如何創造雙贏局面？兆迪聯智就是最好的典範

「一套好用軟體的用戶介面及用戶體驗，也就是業界在說的UI（User Interface）、UX（User Experience）應該是不用特地教學，順著介面及順著直覺就可以順利操作。」兆迪聯智科技總經理陳耀庭自信地說道。

文．陳怡瑄

依照先前拿到的資訊及約好的時間，記者來到台中訪談見面的地點，電梯到達四樓，眼前輝映著六個大字，兆迪聯智科技。

挺身而出接下服務重任

專長背景於國立交通大學資訊工程所的兆迪聯智科技總經理陳耀庭，歷任財團法人資訊工業策進會及汎宇電商，在做資訊服務的二十幾年裡，有鑑於客戶裡普遍有著「偏左不太對、偏右又不完全」的困境，找不到適合的軟體系統，陳耀庭想到第三種解法，毅然地挺身而出接下服務重任，選於台灣的中心點─台中，創辦兆迪聯智科技。

兆迪聯智科技（以下稱兆迪聯智）成立至今，已將邁入第十年的軟體科技業服務里程碑。在這十年的服務經歷裡，兆迪聯智有自己專屬的三大核心技術四大資訊服務，具穩定與高質特色，深受客戶長期信賴。

三大核心技術為「軟體開發」、「系統建置」及「軟硬整合」，並提供客戶「系統委運」、「雲端主機服務」、「App開發」與「網站建置」等四大資訊服務。

客戶分佈於政府及法人機構、學校、綠能與環境、科技產業，傳統服務業裡也有兆迪聯智服務的客戶。

不分老少易上手

因應時事，兆迪聯智在幾年前，台灣開始流行機器人時，便超前部署，以系統開發技術跟App開發技術，使用同樣的跨平台框架觀念，設計一套簡報編輯平台，這平台可以相容連結到機器人設備，讓我們在「KebbiAir機器人」設備上有延伸的編輯技術，也參與了幾個智慧城鄉的計畫。

陳耀庭指出，兆迪聯智短時間內，就完成了機器人簡報編輯平台的初代版本讓客戶去試用，發現客戶的反應非常好，後來決定把這個初代版本繼續作延伸改版。

現在，客戶使用這個機器人簡報編輯平台，可以很快發揮控制機器人進行說話、表演、展演的這些行為。

而一套好用軟體的用戶介面及用戶體驗，也就是業界在說的UI（User Interface）、UX（User Experience）應該是不用特地教學，順著介面及順著直覺就可以順利操作。所以兆迪聯智簡報編輯平台，初代版本是像大家常見的編輯簡報那樣，就是一張圖搭配一段台詞然後指定機器人的動作，就這樣反覆編輯個幾張之後，眼前的KebbiAir機器人，就會是用戶的表演者、小教師、小導覽員。另外，有重要文案需要重覆介紹，重覆性的教學、資訊導覽，就可以使用兆迪聯智簡報搭配KebbiAir機器人作呈現。

KebbiAir機器人出席過彰化美術館的故宮國寶遊彰化、智慧城鄉嘉年華台北場及高雄駁二場、鹿港的福寶生態園區擔任導覽員，還有在二○二○年疫情嚴重的時候，讓KebbiAir代替兆迪聯智進到校園跟學生互動。

哪裡有需求

兆迪聯智就會出現在哪裡

對於未來的走向，陳耀庭表示會持續觀察市場需求變化，引進界業好用的軟體服務技術來提供給客戶，同時兆迪聯智會去觀察市場的方向朝哪邊走，他們也會朝哪個方向走！

經過研究Line mini app，陳耀庭發現有些不錯的應用服務，最近有幾個不錯的案例就是用這樣的技術來作的，像台中觀旅局的活動，經由兆迪聯智評估開發時程及活動展出時間，若用傳統的App來作，從開發到上架根本是來不及，所以兆迪聯智推薦台中觀旅局使用Line mini App軟體技術，不但達到和App一樣的效果，而且反應速度更快，對使用者來說更方便，觀旅局滿意、使用者喜歡、兆迪聯智服務順利，創造三贏的局面。