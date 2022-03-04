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王進詮釋出壓抑的靈魂

聯合新聞網 / 卓越
1959 年出生於大陸重慶，職業畫家。
1959 年出生於大陸重慶，職業畫家。

職業畫家王進在他的繪畫創作生涯裡，曾經有幾年和亡靈打交道，有幾年在歌廳、酒吧當職業歌手，因此對於亡靈與燈紅酒綠下的孤魂野鬼有深切的感悟，並呈現在他的作品中。

文．編輯部

在王進的體悟中，行屍走肉般的活人，很容易被他視為活著的殭屍，然而在歌廳酒吧中銷魂的孤魂野鬼，則被視為亡靈的狂歡。這是藝術家提出的人生命題，值得我們深切思考：在冷漠都市中生活著的我們，是不是有的時候像是活著的殭屍或是行屍走肉？比如在電梯和公車裡，或在馬路、飛機、高鐵上，所有的人都是面無表情、互不理睬，完全沒有交流，這暫時的景況的確有點像活著的殭屍。

用獨特角度演繹眾生相

在王進的作品中，行屍走肉的形象呈現為三分像人、七分像鬼，或者三分像鬼、七分像人，而歌廳與酒吧裡燈紅酒綠的環境被簡化成人臉上、身上的色塊。之所以引用歌廳和酒吧來詮釋作品，是因為人經常是由常態的一面和變態的一面所組成的，常態的一面呈現在日常生活和工作中，然而在歌廳、酒吧裡就會暴露變態的一面，因為酒精和環境的氛圍導致被壓抑的潛意識得以釋放，所以歌廳、酒吧就成為孤魂野鬼們銷魂的地方。

王進也鍾愛畫「鬼」，認為眾鬼相才是真實的眾生相，在王進第一階段的「鬼」作品中，這些鬼是不安的，在各種權力、規則面前，這些鬼隨時可能灰飛煙滅，所以它們目光呆滯、瑟瑟發抖地苟活著，反射出當時苟活於藝術圈的王進。

墜 170x130cm
墜 170x130cm

階段性改變蘊涵省思

而隨著某種地位的提升或是被認可，王進也由「替死鬼」進化成「人」。 深知「鬼」的不易，成「人」後的王進並沒有扭曲的狂歡，而在「夜色」之下也只能冷漠靜觀。

王進第二階段作品運用大面積的冷色調，畫面猶如蒙著夜的面紗，在這面紗之下是「鬼」的斑斑劣跡。看似虛擬的佈景卻投射出現實社會的某些問題，人性的冷漠、殘暴、貪婪、狂妄在王進的畫面中表現得淋漓盡致，王進畫出了真正的「鬼」。

王進第三階段的作品丟掉了「鬼」的形象，只剩下扭動的「色塊」，這些「色塊」一直在為「爭鬥」蓄力，隨時準備衝破畫面去打破「夜」的「黑」。

王進的創作表達了對人性黑暗面中的省思和拷問，以及對人性的塑造與挖掘，充滿衝撞力，也極富爆發性，還引用中國古代文化中的鬼故事來解讀人和鬼，用冷漠的殭屍來影射城市生活中被壓抑的靈魂，卻在進入歌廳酒吧後徹底釋放出變態的狂歡，創作的筆觸相當獨特，也留給觀賞者一個自我思索的空間。

卓越雜誌2022.3號431期
卓越雜誌2022.3號431期

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