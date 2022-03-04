安泰證券榮獲「最佳區域專業團隊獎」 追求極致再創高峰

安泰證券屢次獲得卓越雜誌舉辦的各項評比大獎，二○二一年再度獲得「最佳區域專業團隊獎」。證明了三十餘年來，安泰證券從穩健中追求極致、不斷努力，將最佳的軟、硬體設備與服務提供給客戶。

文．編輯部

安泰證券非常注重員工的教育訓練，也積極參與經濟部產業人才發展的「小人提」計畫（小型企業人力提升計畫），提升服務熱忱與金融科技運用能力，讓員工安心服務客戶與專心開發市場，強化向心力與競爭力，此次榮獲卓越雜誌《2021卓越證券評比》的「最佳區域專業團隊獎」，可謂實至名歸，其團隊的專業和服務熱忱有目共睹，獲得客戶的肯定和讚賞。

貴賓級的看盤環境

便利又舒適

安泰證券總公司位於高雄五甲地區熱門地段，接近市政府勞工局，更接近捷運前鎮高中站，交通相當便利。雖然位在高雄市的黃金地段，小而美的安泰證券，仍願意給客戶預留近千坪的停車場，來服務超過五萬名的客戶，為給客戶舒適看盤環境，更打造數百坪看盤廣場，建造數面超大電視牆，還有不少單機供客戶專用，並設有閱覽區提供報章雜誌，提供客戶查詢各種金融資訊或商品報價，讓客戶享受貴賓級的看盤待遇！

期貨交易著重風險控管

保持零違規紀錄

而面對波動日益劇烈的全球金融環境，以及和國際連結的ETF商品愈來愈多樣化，證券商所面對的風險有增無減且變得多樣，期貨客戶也面臨到更大的留倉風險。面對這種劇變，安泰證券在衍生性商品方面採取的應對措施，除了定期舉辦投資講座與投資人教學相長之外，每日隨時透過line及刊物分享市場動態，提升客戶自身的風險管理能力，較往常更加強化客戶群在衍生商品交易上的風險控管。

對於愈來愈多樣化的資產商品推出，安泰證券採取強化配對交易的建議，全球化資產管理的觀念。在時機上，平日強化和客戶聯繫討論資產的報酬現況，並做成固定拜訪日程表。當系統風險起於飄萍之末，迅速掃描排序聯繫風險程度偏高客戶，爭取因應時間，一貫地落實與客戶更加緊密的貼身服務。面對更高槓桿的期貨與選擇權的經營理念，恪遵主管機關的相關規定，內部稽核嚴格落實定期檢核改進。對於客戶，隨時機動提供市場資訊變化，做到比別人更快速的聯繫和因應建議，持續保持自一九九八年期貨開業以來未曾申報違約的紀錄，安泰證券的專業和用心經營，讓客戶安心又感心。

EPS獲利大爆發

安心致富 泰運財來

自二○一一年以來，安泰證券的EPS為業界高度肯定之專業經紀商，每年皆可穩定的獲利○．四元以上，在

二○一九年更有○．六七元的EPS，二○二○年獲利爆發一．九七元，

二○二一年獲利預估達三．五元，在全國專業經紀商獲利前茅，是最佳服務也是最佳獲利。EPS為公司永續經營之依歸，安泰證券全體同仁協助投資客戶「安心致富」與「泰運財來」，攜手一起邁向更美好的未來。