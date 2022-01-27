零碳時代來臨 擁有核心技術 國家產業才有美好未來

即使面臨COVID-19疫情的肆虐，國際足總世界杯的腳步也沒有停下腳步。二○二二年國際足總世界杯的外圍賽（亞洲區）進入第三輪，國內愛爾達電視台轉播了其中一場，敘利亞和亞洲排名第一的伊朗的比賽。

文˙陳威霖

因為外力介入連年戰爭而國破家亡的敘利亞球員們，即使已經落於下風，卻仍然為榮譽拼搏的眼神，令人動容！球賽轉播中場時間，穿插了亞足聯女子亞洲杯一月二十日即將開賽的消息，其中關於中華台北名列亞洲第八名，而且是開幕戰的比賽球隊之一，在亞洲足壇仍保有一席之地，真是為我們的女子足球代表隊感到驕傲萬分。精彩的團隊比賽往往比單一個人的奪牌，更能激勵人心和體現一個國家的整體競爭力，這是為什麼世界杯足球賽會成為全世界最重要賽事的主因。

論語說「君子之爭，必也射乎！」筆者認為運動應該是最能代表人與人、國與國之間共存共榮、彼此競爭，共同促進進步的人類標誌性活動。在競技場上，各國的運動選手為了自己和國家的榮耀，展現其多年鍛練出來的實力，進行公平公正的競爭。不只奪牌的選手值得喝采，每一個參加比賽、奮力一搏的選手，也都值得我們的敬重。擴展到其他領域，例如經濟發展、科技進步，人際之間、國際之間也可以是君子之間的良性競爭，甚至是惺惺相惜的合作雙贏關係。

擁有全球競爭力的核心技術

方具國際領先地位

肆虐全球已經兩年的COVID-19疫情，在二○二一年和二○二二年交替之際，由於OMICRON（O魔）病毒變異株的出現，而再度迅速蔓延歐美主要國家。但是由於O魔對於人類身體危害的威力，比前期幾種病毒的毒性已經降低不少，因此國際之間對於二○二二年的經濟復甦出現樂觀的期待情緒。與此同時，一些全新科技和關鍵產業跳躍式的進展也一一浮上檯面。

國家產業的競爭力，跟運動員的競爭同樣是用實力說話的道理。國內企業必須擁有自己腳踏實地發展、具備全球競爭力的核心技術，才能保持產業在國際上的領先地位。特別是二○二三年開始，歐盟對於鋼鐵、化工等行業實施的碳關稅政策，將逐年、逐漸擴大到所有國家、所有產業領域，謹守舊有的技術和設備的企業群體也將逐漸被淘汰出局。

因此建議政府主管機關應該盡快檢視國內既有產業，目前採用以及計劃採用，或者研發中的技術、設備，是否符合「減碳」、「零碳」的國際標準？ 在這一新的標準下，成本、利潤是否保持良好的水平？生產產品的核心、關鍵部分是否為企業自身的專利技術？執政者立意良好的「MIT」、「國家隊」等重要的國家扶持政策，不能只是淪為表面文章的政治口號，或者虛有其表的企業利益保護傘，未來才能讓台灣繼續保持過去幾十年領先國際之製造產業的競爭力。

綠電產業已是世界潮流

未來前景可期

行政院沈榮津副院長，在二○二二年一月十一日中華民國太陽光電產業永續發展協會會成立大會上致詞表示「產業要跟國際大廠接軌國際供應鏈，取決於生產過程是不是採用綠電，是不是綠色供應鏈的一分子。企業生產過程如果沒用綠電，不是綠色供應鏈就沒有訂單」、「能源轉型不僅呼應世界潮流，也是提升國家競爭力的關鍵政策，其中太陽光電是能源轉型成功的核心樞紐」，殷殷期盼太陽光電產業能夠發展成為國家產業，新的護國神山和發展動力。

與國家能源關鍵政策相關的太陽光電、風力發電產業鏈（國家隊），是否具備自行研發國際領先關鍵技術的能力？是否敢於投資採用全球最先進的設備？政府資金扶持下能有幾家具備走出國門的競爭力？還是只能以其既有的政商關係，靠著政府的補貼政策賺錢，甚至只是一場將產業匆匆上市、炒作股票、坑殺散戶的富人派對？許許多多可能發生的弊端，需要主管機關和為國家經濟發展把關的諸多長官們深思。

不只是新興的綠電產業如此，我們也冀望半導體、芯片設計、精密加工、化工製造等台灣具備競爭優勢的科技產業，能夠在這一波因應為解決地球暖化問題、要求零碳排放的技術革命、能源轉型的浪潮下，繼續保持領先，也為台灣社會帶來更美好的未來！