台灣恐淪大型垃圾場？

台灣事業廢棄物數量連年增加，據統計，二○二一年產生的事業廢棄物數量達到二一二○萬噸，焚化廠也不堪負荷，各縣市紛紛發布拒收外縣市垃圾，然而各地區僅僅是將垃圾處理大門關閉，鴕鳥心態真能解決台灣成為大型垃圾場的命運嗎？

文．陳彥竹

綠能、排碳、永續一系列環保話題，是行之多年的全球趨勢，卻讓台灣人民相當無感，然而這份無感，在未來，不僅是環境的危害，更會使台灣成為國際孤兒、訂單流失衝擊。

不減碳 沒訂單

歐盟公布最快在二○二三年實施「碳邊境調整機制」（碳關稅），即便擁有三年緩衝期，二○二六年全面實施後，動作不夠快的國家。勢必會被新「貿易壁壘」淘汰，也因此，全球繃緊神經擬訂淨零排放目標。

二○二○年，繼蘋果大動作宣示將在二○三○年達到淨 零碳排後，微軟、亞馬遜、Google等品牌也跟進二○五○年前達標。達標的關鍵，就是供應鏈得100%使用綠電。台灣能源進口依存度高達九七．六％。二○二○年，光進口能源費用就占GDP的四．四％，平均每人每年花費三．七萬元，用來進口能源，淨零戰攸關產業存亡，台灣沒有失誤的本錢。

根據經濟部國際貿易局統計，台灣每年出口到歐盟、美國、日本的產品占總出口約二十七％，依中華經濟研究院估算，以歐盟碳約五十一歐元的交易市場碳價估算，台灣產業每年面臨的碳關稅約新台幣四十億元，甚至隨著市場需求增加，所面臨的碳關稅可能倍增。

面臨恐懼，台灣跟進喊加入全球一九七國二○五○淨零碳排的行列，經濟部並已於去年三月二十六日公布「2050淨零排放工作重要課題與後續辦理規範」，即便話題跟上國際，但方案與策略仍然難以顯見執行，是否會與非核家園二○一六年至二○二○年，再生能源占比從四．六％至五．四％，成長○．六％的成績單相符，也令人既期待又怕受傷害。

非法掩埋事業廢棄物 層出不窮

根據經濟部工業局的統計，截至去年，目前全台尚在生產中的工廠有九五三一九家，必然會產生事業廢棄物，究竟都要如何處理呢？

依《廢棄物清理法》第28條規定，事業廢棄物除再利用外，應自行清除、處理，或自行成立相關機構共同清除、處理，或委託其他相關機構進行清除處理。在現行實務下，自行清除、處理較少，絕大部分都是委託其他事業廢棄物清除、處理、再利用機構進行清除、處理或再利用。

事業廢棄物非法掩埋事件層出不窮，二○二二年二月二十二日，台南地檢署就偵辦一啟環保犯罪集團，僱人車載到台南多處國有、台糖及私人土地非法掩埋棄置，體積估計至少七萬七千多立方公尺，總清除處理費達十億餘元。

承辦檢察官劉修言建議中央及地方機關，研議設立多處公有（或輔導民間設立）營建廢棄物堆置分類、及再利用處理場，增加合法處理量能。

事業廢棄物非法處理事件頻繁，在在顯示台灣事業廢棄物處理的問題，政府喊出二○五○淨零排放口號，也令人期待台灣能順利走向目標。