新工作型態的轉變與崛起

疫情改變了我們的生活方式，也改變了我們的工作型態。在後疫時代全球將近二十五％的人需要轉換跑道重新開始，而遠距工作、電子商務和自動化的工作也將會是未來趨勢。

文．黃小玲

因應疫情的限制，許多企業不得不轉換經營模式，從習以為常、每日通勤的辦公室改變成居家遠距辦公、線上會議，辦公室的租金和水電省了，員工的通勤時間也大幅縮減，但卻增加了數位商務設備、降低決策效率、同事之間的互動也變得疏離；而實體店面的店家改變成網路商店，雖然節省大量的人力成本管銷，但是當疫情過去或是趨緩後，這些改變回得去嗎？

最切身可以感受的例子就是餐廳因為疫情歇業大量裁員之後，遇到剛過完的農曆年節團圓聚餐宴高峰期，時薪高到五百元都還請不到員工。這背後衍生的問題值得深思，是因為疫情改變了大家對工作型態的重新定義呢？還是有一些跳脫傳統的新工作型態正在悄悄形成，人們有了更自由、更好的選擇呢？

網路催生出許多新興行業

隨著5G、AI、大數據等新技術、新科技的到來，產生許多新興職業，跳脫以往正規、穩定的工作模式，在「青少年未來觀」的職業調查中，青少年最嚮往的工作是成為遊戲電競選手、廚師美食評論家及直播網紅，此外還有新媒體社群行銷專家、教練管家、網紅經紀人、遊戲數值企劃師、寵物保母、網路輿情分析師、科技農夫…等，這些都是讓長輩難以理解的新工作型態，和以往大眾的認知完全不同。

再根據人力銀行調查，含金量最高的前三大產業即是半導體業、金融業、軟體網路業，在過去二十年來的科技發展裡，網路扮演著相當重要的催化劑，尤其隨著智慧型手機的普及化，讓各類網路服務成為人們生活的一部分，同時也造就許多與網路息息相關的工作模式。

新工作型態也需要新態度

近年來在歐洲「新工作」（New Work）觀念已經成為一個重要的新思潮。新工作文化強調工作應該是人們真正想做的事情，而不是被迫去做的。新工作運動有兩個重要的驅動力，第一個是內在的動機，很多年輕人不想只是乖乖地悶頭苦幹，而是想要做自己真正喜歡的事，是有一定貢獻、能獲得成就感、被認真對待的工作。他們對工作的價值觀和父母那一代人相比，顯然已經非常地不同。

第二個驅動力則是外在的。和過去相比，當今商業世界的變化速度飛快且複雜，新冠病毒的流行就是一個例子，這迫使大多數的組織和行業不得不思考如何更快、更有效地適應環境的變化。也就是說，組織必須變得更加敏捷，給那些更貼近問題現場的個人和團隊有更多的自由和決策權，而這種給予員工更多自主權和影響力的方式，就非常符合年輕一代的價值觀。

新工作意識需要真正落實

台灣當然也感受到時代的變化，可惜很多台灣企業採取的方式，並不是賦予員工更多決策權和自主性，反而是讓員工需要投入更多工作和時間，來跟上「高層」領導因應變化後頻繁下達的措施。然而這並不是一個好的方式，只能說「敏捷」已經在台灣流行起來，但具體實踐真正敏捷的態度和行為卻還沒跟上。甚至極端保守的企業，其最高決策人看不到變革的必要性或不願意變革，那麼變革就很難實現，有些決策者會說「用我們的方法，從過去一直到現在都很成功！」但過去的成功，並不能保證未來也成功。

很期待台灣企業在意識到新工作態度的改變後，能真正邁出下一步，在走出疫情的困境之後，創造出嶄新的工作樣貌。