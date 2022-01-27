快訊

南北買房都辛苦...首購族究竟如何下手？七都行情一次看

絕不善罷甘休！立陶宛總統再喊話 籲內閣與台灣洽談代表處改名

色彩奔騰、體現山海的生命力

聯合新聞網 / 卓越
曾英棟_金山銀山之玉山_92cmx184cmx4_複合媒材_2019年
曾英棟_金山銀山之玉山_92cmx184cmx4_複合媒材_2019年

曾英棟和他創辦的甘樂阿舍美術館，憑藉赤子之心與堅持一路走來。在邁入第八年的此刻，成立展覽空間從當初的「意想不到」到「義無反顧」，除了感謝貴人外，還有自己憨膽裡的衝勁！

文/圖．甘樂阿舍

受到大自然對生命無私奉獻的感召下，從「錢」、「愛」兩個創作主題衍生而出的是生生不滅的能量，是在在豐饒的循環。曾英棟認為心所安住之處便是桃花源，不需外求，現世中也能保有清明的心。

曾英棟認為心所安住之處便是桃花源，不需外求，現世中也能保有清明的心。
曾英棟認為心所安住之處便是桃花源，不需外求，現世中也能保有清明的心。

豐富的遊歷滋養

讓作品更具生命力

作品由複合媒材所組成的，採用紙漿、沙調和來建構基底及塑形，油畫顏料層層疊加，鮮明的色澤打通觀者的五感，而厚疊粗糙的質地像是沃土，作品表面呈現堅實且粗糙的肌理，我們感受到如山海交匯的有機生命力。

曾英棟直率的享樂主義表現於認真工作、努力追尋生命的美好，同時也體現於活潑明亮的色彩欲流露的喜悅之中。每次的遊歷對於他來說都是滋養的，而異地的刺激總能促使靈光乍現，在樂觀從容的外表下，內蘊老莊哲學。

對於山的描繪，從二○一三年以來不曾缺席，有「名山系列」、「金山銀山系列」，還有相對於高山的丘壑，也常出現在作品中，像是「漫遊花果山系列｣、「蓬萊仙島」、「玉女峰」、「翡翠谷」等。而這些高聳的深山與起伏的小丘，都帶有曾英棟怡然自得的人生觀。

在金山銀山系列中最常出現的玉山，是台灣的精神象徵，錢幣堆疊而成的金山銀山，象徵了造山運動由海洋隆起至地表的龐大財富。刻劃在玉山的古銅幣印記，代表財氣穿水、藏富源流不絕的資源。同時藉由愛的能量，散發喜悅與自由的光芒，意喻台灣山林之美。

甘樂阿舍美術館的展覽空間有一樓、地下室，而庭院可作為戶外雕塑展區。希望以一個有溫度的空間，讓藝術更貼近生活，由綠意盎然的戶外庭院，可以看出曾英棟體現了對土地的熱愛。

台灣是海島，海洋帶來豐沛的資源，同時又有些遺世獨立的況味，農曆春節後，曾英棟將以色彩奔瀉、與萬化冥合的藝術品，帶給觀者超越言語亦超越時間的喜悅！

憑藉赤子之心與堅持曾英棟和他創辦的甘樂阿舍美術館，在邁入第八年的此刻，成立展覽空間從當初的「意想不到」到「義無反顧」，除了感謝貴人外，還有自己憨膽裡的衝勁！
憑藉赤子之心與堅持曾英棟和他創辦的甘樂阿舍美術館，在邁入第八年的此刻，成立展覽空間從當初的「意想不到」到「義無反顧」，除了感謝貴人外，還有自己憨膽裡的衝勁！

甘樂阿舍美術館

展名：山有多高･愛有多深

展期：2022.02.12~04.16

地址：台南市北區北忠街139號

電話：06-2229858

開放時間：週三~週六 12:00-17:00

卓越雜誌2022.2號430期
卓越雜誌2022.2號430期

相關新聞

台灣百貨商場密度居世界之冠 遍地開花為炒房？

疫情肆虐仍看不到盡頭，經濟景況雖然因此凋零許多，但在無法出國消費的情況下，大家轉而在國內花錢，使得二○二○年台灣破百億營收的百貨公司有十間，未來的百貨商場還要一間間地蓋，然而台灣有這麼多需求嗎﹖

中美「競合」衝擊「非傳統安全」

二○二二年開春，全球仍處在百年未有的變局當中。美國與盟國正就烏克蘭危機與俄羅斯磋商，但一波未平，一波又起。

零碳時代來臨 擁有核心技術 國家產業才有美好未來

即使面臨COVID-19疫情的肆虐，國際足總世界杯的腳步也沒有停下腳步。二○二二年國際足總世界杯的外圍賽（亞洲區）進入第三輪，國內愛爾達電視台轉播了其中一場，敘利亞和亞洲排名第一的伊朗的比賽。

運用大數據防止公司機密外洩

這是個充滿資料和數字的經濟時代。所有圍繞在資料的蒐集、加工、分析、挖掘過程中釋放出的資料生產力，驅動著經濟發展的強大動能。

二○二二年經濟發展波動震盪 十大趨勢造成影響

邁入二○二二年，在疫情、通膨、供應鏈和貨幣政策的四大風險下，經濟會趨於正常化，但仍需注意波動、慎選投資標的，才能在動盪中獲利。而影響經濟的十大趨勢，也顯示我們將進入一個新常態，如何因應新的局勢有新的作為，成為決定勝敗的關鍵。

逆勢成長 台灣證券市場興旺

適逢證交所成立一甲子，證券市場的發展也邁入新的篇章，例如三十歲以下年輕人開戶數大增、自然人成交比重成長至六十八％、電子式成交比重攀升至七十七％等市場結構性的改變現象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。