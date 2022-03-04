看好Web3.0 勢不可擋的趨勢

拜Covid-19 所賜，疫情掀起網路蓬勃發展，從電商、線上直播、區塊鏈、NFT、meta、元宇宙等，讓人目不暇給。

文˙劉虹君

去年solana Breakpoint conference，Reddit的聯合創始人和solana基金會推出一億美金，宣布投資在Web3.0上，準備二○二二年All in Web3.0，並提到未來十年都是從Web 3.0開始。

從web1.0、web2.0 到Web3.0，在二○○○年之前網路開展成為web1.0。當時頂多就是上上網頁，可以查詢一下訊息和資料。能發email，除了上下滾動瀏覽網頁，單純就是被動的接收訊息和閱讀。

Web2.0的重點是大數據

二○○五年至今，我們現在就處於web2.0的時代，有各種的社交媒體、視頻直播及電商出現。大型社交媒體企業如Google、Facebook等等。現在的網頁web 2.0 就是大家比較熟悉的網頁，不只有Read的功能，還可以把我們的想法也Input到網路上，開始有一些額外的功能並且可以互動，例如可以在YouTube 觀看影片，在facebook等平台上分享圖片、直播和電商等。

簡單來說，你有沒有曾經搜尋了某產品，然後過了不久你就看得到某產品的廣告，或者是你看完某個影片，就會跑出很多類似的頻道！因為2.0的網頁主要是能夠搜集數據，並且推算出使用者最有興趣的資訊。每次要使用某種服務都需要去點擊那些「你都會好好讀完」的合約再按下我同意，而基本上這就是你把你的隱私權交給該公司，我們在網路上的行為和習慣，都變成了商品。而該公司用此來賺取廣告費。雖說這是經濟一個正向的成長，但其實對於個人也是一種隱私的侵犯。

Web3.0是一個非常新的觀念

Web 3.0結合區塊鏈技術之下，其最大特色是保護你的隱私，再也沒有一家公司擁有你的個人訊息。Web 3.0的宗旨就是去中心化抗審查，不會有一個中心化的機構來控制你、審查你。用戶對於自己的數據隱私，有絕對的掌控權。

而區塊鏈技術又與Web3.0的願景尤為契合，這也是它被稱為有價值的互聯網原因。區塊鏈技術中的智能合約是Web3.0的一個基石代碼、法律代碼及規定，一切規則被寫進協議，一旦開啟便不可竄改。代碼開源公開透明，接受所有人的檢查，同時區塊鏈節點分佈式的協同共識，把信任的需求降到最低，這之間只需要代碼驗證。

Web3.0人人都是管理者

Web 3.0消除了中間人，沒有存儲應用程式的集中式數據庫，數據將不再是中心化的單方擁有，而是去中心化的共享，且用戶和機器將能夠與數據進行交互。因此，Web 3.0的兩個基石是語意網絡和人工智能(AI)，由於Web 3.0網路將通過去中心化協議（區塊鏈區塊和加密貨幣技術）運行，可以預期這個技術與其他領域之間將出現強大的融合和共生關係，並將可以互相操作、無縫集成、通過智能合約實現自動化，用於抗審查的P2P數據文件存儲和與Filecoin等應用程式共享，徹底改變了每家公司的行為和經營業務。

我們常在不同的網站設定不同的帳號密碼，到了Web 3.0之後，我們只需要一個錢包地址，我們不再需要透過帳號密碼登入帳戶，而是使用錢包地址登入，包含最近很火的元宇宙，都將使用錢包地址作為身份認證。

舉例來說，你在網路上買酒或之類的可能需要核對證件來證明你是否能購買。在第一個網站已經證明過了，但到了第二個網站又會再跟你驗證一次。在Web 3.0，區塊鏈可以紀錄你的所有行為，且這些資料是沒有一家公司擁有，這些數據都是去中心化的，在未來，你再購買需要相對資料認證的商品，你只要一個錢包地址即可，不需再重覆完成複雜的證件認證手續。

Web 3.0當你提供知識訊息到項目或是平台中，你不用再擔心別人會下載你的資訊，然後無限分享給任何人，使你沒有任何報酬，你將可以依照每次點擊獲得設定代幣數量作為回報。另外，非常重要的一點，是你並不會受到國家政策干擾導致平台被迫關閉。

Web3.0的概念其實還很新，只是未來有非常高的機率會朝這個方向去前進，這之間還有許多的事情需要克服，像是假的網路訊息或者是版權問題等等這一系列的狀況需要解決，當然在這之前各位可以先去深度了解，在未來新科技成長的道路上從容佈局！