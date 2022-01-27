色彩奔騰、體現山海的生命力

曾英棟和他創辦的甘樂阿舍美術館，憑藉赤子之心與堅持一路走來。在邁入第八年的此刻，成立展覽空間從當初的「意想不到」到「義無反顧」，除了感謝貴人外，還有自己憨膽裡的衝勁！

文/圖．甘樂阿舍

受到大自然對生命無私奉獻的感召下，從「錢」、「愛」兩個創作主題衍生而出的是生生不滅的能量，是在在豐饒的循環。曾英棟認為心所安住之處便是桃花源，不需外求，現世中也能保有清明的心。

曾英棟認為心所安住之處便是桃花源，不需外求，現世中也能保有清明的心。

豐富的遊歷滋養

讓作品更具生命力

作品由複合媒材所組成的，採用紙漿、沙調和來建構基底及塑形，油畫顏料層層疊加，鮮明的色澤打通觀者的五感，而厚疊粗糙的質地像是沃土，作品表面呈現堅實且粗糙的肌理，我們感受到如山海交匯的有機生命力。

曾英棟直率的享樂主義表現於認真工作、努力追尋生命的美好，同時也體現於活潑明亮的色彩欲流露的喜悅之中。每次的遊歷對於他來說都是滋養的，而異地的刺激總能促使靈光乍現，在樂觀從容的外表下，內蘊老莊哲學。

對於山的描繪，從二○一三年以來不曾缺席，有「名山系列」、「金山銀山系列」，還有相對於高山的丘壑，也常出現在作品中，像是「漫遊花果山系列｣、「蓬萊仙島」、「玉女峰」、「翡翠谷」等。而這些高聳的深山與起伏的小丘，都帶有曾英棟怡然自得的人生觀。

在金山銀山系列中最常出現的玉山，是台灣的精神象徵，錢幣堆疊而成的金山銀山，象徵了造山運動由海洋隆起至地表的龐大財富。刻劃在玉山的古銅幣印記，代表財氣穿水、藏富源流不絕的資源。同時藉由愛的能量，散發喜悅與自由的光芒，意喻台灣山林之美。

甘樂阿舍美術館的展覽空間有一樓、地下室，而庭院可作為戶外雕塑展區。希望以一個有溫度的空間，讓藝術更貼近生活，由綠意盎然的戶外庭院，可以看出曾英棟體現了對土地的熱愛。

台灣是海島，海洋帶來豐沛的資源，同時又有些遺世獨立的況味，農曆春節後，曾英棟將以色彩奔瀉、與萬化冥合的藝術品，帶給觀者超越言語亦超越時間的喜悅！

憑藉赤子之心與堅持曾英棟和他創辦的甘樂阿舍美術館，在邁入第八年的此刻，成立展覽空間從當初的「意想不到」到「義無反顧」，除了感謝貴人外，還有自己憨膽裡的衝勁！

甘樂阿舍美術館

展名：山有多高･愛有多深

展期：2022.02.12~04.16

地址：台南市北區北忠街139號

電話：06-2229858

開放時間：週三~週六 12:00-17:00