疫情和戰爭的陰影下 如何讓自己和團隊更有價值

美中從二○二一年開始，關於北京冬季奧運的外交大戰，隨著其在開幕之後到閉幕持續順利舉行，二○二二年政經界的重大消息在二月份已經轉向。

文˙陳威霖

而轉向的消息其一是疫情生活相關動態，繼新加坡等國家與病毒共存的政策之後，世界第四大經濟體的日本，宣佈COVID-19進入「OMICRON」週期以後，已經往流感化發展，因此從決定從三月份開始，逐漸解封、放寬商務人士和留學生的入境人數。

面對動盪需有新思維

其二是國際政軍相關動態，俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭陰影揮之不去，影響結果牽連著歐盟的經濟發展和區域動盪，以及國際資本的流向。俄羅斯要求明確，一再測試美國、歐盟的底牌，美國總統拜登對於俄烏戰爭採取撤僑、撤軍的大舉動，美股為首的國際股市紛紛倒地。

第三則是職場工作相關動態，台積電的人事網站上首度出現招聘「政治博士」，特別強調必須熟悉美中關係和全球局勢，引發各界的關注和熱議。於此同時，各國紛紛探討，因應疫情時代及後疫時代的遠距和視頻工作模式，是否需要訂定與之相關的新勞動法規來界定、規範新的僱傭關係。

在如此詭譎多變、動盪不安的世界裡，個人如何不被影響，持續求取發展，確實逐漸變成越來越不容易的職業生涯難題。

三大基本專業可提升自我能力

日前與一位剛從聲名卓著的老牌大型企業離開而投入新創行業的中年朋友交流，有共同的體悟：職場經理人，特別是創業者，需要再度全面性提升自己，才能在大變局中先求取生存，再謀求發展。筆者提供他幾點成功基本條件的淺見，在未來可能會適用到。

首先是有用的基本專業，COVID-19後疫情時代，網絡將與現代人生活更深度結合，未來最有用的基本專業，首先是「英語」。一九九○年開啟的網絡世界，基礎骨幹的標準來自於美國，因此發展起來的網絡溝通語言，自然會以英語為主，並且逐漸延伸到生活各個層面的溝通，連曾經堅持本國語言的德國、法國現在的國際新聞台DW、FRANCE 24，主播的英語能力都比BBC更字正腔圓，而更多快速發展傳播的各行業第一手知識、訊息，也更多以英語形式呈現。個人想取得快人一步、高人一等的競爭優勢，將英語變成流利自如的第二母語是最基本的有用「專業」。

第二有用的基本專業是終身快速「學習」的能力。筆者三年前努力啃了一年結合台積電等頂尖企業和兩岸權威學術、研究機構分門別類撰寫的半導體技術，三本厚厚的「磚塊」書，去年發現裡面提到的實際應用一半以上都過時了。重新整合的「新行業」不斷地出現，因此一旦在工作中接觸「新知識」以後，能夠在任務要求時間內把自己轉變成該知識的專家，是未來十分重要的職場能力，比就讀大學、碩士、博士的經驗更具有挑戰性和急迫性，而具備這種能力是不分年齡層和職位的。

第三有用的基本專業是「聽、說、寫」的能力。傳統企業編制有不同部門和職位、職務的清楚分工，各司其職，並由軍團式龐大組織協調作戰，完成任務。近年來具備強大競爭力的企業，則更像是靈活彈性的小組集合體。例如特斯拉TESLA的ELON MUSK之類的公司最高主管或事業部門主管，因應不同的專案任務需求，親自帶著不同專長的幾個人組成「MISSION IMPOSSIBLE」。因此小組成員都必須具備強大的「聽、說、寫」表達和溝通能力，組員同時能獨立作戰和協調作戰，最高效整合運用自身和夥伴能力，調動週邊的資源，以最快時間完整地完成任務。

多花時間用心投入工作

是成功關鍵

除了前述三項基本專業的培養之外，還需具備以下的努力。

一、更多的時間投入─近日因為業務關係，和一位自美國知名顧問公司回國任職，主持一家大型綠能投資公司開發業務的女性高管一起工作。她跟我印象中大型國際公司的管理層，off hours就斷開工作的狀態不同。不僅WEEKDAYS的深夜會聯繫我，找我溝通工作內容和她想到可以提升工作成效的要點，甚至週末、假日也可以互相交流，交換加班出來的文件。

基於以前的成見（我一位留學、移民美國的台灣籍舊識，過去有一長段期間跟我強調，在美國就業是working smart，無需working hard ），我在某次電話會議結束之前，好奇詢問這位夥伴，為什麼作為職場精英的她，會投入如此大量的時間工作？她的答覆，令我如醍醐灌頂，也令我敬佩不已。她說：「我在美國金融機構上班期間，上級的猶太人主管比其他同事不僅更優秀，工作的時間也更長，所以他們比別人更成功，我怎麼能不好好努力呢？」

旁觀國內近年立法通過的「一例一休」，直接鼓勵國民追求「錢多、事少、離家近」的工作思維，確實深刻影響台灣社會對於職場付出的觀念。我們可以看到，上班族抗議加班就會「爆肝」和抱怨只願意給「低薪」的慣老闆們，在各種媒體新聞經常出現，同時不吝花時間，前往各地網紅店消費、領百元優惠券，耗費幾小時排隊的人潮，也是新聞經常不斷的熱點。

本以為美國能成為地球上最強帝國，是因為他們政府和國民能把握生活和工作同等比例的平衡。事實上對於尊敬自己職業，和即時完成份內工作，才是美國主流的價值觀。過去以王永慶、張榮發等為代表的台灣父輩們，創造出名列亞洲四小龍的台灣經濟奇蹟，也是這種拚搏的精神所創造出來的。在這地球上的人類社會裡，想出人頭地，所需要具備的敬業精神都是一樣的。

國際視野的拓展有助於競爭力

二、寬廣的國際視野─受到邱復生先生的TVBS把電視新聞連續劇化，帶領期的風潮，使其收視率和廣告效益顯著成長，也變成民眾習慣觀看的主要頻道。幾乎同一時間，在台灣民主化進程中，全民選舉總統變成總統頭家，也在另外一個層面影響新聞報導的內容，多數是一般民眾日常相關的庶民議題。

台灣目前的各種新聞，印象最深刻的就是有「低階」的版本，是庶民每天的「生活」，消防隊援救困在樹上的貓、鄰居為了停車、水溝不通吵架…等；也有「高階」的版本，政治人物的情感緋聞、娛樂明星的雞毛蒜皮、暴力團體的風行全台，而關於國內外政治經濟大環境的消息，則是大部分經由各個政論節目裡，主持人、名嘴們針對自己立場加料發展出來的「真相」。

所幸，中華電信MOD還能提供BBC、CNN、FRANCE 24、DW、NHK、ARIRANG 等國際電視台。如今連中國大陸、俄羅斯、韓國等國家都有自己的英文國際台，而想做外交突破的中華民國卻付諸闕如，殊為可惜。在台灣各種場合，也鮮少能聽到身邊朋友，會收看和談論這些不同於經過台灣媒體過濾編輯的國際新聞。

如果我們的政府和國民只低頭關心自己的腰部以下，如何能夠客觀、理性地了解國際局勢，而對於自己國家和個人的前途有理性的判斷和抉擇，進而為之努力。最近聯合報發表文章，提醒台灣經濟發展別落入荷蘭病的陷阱。