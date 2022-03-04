火紅的NFT會成為區塊鏈的泡沫殘品？

一家鹽酥雞店發行「世界上第一個鹽酥雞NFT」，上架後短期內大漲，讓很夯的NFT又引起關注，然而NFT的獲利真的如此高嗎﹖或者只是一場騙局呢？

文˙徐邦浩

近期NFT出現在新聞上的頻率越來越高了，不過NFT到底是什麼﹖它又是基於什麼原理和核心來運作呢？它究竟有什麼魔力讓大家趨之若鶩！

今年成立剛滿四年的NFT（非同質化代幣）交易平台OpenSea累計交易金額正式突破二百億美元，站穩全球NFT交易量最大平台的龍頭地位。若加入其他NFT交易平台，整個NFT總累計交易金額更已正式突破四六○億美金，進一步顯示新型藝術品市場的崛起。

什麼是NFT ﹖

NFT（Non-Fungible Token），中文是「非同質化代幣」，與同質化代幣（像比特幣）的概念相反，NFT是一種區塊鏈技術，擁有專屬個別編號，每枚NFT上都有一個編碼，具有不可替代、不可分割、獨一無二的特色。例如當兩個人手上都有新台幣一百元時，一張是建國百年的限量發行版，一張是一般的一百元，那這兩張的「價值」跟售出的「價格」也就不同。

因此許多新興藝術品都以這種代幣的方式發行，供收藏者購買，不只是使用區塊鏈技術，在市場上交易的媒介也是以加密貨幣為主，成交後收藏者即擁有該NFT的所有權或展示權。

為什麼NFT會在近幾年聲名大噪，變成現今最流行的科技用語之一，要追溯到二○二一年三月，英國佳士得舉辦了一場「數位藝術品」的拍賣會，以六九○○萬美元（大約是新台幣十九億元）出售了由美國藝術家Beeple創作的數位藝術品《Everydays:The First 5000 Days》，也就是一枚NFT，正式為NFT熱潮拉開了序幕。

隨著NFT市場快速茁壯成長，時尚品牌BURBERRY、GUCCI、LOUIS VUITTON也接二連三宣布進軍NFT市場，除了與藝術相關的品牌及設計師之外，影音平台YouTube、新聞業者美聯社等機構也都宣布將跨足NFT領域，希望運用NFT的特色，讓收藏品不再受到形式的侷限，不論是影片、照片、音樂都能夠透過NFT的形式被收藏。

NFT的特點和應用

NFT其中一個很重要的技術核心就是區塊鏈，正因為區塊鏈有著「無法被篡改」的特性，因此可以確保每枚NFT會是獨一無二，無法被仿造的。這也是為什麼現在許多藝術家、創作者、歌手，都喜歡用NFT來發行出售創作。像周杰倫的音樂網路上都可以看得到、聽得到，但NFT強調的是區塊鏈的認證，當你所擁有的是被認證過的獨家或是限量商品，就會有人願意去買，除了是想表達對偶像的支持外，更大因素是為了專屬擁有的虛榮感。所以，除了大多數人認為的人為炒作外，NFT還有「獨家／唯一」、「限量」、「虛榮感」、「認證」的重要關鍵，讓它在瞬間爆紅。

儘管如此，仍有反對NFT的例子，根據調查發現，原本應十分具競爭力的遊戲領域，高達七十％遊戲開發商表示對NFT沒有興趣。美國財政部也發布了一份關於「高價值藝術品市場」的研究報告，提醒民眾NFT這類新型藝術品可能會帶來新的洗錢行為，犯罪分子可能透過NFT來進行洗錢，將非法資金轉換成NFT，再販售給不知情的收藏者，換得乾淨的資金，因此投資NFT前應確定來源與評估風險性，避免造成自身損失。

也有專家說明非同質化代幣（NFT）其實就是個包裝著區塊鏈與金融科技的去中心化龐氏騙局，其衍生出來的炒作、洗錢、詐騙、假貨橫行，都不是區塊鏈能解決的，然而大家被NFT的錯誤報導給曚騙了，成為散佈假消息的幫兇！

非法NFT資產交易

仍無法律可約束

推特創始人Jack Dorsey於二○二一年三月在Cent平台中，以約八○八○萬新台幣售出自己的第一則貼文，從此Cent交易平台變得熱絡，越來越多人開始發行與交易NFT。這也使得NFT交易中有不少「洗售交易」、詐騙、偽造等非法行為，而且目前尚無法律限制NFT的非法交易活動。

根據《CNN》報導，Cent平台的創始人兼執行長Cameron Hejazi表示，現在平台充斥著許多不應存在的NFT作品與交易，人們開始交易假貨、出售未經授權的NFT資產。全球最大的NFT交易平台OpenSea表示自己也有這個問題，平台中有八成都是抄襲、詐騙的NFT資產。這兩個平台都在尋找一種方法限制交易平台中的非法活動，保護平台中合法、擁有版權的自由創作者。

美國創業達人Gary Vaynerchuk也認為現在NFT炒過頭了，他認為NFT會像二○○○年代初期的網路泡沫，九十八％的NFT項目會在平台中歸零。而NFT的過度炒作也使越來越多未經授權、假冒的資產在平台中猖獗發行與交易，可能導致NFT未來全數歸零。

關於NFT在平台中的非法發行與交易活動，Cent和其他NFT平台目前只能先暫停交易，還沒有找到適用的解決方案，未來各國政府可能會開始討論擬定NFT相關的法律，阻止非法交易活動的發生。