康和證券成為客戶值得信賴託付的後盾

康和證券獲得《2021 卓越證券評比》數位金融服務獎及企業社會責任獎雙項大獎。 康和證券持續投入數位金融科技創新，推出多項產品與服務，並提前落實「公司治理3.0永續發展藍圖」，此次獲得《2021卓越證券評比》數位金融服務獎及企業社會責任獎雙項大獎。

文．陳怡瑄

康和證券集團於一九九○年設立，一九九六年掛牌上櫃，自成立以來，康和證券秉持著「誠信、穩健、服務、永續」的經營原則，經歷多次金融風暴及不景氣，但在同仁的共同努力與客戶的支持下，康和綜合證券不但屹立不搖，更能在同業的競爭下發展出相當規模、創造良好的成長業績。

深耕金融科技實力 優於同業

康和證券自創立以來，始終堅持誠信待客、穩健經營、服務到位、永續承諾的理念，不斷在產品、服務與效率上進行優化，亦在經紀、自營、承銷、債券、新金融商品、股務代理、期貨、投顧、保險代理、財富管理等多項業務上均衡發展。迎接數位化與金融科技時代來臨，康和證券信守對客戶的承諾，透過持續的提升與創新，提供便捷多元具競爭力的產品與服務，成為客戶堅強有力且信賴託付的後盾。

當今行動下單盛行，客戶習慣透過行動平台、電子平台下單，尤其重視交易速度、資訊安全、風險控管警示、交易介面便利性等，康和證券著眼於此，早在五年前就開始推行資訊自行研發政策，同時為了深耕金融科技實力，致力於自行開發專利系統，終於在二○二○年，開始取得金融科技發展的重大成果，陸續榮獲經濟部智慧財產局兩項發明專利，分別是優化交易流程及速度的傳輸系統「交易分派裝置及方法」，與運用大數據分析預警系統之「重大訊息風險預警裝置及方法」。

此外，二○二一年再甫獲「風險控管裝置及方法」發明專利，足以證明康和證券在金融科技、資訊研發方面具有優於同業的競爭實力。

小資族、新鮮人也能投資

康和證券在數位金融服務上不斷推陳出新，「新金鑽─定期定額三倍投」，就是近期的代表作之一；康和證券為鼓勵社會新鮮人參與投資並透過定期定額培養投資習慣和善用投資工具，故領先同業推出新金鑽─定期定額三倍投，只要千元起就可以定額放大三倍買股，方便投資人定期（每月）定額下單，藉以分散風險摒除恐慌與貪婪，達到機械化投資的功能。亦可避免忙碌、忘記下單，錯失投資的寶貴機會。

另外，「定期定額─智能配」擁有業界獨家動態智能倍數調整機制，依據不同漲跌智能調整買股倍數，即便是資金有限的小資族，也能加速累積財富。

另外，康和證券今年將推出「好康fun心投」定期不定額功能，提供投資人依據股價漲跌自動調整倍數的智能投資設定，讓投資變得更輕鬆也更具Smart。且搭配自動停損機制，以滿足客戶不同投資需求。

數位市場競爭力，讓投資人有更好的投資體驗，智慧下單平台如「飆賺」、「Dr.證智慧單」等，以及今年推出「全新高速下單系統」，提供逐筆交易與滿足客戶需求的「競速下單」（毫秒/tick）。其中飆賺下單系統十一月成交量較前年同期成長一三九％，Dr.證智慧單系統更較去年同期成長二九三％。

康和證券的ESG元年

康和證券不僅對公司治理相關關注，在社會公益活動投入也非常積極。在社會公益方面，本公司已連續四年參與「1919愛走動—急難家庭救助計畫」全台單車環島公益活動，由康和證券董事長鄭大宇親自帶領同仁參加，藉由環台騎乘活動，親自走訪關懷偏鄉弱勢，救助急難家庭。

鄭大宇也指出，今年是康和證券集團ESG元年，要將ESG的DNA挹注到每位員工與落實到日常生活中，並在企業內部種下ESG種子，期許全體同仁都能跟隨康和證券集團，一同善盡永續發展之企業社會責任。

另外，康和證券每年與中興扶輪社共同舉辦的捐血活動、關懷普門仁愛之家的老弱長者、捐助原住民青年為主的稻江青棒隊，將愛與關懷送至全台各個角落。同時康和證券也持續與各大學院校產學合作，並連續十一年舉辦暑期實習課程，透過學生的實習觀察、教學互動、專題研究等，有助於同學們了解實務上的工作樣態，並有助於公司培育金融人才。

康和證券讓您不用拚手速

康和證券針對專業投資人也推出專屬平台，因為逐筆上線後，年輕專業投資人下單速度如同打電玩一樣鍵盤、滑鼠雙手併用，他們追求的已不再是一秒內下幾筆，而是下一筆幾毫秒。因此康和證券特別規劃一系列全新架構與下單平台以滿足專業投資人的需求，讓投資人能贏在起跑點。

康和證券在二○一五年就著手資訊科技革新，推行資訊自行研發政策，經過多年的努力終於開花結果，並自行開發新一代證券交易系統以開放式架構，於二○一九年一月正式上線，平均每筆下單交易處理速度快到僅一．七五毫秒，相當於每一秒鐘可處理多達五百筆以上的下單交易，如今更已進步到微秒處理，也就是百萬分之一秒的時代，靠著超高速系統處理提升市場競爭力，也滿足高端客戶、機構法人對於高速下單服務的需求。