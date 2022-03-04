臻里生技公司栽培石斛原料名揚海外

隨著醫學進步，現代人壽命普遍延長，值得注意的是，長命並不一定好命！雖然根據衛生福利部統計，國人平均壽命達八十．七歲，若將平均壽命分成「健康」及「不健康」兩部分觀察，國人健康平均餘命七十二．三歲，不健康平均存活年數高達八．四年。因此，現代人不只要追求活得久，如何活得健康更是重要！

文．陳怡瑄 攝影．徐裕庭

其實我們可以在理解人體老化的軌跡中，利用老祖宗的中醫學陰、陽理論，探討如何從可供食品原材料中分離陰與陽的部分，在人體陰陽不平衡時，提供相對的逆治方式，達到保健的功效。

從單一成分開發 到日常保健

一九八○年吳金濱教授從當時任職的清華大學前往國立東京大學進修博士課程。研究天然物的生理活性成分，一方面動物試驗，一方面分離純化天然物成分，探討天然物中的有效成分。

吳金濱取得博士學位後在日本一家製藥廠從事新藥開發，並研究出將特定的蛇毒溶血酵素開發成為溶血栓注射藥，用於突發性耳聾、震動症。後又從日本外銷大陸，用於腦神經科。

返台後，吳金濱回母校中國醫藥大學任教，也從事天然物的新藥開發研究，但當時國內的生物科技研發環境尚未健全，無法面對國際大廠的研發速度，所幸吳金濱教授利用本身具有中醫學基礎，加上留學日本時開始接觸國際自然醫學，考察長壽環境因素等知識下，探討如何利用植物化學，生理活性成分融合中醫學的陰陽理論，以及自然醫學的長壽村考察成果等基礎，建立一個對於人體可以長期保健，防止慢性病快速形成的保健方式。

從二○○五年在日本藥科大學講授（臨床漢方治療學）以後，吳金濱發現中醫的陰陽理論，不僅可以應用於人體，對中草藥也可以做相同的理解，並且可以利用現代科技加以分離陰的部分或是陽的部分來應用。對於保健的作用雖然不像純化合物的作用強，但是具有多靶點作用，相對的比較緩和，而且是一種人體生理系統的疏導作用方式，適合長期使用。有點類似於藥膳的功能。而且自然醫學也提倡天人合一，生活環境與大自然應該契合，飲食也應該配合時令。

吳金濱教授表示，在最近的十多年期間，我的研究從早期的單一成分新藥開發，漸漸轉為多靶點的緩和作用，應用於日常生活保健之中。因為一生的健康，平時的保健比醫療更為重要。

何惠雅博士和吳院長討論並獲得鼓勵的結果下，雖沒有資金，但利用智慧加上努力，在2000年就讀碩士期間，白手創立現在的臻里生物科技公司。

走出不一樣的路

春風化雨數十載，桃李滿天下；由於吳金濱教授在現代植物化學、生理活性成分研究、中醫學和自然醫學的薰陶，導入這些理論應用於生技產品開發，漸漸走出一條具有特色的研發生產路線，完全和一般保健品的研發理念不同，臻里生物科技公司創辦人何惠雅博士就是最好的例子。

何惠雅博士說到，我大學三年級時，因對植物組織培養有興趣，進入吳院長的實驗室學習，兩年後大學畢業時已經有點成果，所以考慮繼續研究，進入藥物化學研究所，進行植物有效成分的研究。進入研究所之後，一方面不再考慮回去執行藥師的業務，往前走只有兩條路：一是往企業研發，另一條路是走學術研究路線。

何惠雅喜歡產品的研發，加上吳院長日本歸國前曾在藥廠做新藥研發和行銷企劃的工作，對於生技產業發展趨勢相當了解，因此和吳院長討論並獲得鼓勵的結果下，雖然沒有資金，但是可以利用智慧加上努力，二○○○年就讀碩士期間，白手創立現在的臻里生物科技公司。

何惠雅更是打趣地說到，當時自己貸款買機器萃取時，碰到很多瓶頸，一度要放棄，老師和我說：「給你兩條路選擇，一是我幫你將機器當破銅爛鐵賣了，二是自己再去翻書看怎麼克服。」不服輸的我當然是要翻書啊！

優質栽培

作為生技產品原料

吳金濱教授與何惠雅博士師徒兩人一方面學習分子醫學，深入了解人體生理構造，理解人體老化的軌跡，利用中醫學陰、陽的理論，探討如何從可供食品原材料中分離陰與陽的部分，在人體陰陽不平衡時，提供相對的逆治方式的保健概念。

基於這樣的理念，從二十多年前進行藥用石斛的組織培養，發覺這個中華九大仙草首位的原材料，品種複雜，希望能應用在補元氣方面才是仙草的含義，所以除了確立品種外，栽種的採收時期，萃取精華後的陰、陽分離，這些都無法假手他人，最後在生技廠建立如何加工成為所希望的補元氣產品，更是關鍵所在。

「每一個關卡都非常的關鍵。」所以吳金濱教授與何惠雅博士師徒兩人在學校針對石斛進行研究探討後，十多年前開始建立自己的石斛栽培農埸，有了好的原料，才能製造良好的產品。

並且推廣優質品種的栽培作為生技產品的原料，目前除了技術轉移華宇集團外，也提供給新麥德氏生技，開元草本生技以及輸出日本的淺草屋株式會社等。

他們的保健理論和市面一般保健品最大的不同，不僅僅是產品的不同，而且是從基礎理論、配方、陰陽的提取分離到促進吸收，提升血中濃度等等一貫的思想，完全不同於一般強調某些功效的保健食品。堪稱是中醫理論整合現代科技的保健新思維。