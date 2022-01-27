快訊

南北買房都辛苦...首購族究竟如何下手？七都行情一次看

絕不善罷甘休！立陶宛總統再喊話 籲內閣與台灣洽談代表處改名

逆勢成長 台灣證券市場興旺

聯合新聞網 / 卓越
臺灣證券交易所董事長許璋瑤表示，這場評比不但讓民眾更加了解優質的證券業者， 也可以促進同業之間的良性競爭。
臺灣證券交易所董事長許璋瑤表示，這場評比不但讓民眾更加了解優質的證券業者， 也可以促進同業之間的良性競爭。

適逢證交所成立一甲子，證券市場的發展也邁入新的篇章，例如三十歲以下年輕人開戶數大增、自然人成交比重成長至六十八％、電子式成交比重攀升至七十七％等市場結構性的改變現象。

文．陳怡瑄　攝影．徐裕庭

《卓越雜誌》於一月十二日假臺北大倉久和大飯店舉行「2021卓越證券評比」頒獎典禮，本次評比採專家學者書面審查方式，頒獎典禮出席貴賓有臺灣證券交易所董事長許璋瑤及《卓越雜誌》發行人林定芃，均對此次活動表示肯定。

物價上漲　觸發小資族開始投資

「2021卓越證券評比」透過公平調查將臺灣的證券特色呈現，《卓越雜誌》期望經由媒體報導，讓大眾認識優質證券公司，並鼓勵證券業以開放及透明的精神服務客戶，並提供有感服務。

《卓越雜誌》發行人林定芃表示，股市去年獲利一片榮景，券商交易量也伴隨增高，是在座各位同業一起努力而獲得的豐收果實。林定芃特別指出，因為疫情尚未平息、物價上漲，許多小資族也開始投資，個人投資戶佔比約在八十％左右，相信還會有很大的發展空間，尤其個人投資戶在複委託部分，希望大家可以多多著墨。

最後林定芃期待證券業找出新藍海，開創業績新高，也讓小資族有機會參與小額投資，實現普惠金融的精神。

證交所一甲子　最豐收的一年

臺灣證券交易董事長許璋瑤指出，二○二一年是證交所成立六十年來最豐收的一年，台灣證券市場興旺，首度突破一萬八千點，股價也是第三年超過兩成的成長，累積漲幅更是上升八十七％，可以顯示市場的腳步穩健，值得慶祝。也因為這三年的成長，臺灣證交所二○二一年上市股票總市值為五十六．二八二兆元，在全球排名約十六名，而二○二一年總交易量達到九十五兆，在全球排名約第八名。許璋瑤表示，由此可見台灣是高流動市場，民眾在證券業者上的選擇也是非常重要。今天的這場評比不但讓民眾更加了解優質的證券業者，也可以促進同業之間的良性競爭。而證交所對於金融業責任重大，我們將會居安思危、戰戰兢兢的完成多項業務。

臺灣證交所董事長許璋瑤（右六）、《卓越雜誌》發行人林定芃（右五）與獲獎八家證券業者合影。
臺灣證交所董事長許璋瑤（右六）、《卓越雜誌》發行人林定芃（右五）與獲獎八家證券業者合影。

得獎名單【金控類】

1. 元大證券 (最佳劵商獎)

2. 永豐金證券 (最佳財富管理獎)　(最佳數位金融服務獎)

3. 元富證券 (最佳企業社會責任獎) (最佳服務品質獎)

4. 凱基證券 (最佳數位創新獎)

5. 華南永昌證券 (最佳智能理財獎)

得獎名單【非金控類】

1. 群益金鼎證券（最佳劵商獎）

2. 康和證券 (最佳企業社會責任獎)　(最佳數位金融服務獎)

3. 安泰證券 (最佳區域專業團隊獎)

卓越雜誌2022.2號430期
卓越雜誌2022.2號430期

相關新聞

台灣百貨商場密度居世界之冠 遍地開花為炒房？

疫情肆虐仍看不到盡頭，經濟景況雖然因此凋零許多，但在無法出國消費的情況下，大家轉而在國內花錢，使得二○二○年台灣破百億營收的百貨公司有十間，未來的百貨商場還要一間間地蓋，然而台灣有這麼多需求嗎﹖

中美「競合」衝擊「非傳統安全」

二○二二年開春，全球仍處在百年未有的變局當中。美國與盟國正就烏克蘭危機與俄羅斯磋商，但一波未平，一波又起。

零碳時代來臨 擁有核心技術 國家產業才有美好未來

即使面臨COVID-19疫情的肆虐，國際足總世界杯的腳步也沒有停下腳步。二○二二年國際足總世界杯的外圍賽（亞洲區）進入第三輪，國內愛爾達電視台轉播了其中一場，敘利亞和亞洲排名第一的伊朗的比賽。

運用大數據防止公司機密外洩

這是個充滿資料和數字的經濟時代。所有圍繞在資料的蒐集、加工、分析、挖掘過程中釋放出的資料生產力，驅動著經濟發展的強大動能。

二○二二年經濟發展波動震盪 十大趨勢造成影響

邁入二○二二年，在疫情、通膨、供應鏈和貨幣政策的四大風險下，經濟會趨於正常化，但仍需注意波動、慎選投資標的，才能在動盪中獲利。而影響經濟的十大趨勢，也顯示我們將進入一個新常態，如何因應新的局勢有新的作為，成為決定勝敗的關鍵。

逆勢成長 台灣證券市場興旺

適逢證交所成立一甲子，證券市場的發展也邁入新的篇章，例如三十歲以下年輕人開戶數大增、自然人成交比重成長至六十八％、電子式成交比重攀升至七十七％等市場結構性的改變現象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。