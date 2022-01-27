逆勢成長 台灣證券市場興旺

適逢證交所成立一甲子，證券市場的發展也邁入新的篇章，例如三十歲以下年輕人開戶數大增、自然人成交比重成長至六十八％、電子式成交比重攀升至七十七％等市場結構性的改變現象。

文．陳怡瑄 攝影．徐裕庭

《卓越雜誌》於一月十二日假臺北大倉久和大飯店舉行「2021卓越證券評比」頒獎典禮，本次評比採專家學者書面審查方式，頒獎典禮出席貴賓有臺灣證券交易所董事長許璋瑤及《卓越雜誌》發行人林定芃，均對此次活動表示肯定。

物價上漲 觸發小資族開始投資

「2021卓越證券評比」透過公平調查將臺灣的證券特色呈現，《卓越雜誌》期望經由媒體報導，讓大眾認識優質證券公司，並鼓勵證券業以開放及透明的精神服務客戶，並提供有感服務。

《卓越雜誌》發行人林定芃表示，股市去年獲利一片榮景，券商交易量也伴隨增高，是在座各位同業一起努力而獲得的豐收果實。林定芃特別指出，因為疫情尚未平息、物價上漲，許多小資族也開始投資，個人投資戶佔比約在八十％左右，相信還會有很大的發展空間，尤其個人投資戶在複委託部分，希望大家可以多多著墨。

最後林定芃期待證券業找出新藍海，開創業績新高，也讓小資族有機會參與小額投資，實現普惠金融的精神。

證交所一甲子 最豐收的一年

臺灣證券交易董事長許璋瑤指出，二○二一年是證交所成立六十年來最豐收的一年，台灣證券市場興旺，首度突破一萬八千點，股價也是第三年超過兩成的成長，累積漲幅更是上升八十七％，可以顯示市場的腳步穩健，值得慶祝。也因為這三年的成長，臺灣證交所二○二一年上市股票總市值為五十六．二八二兆元，在全球排名約十六名，而二○二一年總交易量達到九十五兆，在全球排名約第八名。許璋瑤表示，由此可見台灣是高流動市場，民眾在證券業者上的選擇也是非常重要。今天的這場評比不但讓民眾更加了解優質的證券業者，也可以促進同業之間的良性競爭。而證交所對於金融業責任重大，我們將會居安思危、戰戰兢兢的完成多項業務。

臺灣證交所董事長許璋瑤（右六）、《卓越雜誌》發行人林定芃（右五）與獲獎八家證券業者合影。

得獎名單【金控類】

1. 元大證券 (最佳劵商獎)

2. 永豐金證券 (最佳財富管理獎) (最佳數位金融服務獎)

3. 元富證券 (最佳企業社會責任獎) (最佳服務品質獎)

4. 凱基證券 (最佳數位創新獎)

5. 華南永昌證券 (最佳智能理財獎)

得獎名單【非金控類】

1. 群益金鼎證券（最佳劵商獎）

2. 康和證券 (最佳企業社會責任獎) (最佳數位金融服務獎)

3. 安泰證券 (最佳區域專業團隊獎)