虎年十二生肖顧好財庫 事業發達喜迎印鈔機

虎年即將到來，企業主都會立下宏願，期望拓展事業、發大財，在此建議，顧好您的「本命財位方」，即為財庫方位，是達成宏願的第一步。

文．徐震諒

若能創建屬於您的財庫，則能確保走在事業發達、大拓財源的路上。今後將收穫豐盛果實，有如家有印鈔機，天天樂收大紅包。

可以先備妥一個紅包，於袋上書以「嗡嘛呢唄咪哞」六字箴言，內放新鈔及各國鈔票，作為您的發財「大禮包」。每一生肖「本命財位方」有二方位，以進入公司背對大門，用指南針測出方位為準。若空間容許，二方位皆佈陣，效果加倍。財庫顧好了，貴人員工都為您賺錢。接下來，我們進入十二生肖的發達之路。

佈陣生肖財位方 掌握財富密碼

鼠得食物並藏之，供己與家人享用，出生鼠年已是人生成功第一步。請於西及東北方置放保險箱，擇一晴天正午於內安藏一大禮包，並於箱前擺放水晶洞，包您賺飽飽並福延子孫。

牛生性勤勞堅毅，天道酬勤，只需出些巧力，您的獲利將加乘入袋。請於西及東南方擺置內有太極陰陽水之聚寶盆和大禮包。陰陽調和，事業如意大進帳。

虎目標堅定，從松果體發出的腦波強烈，命盤有具大老闆格局的貪狼星。建議於東及東北方設一巨型鹽燈與大禮包，鹽燈前置淨水。水火相容，您鎖定的獵物都能到手。

兔天生具代表事業、財源、人緣的桃花命，賺錢事半功倍，易嫁娶富二代。請於西及西南方佈置粉水晶桃花陣，陣下置放大禮包，助您財富如花盛開。

龍為下凡神獸，神識宮敏銳，易接觸異類空間。首要安穩精神，以免做事三心二意，避免情緒大怒大喜。可於北及西北方恭請神尊，或牆上掛心經，令您五感順暢，一心一意拚事業。建議每日正午沐浴於陽光下十分鐘，取其能量淨化靈感，貫通五輪，提升精氣神，更能堅定心志，必能逢凶化吉，化災解煞。

蛇自我保護慾強，因易怒令人敬畏、導致貴人遠離。發怒前宜深呼吸，情緒智商好，事業才會好。請於南及東南方設置五行發財樹和大禮包，提升正能量，「做蛇麼都賺」。

馬奔馳之力勢不可擋，因體力過人，相貌堂堂，易招非正緣異性。請將您滿滿的桃花電量轉移到事業上，於北及西北方擺設代表金錢的黃水晶和大禮包，不但訂單大滿貫，也能遏止非正緣爛桃花。

羊天性孝順、長輩緣好，因愛美好逸，難免得意忘形。且請收起玩心，並於北及東北方裝飾一鹽燈與大禮包，鹽燈前配一加蓋聚寶盆，益友貴人將助您發展事業，聚財如鹽燈之火，火火比旺。

猴與人類基因相似度達九十三%，靈感強有創意。請在事業上盡力發揮您的高靈感，必發展出別於其他企業主的經商之道，奪得先機。請於南及東南方佈置石雕佛像和大禮包。每日供淨水，助您靜心，心靜則有靈感，財運隨靈感噴發。

雞的努力勤勞，自有貴人為您組成發財隊伍。但也因勞碌命，難以勞逸均衡，請萬事衡量輕重，更有利事業與生活。請於西及東南方擺設內置黑曜石的聚寶盆，日日更新盆內淨水。黑曜石減輕繁雜之心，無所負擔而招財進寶。

狗本性忠誠、俠義、何處有動靜牠先知。請稍收起俠客精神，閒事莫管，以免公親變事主，甚至事業易主。己事先顧好，事業財運就會好。請置放鹽燈與大禮包於南及東南方，以旺火剋好事之心，即能廣進財源。

豬是二○二二年的最大贏家，有此六十年走一大運的機會更加要把握。您能買上多大的保險箱就買吧！請置放於東及東北方，把握今年的超強氣運，加足馬力，必能錢財滿缽，致富一世。

最末，提醒十二生肖企業主，若公司或住家有遷址計劃，請務必依照本命財位方挑選新址座向，再於內按照老師的建議方位佈陣，您的事業將雙重提昇。在此，徐震諒老師祝福大家事業如虎奔騰、生意勃發，喜迎滿手訂單賺大錢。