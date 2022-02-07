好奇兄弟雲端推廣「有溫度的數位轉型」

好奇兄弟雲端「AiCity健康商圈倡議」，致力於推動商家進行有溫度的數位轉型，讓商家在數位轉型的過程中，同時肩負並落實ESG的社會責任。

文．黃小玲

好奇兄弟雲端「AiCity健康商圈倡議」，致力於推動商家進行有溫度的數位轉型，讓商家在數位轉型的過程中，同時肩負並落實ESG的社會責任。

好奇兄弟雲端成立以來致力於輔導不同領域的品牌進行數位轉型，以創新的C2B2B商業模式來設計規畫，C2B2B意指先分析某一族群的消費者需求後，藉由中間負責整合資訊的B端企業邀請更多相關的B端商家，共同提供服務來滿足需求並提高價值。過程中，最棘手的就是如何有效地找出客戶需求。AiCity健康商圈透過導入AI數據分析技術，協助擁有共同客戶的商家運用數據共享技術，推動跨店「會員分析」， 讓商家依照消費者購買頻率、偏好與金額，找出有消費潛力且重視健康的共同客戶，再邀請相關的商家共同提供服務，實現用AI分析進行精準行銷。

推動企業扛起ESG的責任

以符合新世代消費客戶期待

商家在數位轉型的營運目標大多會聚焦在三個重點，即降低成本、提高效率、改變商業模式。好奇兄弟雲端在推動數位轉型服務之時，會提出一項創新的倡議—積極推動與鼓勵所有導入數位轉型服務的商家，達成上面三個「冷冰冰」的目標時，可同時搭配商家期望推動的ESG目標。隨著網路世代快速崛起，許多消費者已開始重視商家是否使用減碳排放量的材料及生產方式，抑或是投入多少資源支持相關的公益活動。

好奇兄弟雲端提倡商家可以在數位化的過程中融入各種ESG的元素。例如設計新的服務流程，使數位服務更環保且更減碳，或導入針對弱勢族群的特別數位衍生服務，甚至不只商家自己投入ESG，還可積極鼓勵消費者一起做對社會更有幫助的「ESG好行為」，帶來的效益將會更大。

正因為如此，好奇兄弟雲端推出AiCity健康商圈的數位轉型計畫，連結富足康等健康相關行業的商家，共同推出凡是消費者達成個人設定的健康促進目標（例如每日步行四千步可以預防憂鬱、五千步可以預防腦中風跟失智），即可獲得折扣優惠。此活動能讓消費者強烈感受商家在數位轉型的同時，也實現了健康促進的ESG理念，讓商家的數位轉型更富意義，消費者更能體會到有溫度的數位服務。

商家數位轉型「快易通」

輕鬆又便捷

商家在數位轉型上有兩大痛點：第一、商家對數位準備度不足，常缺乏技術人力跟設備。第二、對於導入的數位工具不熟悉，需耗費更多時間學習操作，消費者也同樣需要適應新模式，最後數位工具淪為束之高閣。

好奇兄弟雲端推出「AiCity健康商圈」特別選擇Google商家、LINE官方帳號、折扣地圖等商家與消費者都很熟悉的工具，讓商家可「快」速導入並產出績效。透過Google雲端商家管理平台就可協助商家因應新的Google演算法，在不用刊登廣告的前提，以大量的Google搜尋觸及新客群。再搭配「易」上手的後台管理系統，讓大型連鎖店也能夠輕易地一次修改多家分店的Google商家照片、最新資訊貼文、宣傳資訊，並同時輕鬆管理LINE官方帳號。配合容易操作的「折扣地圖」，消費者便可快速搜尋有哪些商家提供優惠折扣。此外本平台也提供「預定功能」協助客戶完成預約，在疫情下可管控到場消費人數。

然而要成功推動健康促進不能單靠一家商店，因此AiCity健康商圈也連「通」串接有機食品店、運動用品專賣店、銀髮族商品專賣店、健身房等業者，透過推動跨店的數據共享，即可針對共同客戶群推行關鍵活動，如銀髮、中年慢性病、運動愛好等族群的跨店聯合推廣活動。

數位轉型成功案例

大幅提高營運效益

好奇兄弟雲端「有溫度的數位轉型」有許多成功實例，如「中華電信多元支付服務」整合原本櫃台複雜的支付機器，提供非常簡潔的使用流程來為客戶服務結帳，至今已有二十四家喜憨兒烘焙坊導入，協助其提升營運效率，也協助花蓮的一九九生活百貨結合五倍券，客戶可以綁卡消費，大幅提高滿意度。

而「厝味旅宿」使用電商控房、AI智慧定價系統，透過翻新改造房間協助台灣許多青旅、老屋民宿成功轉型，例如阿里山龍銀山花園民宿就成功從三成住宿率提高到八成。在疫情下進一步開發在地食材商品化，如阿里山苦茶油，推薦給更多旅客認識。「PAPAGO Face8 台灣臉霸」推出免脫口罩人臉識別技術，成功導入全國的健身工廠等據點，協助企業在疫情下提供客戶安心方便的服務。「AIcamp」則解決了營隊與實體活動在疫情影響下無法舉行的問題，結合線上報名、線上直播及互動分組，讓活動在疫情期間仍可順利報名與舉辦。

面對高齡化社會的到來，健康需求日益重要，國民健康署提出每週運動九十分鐘可減少許多重大疾病並延長三年壽命，但根據體育署調查，台灣僅有三三．六％的人口有進行規律運動，如此一來AiCity健康商圈即為一個「可行的解決方案」。好奇兄弟雲端將整合商店折扣誘因、醫院診所或藥局等相關醫療健康產業，主動於各社區舉辦健康促進與商圈結合計畫，目標協助更多人來養成健康習慣。

未來AiCity健康商圈將導入更多5G與AIOT的新技術，如分析消費者逛商圈的數位接觸軌跡，或是分析消費者的運動數據，協助商家與消費者進行更精準的行銷推薦媒合，或推薦更適合消費者的運動項目，讓好奇兄弟雲端提出的「有溫度的數位轉型」足以成為ESG願景的一個成功範例。