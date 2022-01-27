二○二二年經濟發展波動震盪 十大趨勢造成影響

邁入二○二二年，在疫情、通膨、供應鏈和貨幣政策的四大風險下，經濟會趨於正常化，但仍需注意波動、慎選投資標的，才能在動盪中獲利。而影響經濟的十大趨勢，也顯示我們將進入一個新常態，如何因應新的局勢有新的作為，成為決定勝敗的關鍵。

文．黃小玲

新春伊始，大家都希望能揮別去年的困境，在今年的經濟上有新的開始，根據OECD、IMF的預測，今年全球經濟表現會回歸較正常的狀態，前景仍可期，OECD預測今年全球經濟成長率為四．九％，IMF則預測為三．八％。但世界經濟是震盪式復甦，不會平順向上，而是如坐雲霄飛車般上上下下震盪，大家必須做好準備因應。

十大趨勢將影響經濟走向

一、債務陷阱：全球債務已經堆疊了四十年，疫情期間各國政府又大規模借貸，全球債務膨脹地更快，包含美國、中國大陸在內的二十五個國家的總債務，占GDP比重超過三○○％，然而央行仍在狂印鈔票，市場通膨也讓金融不斷惡化，恐造成難以彌補的後果。

二、中國大陸成長已經到頂：由於少子化、債台高築和政府出手干涉，中國大陸二○二一年占比已下降許多。而且其經濟發展方針也從貿易轉向自給自足，與其他經濟關係逐漸淡化，劇烈的轉變使得中國大陸揮別了全球經濟的成長引擎。。

三、通膨嚴重：勞動力短缺、政府支出增加、公債增加，都提高通膨率。二○二二年，政府的支出應該會稍微放緩，技術革新也將限制價格飆漲。比較大的風險將會是資產價格，目前金融市場已經膨脹到全球經濟規模的四倍，當市場突然走低崩盤時，通貨緊縮就會隨之而來。

四、生產力不增反減：因為疫情全球生產力衰退已久，目前的證據顯示員工在家遠距上班，雖然工時變更長，產出卻更低，儘管數位科技持續升溫，但生產力的疲軟狀況並未消失。

五、數據本土化：新冠病毒讓世界向內轉，貿易、資金和旅客的流動都變少了，只有數據逆勢增加且本土化，二○二二年的網路流量，很可能超過二○一六年以前的總流量，但中國大陸、沙烏地阿拉伯和印度的數據都被政府嚴格控管。

六、綠色通貨膨脹：氣候變遷加劇增加了綠色概念金屬的需求，像電動車需要大量採用鋁，以及比引擎汽車多四倍的銅，風力發電也需要大量的銅，需求推高價格，出現「綠色通膨」，綠色概念物料價格出現一九七三年以來的最大年增幅。

七、萬物皆泡沫時代：這些泡沫存在於加密貨幣、潔淨能源、沒有收入的科技公司，以及SPAC（特殊目的收購公司）之中。過去一年，許多都曾出現三十五％以上的劇烈跌幅，並且崩跌後難以恢復。不過，慶幸的是這些科技泡沫消失後，通常會留下幾家潛力十足的倖存者。

八、散戶降溫：從美國到歐洲，數百萬人第一次開了證券帳戶，許多人更是大開槓桿、瘋狂買股。但這股狂熱通常持續不久，雖然不代表整體股市籠罩風險，但散戶最愛的股票卻可能是有危機的。

九、實體經濟仍是主流：元宇宙的熱潮雖然火紅，但價格告訴我們，實體經濟需求並未下降。即使是數位原住民還是需要實體的蔽蔭，未來科技也沒有淘汰實體資源，所以元宇宙風潮還不至於讓實體經濟頹敗。

十、少子化效應：疫情及波動的世界局勢，讓生育率快速衰退，持續壓低全球的經濟成長，像中國大陸的出生率就創下一九七八年來的新低點，長期下來的嬰兒荒，將進一步影響全球的勞動力，讓經濟市場更加萎縮。