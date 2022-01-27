中美「競合」衝擊「非傳統安全」

二○二二年開春，全球仍處在百年未有的變局當中。美國與盟國正就烏克蘭危機與俄羅斯磋商，但一波未平，一波又起。

文．趙春山

中亞哈薩克爆發大規模動亂，並籲請俄羅斯派兵協助鎮壓，引起包括中美兩強在內，國際社會的高度關注；但更令世人擔心的是COVID-19變異株Omicron疫情擴散。美國約翰霍普金斯大學網站追蹤數據顯示，截至一月九日為止，全球約有三億四六六萬二三四四人確診，至少五四八萬三七四七人因染疫病逝。

美國政治風險諮詢公司「歐亞集團」（Eurasia Group）年初公佈《二○二二年世界十大風險預測》，把中國新冠「清零」政策的可能失敗，列為全球最大風險，認為此將加劇全球供應鏈中斷和通貨膨脹的壓力。

非傳統安全的威脅

比傳統安全更嚴重

新冠疫情對世界經濟造成的衝擊有目共睹，並使全球陷入二○○八年金融危機以來最嚴重的衰退。目前各國都針對後疫情時代的經濟復甦，展開「超前部署」。雖然中國大陸的經濟成長相對穩定，但「歐亞集團」上述說法，無異將使中共成為「眾矢之的」。

非傳統安全議題對人類造成的威脅，往往比傳統安全更嚴重，新冠肺炎疫情即為實例。病毒穿越國界，因此防疫、抗疫工作皆須仰賴國際合作；但早自武漢爆發疫情後，中美兩國即因病毒溯源問題爭論不休，美國並以違反人權為由，大家指責中共隱瞞疫情及其封城措施。一場抗疫模式之爭，演成「民主與威權」的制度之爭。

同時，「疫苗外交」應運而生，成為中美實施對外政策的工具。中共對全球四個地區提供疫苗，並以亞太和拉丁美洲為重點，顯然基於地緣政治考量。此外，中共因疫情初期之訊息不透明，導致負面評價上升，因此希望透過對外供應疫苗，塑造「負責任的大國」形象。

美國在疫情爆發初期狀況嚴重，且考慮本國優先，因此在這場疫苗外交競賽中，起步較晚；但已後來居上，成為全球供應疫苗最多的國家。美國旨在恢復世界領導地位，欲使國際社會重拾對美國醫療體系和專業技術逐漸失去的信心。

氣候變遷是疫情之外，全球面臨的第二個非傳統安全挑戰。中美溫室氣體排放量合計占全球五○％以上，因此國際社會期待兩國合作迎戰這個自然災害；但同樣地，中美戰略競爭愈演愈烈，阻礙雙方在這方面的同心協力。

中美需累積互信

才能共同處理安全問題

拜登政府曾希望將氣候議題與中美貿易糾紛、人權和新冠病毒溯源等爭端分開處理，並與中共建立「談判代替對抗」的新關係。美國氣候特使凱瑞（John Kerry）就曾告知中方：「氣候沒有意識形態、不分敵我，也不是地緣政治武器。」但對於凱瑞的表態，中共外交部長王毅則回應：「中美氣候變遷合作不可能脫離中美關係的大環境，美方應與中方相向而行，採取積極行動，推動中美關係重回正軌。」

中美競合關係凸顯非傳統安全與傳統安全的界線日益模糊，這是國際政治新現實。拜登政府對於中美競合也有新的定義，拜登的重要國安幕僚蘇利文（Jake Sullivan）及坎博（Kurt Campbell）曾發表文章指出，美國不應與中共先合作再競爭，以避免讓合作變成中共討價還價的籌碼；反之，必須準備好「全程競爭」，強調「美國只在真正有效設定了競爭條件後才合作。」

面對美國以處理傳統安全的競爭方式，來處理非傳統安全的合作，中共涉外重要智庫的專家學者，曾在一場研討會中提出，必須「統籌好傳統安全和非傳統安全」的工作；應該要「防止不同領域的安全問題相互干擾、顧此失彼，甚至出現某一安全領域壓倒其他安全領域，最終損害國家總體安全利益。」

二○二二年中美都將內政視為優先議題，雙方若能從非傳統安全問題切入，在談判過程中累積互信，才有助於處理涉及傳統安全的熱點問題。

（筆者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）