於口，吃不下來。兩樣都是財流門前過，伸手抓不住。大門門口大小高寬適中，不壓迫、不逼仄，才能有效吞納財源，留住人才助企業升級。

其二為商業區大樓有高有低，在背向大樓時抬頭眼見，面前樓宇是否都高過自家企總部大樓。若是，大欺小，分明一趟業務談下來有斬獲，但利潤不進口袋，獲利變讓利。此屬樓宇間的格局被壓擠傾軋，此類辦公大樓不宜。

三是左青龍右白虎。背對大樓，若電梯在右方，成白虎煞動之勢，易導致人事問題，員工業績不穩，難避血光。尤其對女性主管不佳，衝動難相處外，身體常不適而無法專注工作。四為大門口最忌路衝、巷衝，對業務處處造成挑戰，企業主和員工易發生心血管、胃腸疾病。

六方位擇定商業企業總部

從大樓座向來談，首先，背對大樓座東向西，身為將帥的企業統領須擇東北方或南方位置為升帳，即辦公室，以利領軍作戰，一軍騎出收土歸。背對大樓東南方位置，需選東方或西方位置為軍機要地。

循以上背對大樓為基準來找出主帥謀劃大業位置，若大樓座南向北，宜擇樓內東南方或東方。若座西南向東北，辦公區域需在東南方或西方。若座西向東，擇北方或西南方為優。若座西北向東南，以北方或東北方為首選。若座東北向西南，必擇西方或東方位置。若座北朝南，則選西南方或東北方。東北方有巨門星，意謂您苦心經營的大業，將順利傳承子孫成為百年企業，您的心血持續發光發熱。

以上從六方位擇定商業企業總部，最佳為座東向西，室內為東北方或南方位置，此為大企業大生意格局；另一最佳為座東北朝西南，有巨門之勢。

必須注意禁忌如下，若背對大樓，電梯就在左白虎這一側，或大樓對面之樓宇高過此棟，此二類不需考慮。若大樓位於河流溝圳截彎處，或面對河流流水衝向，位於高架橋邊，或旁有宮廟，以上造成反弓水，如拉滿弓的弓箭在旁，令整體企業有遭威脅般不穩定，員工向心力差，業績難振，此類大樓也請放棄。

又或大樓面山，門對山有如倒栽蔥，業務乏力。企業總部本以業績猛漲，大單入財為先，總部背山，生意才有靠有支撐。另一情形是，台灣各科學園區內常有辦公總部和廠房連接，如此安排不妥。若總部在左青龍一側，左白虎為廠房，生產和員工難免常出問題。

綜上所述，大門有無沖煞最關緊要，請企業主務必有此認知，當大樓座向與大門向選好，下期為企業主說明選擇第一軍機處，即主人辦公室的最佳方位。