從北京冬奧看中美外交攻防

農曆年剛過，中美兩國即在外交上掀起一埸「沒有硝煙的戰爭」。中共今年外交工作的重點，是為年底舉行的「20大」，營造一個有利的外部環境，讓中共領導人習近平能順利連任；對美國而言，拜登政府希望在外交上有所作為，以轉移國內民眾對其施政的不滿。因為各項民調數字顯示，拜登總統的民意支持度相當低迷，這對民主黨的期中選情，是一個不利的癥兆。

文．趙春山

處理烏克蘭危機是繼美軍撤離阿富汗後，拜登政府面臨的另一個外交考驗。拜登警告俄羅斯入侵烏克蘭的危險性和急迫性，但公開聲稱美國不會涉入俄烏戰爭，並且呼籲美國公民離開烏克蘭。

拜登政府此舉顯示，美國的處境是「有心無力」。事實證明，拜登與俄羅斯總統普丁的對話沒有交集，法德等國也只好另尋管道與俄烏溝通。決定烏克蘭前途的關鍵，顯然還是繫於普丁的一念之間。就在俄烏戰爭紛擾之際，美國把外交注意力投向亞太地區。

中美對俄烏情勢各自解讀

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於今年二月九日抵達澳洲墨爾本（Melbourne），參加與澳洲、印度及日本的「四方安全對話」（Quad）外長會議。布林肯除與盟邦討論烏克蘭情勢外，並藉此提醒北京，即使俄國陳兵烏國邊境製造危機，華府仍有餘力兼顧在印太地區的盟邦與利益。

美國擔心中共「趁火打劫」，殊不知中共是以「坐山觀虎鬥」的姿態，低調看待烏克蘭情勢的發展。中共外交部長王毅曾在今年一月二十六日與布林肯討論烏克蘭危機，但前者「顧左右而言它」，把中美關係擺在話題前面。因為對北京而言，當務之急是辦好這屆冬奧。

拜登上台後採取與前任不同的對外政策，強調以民主與專制之爭結合盟友，對抗其眼中的戰略競爭對手。美國領頭抵制北京冬奧，就是拿中共違反人權作為藉口；但《華盛頓郵報》二○二一年十一月九日發文稱：「美國的抵制行為不會導致中共難堪，反使北京認清美國對中共的敵意。」

北京冬奧政治操作頻繁

舉辦奧運是一項低成本，但具高附加價值的公共外交行動。這屆北京冬奧過程爭議不斷，在新冠疫情驅之不散的陰影下，出現「外冷內熱」的景象；然而，長達兩年「足不出戶」的習近平，卻利用主埸優勢，密集展開他的元首外交，其中最引人注目的是他和普丁的會談。在雙方發表的「聯合聲明」中，闡述了中俄在民主觀、發展觀、安全觀、秩序觀方面的共同立場。

有評論認為，在國際相關力量發生根本性變化的時刻，中俄已塑造了一個特殊的「21世紀新型大國關係」。尤其是中俄兩國領導人，在聲明中明確表達他們對對方核心利益的關注。中共支持俄羅斯反對北約東擴的立場；俄羅斯則重申支持中共處理「台灣問題」的主張，這使雙方在面對烏克蘭和台海危機時，都獲得各自所需的外力支援，而美國可能因此處於東西兩面作戰的窘境。

被視為習近平重要智囊的香港中文大學教授鄭永年表示「美國欲與中共冷戰，中共不必隨之起舞。中共有能力避免衝突，以及遏制美對中共採取的各種不利政策。」從今年開春以來的中美外交交鋒看，美國似乎採取攻勢作為，而中共則是趨於守勢。毛澤東說：「戰略上藐視敵人，戰術上重視敵人。」中共已把中美鬥爭看成是一埸「持久戰」，沒有必要在短期內和美國攤牌。

台灣面對中美關係的變化，處境敏感且動輒得咎。台灣參加北京冬奧開幕式是明智之舉，但如同雙方在抗疫問題上錯失合作良機，兩岸未能藉冬奧改善關係，還是令人感到遺憾。

（筆者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）