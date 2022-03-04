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元富證券善盡社會責任 優質形象深得人心

聯合新聞網 / 卓越
元富證券關懷癌友，癌症希望基金會執行長蘇連瓔( 右二) 與元富證券董事長陳俊宏( 左二) 一起送愛到病房。
元富證券關懷癌友，癌症希望基金會執行長蘇連瓔( 右二) 與元富證券董事長陳俊宏( 左二) 一起送愛到病房。

證交所董事長許璋瑤( 右) 頒發獎項給元富證券董事長陳俊宏( 左)。
證交所董事長許璋瑤( 右) 頒發獎項給元富證券董事長陳俊宏( 左)。
新光金控旗下元富證券榮獲《2021卓越證券評比》之金控類卓越最佳「服務品質獎」及「企業社會責任獎」。元富證券憑藉客戶體驗優異的服務品質及致力推廣金融教育、從事癌症關懷等落實企業社會責任，深獲客戶肯定及推薦。

文．編輯部

元富證券董事長陳俊宏表示，元富證券能榮獲「服務品質獎」及「企業社會責任獎」雙獎項的肯定，在於公司長期致力於企業社會責任、公司治理、永續經營等面向，隨著金融業數位進程不斷加速，在服務上，元富持續優化公司數位金融平台，如建置臨櫃無紙化服務，優化開戶流程，以客戶體驗旅程角度出發，滿足客戶期望為目標；在新冠肺炎疫情衝擊之下，提供「五分鐘線上開戶」讓客戶一次完成證券及複委託開戶，並藉由「二十四小時智能客服」，透過對話式引導完成交易上所需的協助，便捷快速的金融體驗深獲客戶肯定。

運用金融數位平台

提供多元化投資產品

而針對沒有時間理財的投資人，則提供「智能Win Win GO」，運用大數據分析和演算法模型，透過全自動再平衡的交易服務，為客戶的資產進行把關；元富證券財管信託平台以一站式完整服務，提供高資產及小資客戶多元化產品，讓客戶輕鬆投資理財。

此外，投資市場瞬息萬變，為了協助客戶即時掌握全球新趨勢，以及向客戶分享最新市場資訊。元富證券於二○二一年共舉辦了一二二場包含法說會、投資商品說明、投資展望說明會，並配合社會時事舉辦多場生技投資講座，分享投資理財的訊息和觀念，讓大眾獲益良多。元富證券從產品、下單交易至投資後服務的各個面向，都盡力提供客戶最完善的數位金融環境、為投資人創造更安全且優質的服務。

積極善盡社會責任

落實普惠金融

元富證券除了致力於證券專業外，還以實際行動支持關懷弱勢及環境永續的理念，善盡其企業的社會責任。不僅以提升全齡金融素養為願景，亦長期投入金融教育推廣。如「元富FinTeach校園金融教育活動贊助」，就是由元富提供經費贊助學生舉辦活動，進而培養校園理財風氣。

而且每月定期舉辦「元富證券翻轉學堂」投資講座，提供民眾免費報名，因應疫情防疫需求，講座也轉而運用YouTube平台線上舉辦，透過財經網紅及元富專業講師的專業解說，傳遞投資理財訊息，並拓展年輕人學習投資的管道，落實普惠金融的精神。

在癌症關懷方面，除了發揮元富生技醫療亮點，支持生技醫療發展外，亦長期與各基金會合作，宣導癌症相關議題、提升民眾抗癌意識。從金絲帶小勇士應援、贊助衛教手冊印製、病房探訪、口罩捐贈、愛心捐髮等關懷活動，元富證券都積極參與，帶動社會大眾關注癌症議題。

此外，元富證券遍地開花活動將金融教育結合社區關懷，由元富全台據點出發，與各地單位進行合作，向孩童及長者宣導儲蓄及防詐騙的重要性，落實消費者保護機制，並達成在地教育，將社會影響力遍及全台。

展望未來，元富證券將持續發揮券商的專業角色，以企業的力量，持續投注資源回饋社會，為社會注入更多正向能量，期以善盡企業社會責任。

卓越雜誌2022.3號431期
卓越雜誌2022.3號431期

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