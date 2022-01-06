水虎年企業主開運指標 十二生肖事業大飛躍

二○二二年是六十年一遇的水虎年，虎嘯震水，氣勢剛猛，對不同生肖的企業主都是極具挑戰的一年。您的事業在這一年將大幅飛躍，擴展企業規模，增加商業品項，大展事業版圖。

文．徐震諒

即使二○二二年有各種變數，但仍有開運指標能作為依據，請相信自己能做到。朋友中明辨是非，小心「三人成虎」，避免口舌，並注意身體健康，凡阻礙您的事，您都能輕舟度過萬重山。

虎年出生的虎哥、虎姐個性堅毅，獨來獨往，精氣十足，不怒自威，具領袖氣質，有俠義精神。虎年虎虎生風，呈春風得意之吉相，思慮更加敏捷，行動更為迅猛。請在這一年再向上提升您的拚搏精神，事業當可更上一層樓。但切記！莫得意忘形，以免招惹事端。

危機就是轉機 找對方向就是贏家

整體來說，十二生肖將迎來的二○二二年是旺年，但大局勢的天災人禍仍難以避免，如中美之間已脫離貿易戰升級的實質戰爭；如勢將再度來襲的下一波大疫情。雖是災禍，請把握二項要點。

一是自古以來戰事發生，獲利的是誰？請掌握因戰事而蓬勃發展的事業，如糧食、耗材、金融。預先拓展事業往此方向邁進，化險為夷，危機反而是轉機。

二是請牢記二○二一年有多少企業因疫情的隔離、封城、停課停業而逆勢成長，或從此消彌。電商、宅經濟、資安、遠距數位用件，都在此時跳級成長，請預先為不可避免的疫情做準備，不與它正面衝突，而是利用其力，找到新起點，轉為自己的利。

虎年是生肖豬的大年，好壞運一輪，五年一交替，豬在這一年做任何事都順風順水，盆滿缽滿，小豬變金豬。水虎年亦是豬的關鍵年，請千萬把握住眼前的發展機會，一旦找到方向，做對事業，您的努力即可為往後的美好人生做基底。其他生肖如鼠、牛、虎、兔、蛇、馬、羊、雞、狗今年皆運勢皆好。請發揮您的聰明才智，凡事觀察後再出手，一旦出手，請快狠準；若有猶豫，亦可從其心，持盈保泰也很好。

龍、猴及虎需安太歲 護佑過此年

生肖龍與猴則請一切警戒小心，以保守為要，建議多做小額捐款，捐冬衣給無家可歸之人，捐款助流浪動物之家購買糧食，造橋修路很好，但購買筆電給偏鄉學童更實際，多助人為善，自己開心，好心情能為自己趨吉避凶。要提醒的是，除關心自身事務之外，請謹守閒事莫管原則，自可無憂。請屬龍、猴以及本命年的虎務必安太歲，護佑過此年。

壞運勢只要小心，則能躲過，屬虎要睜大雙眼，結交善緣。生肖牛須改掉頑固、倔強、剛愎自用氣息，避免得意忘形，注意身體健康。兔子喜迎貴人，忙於事業之外，桃花朵朵開，但請嚴防爛桃花纏身，引發家庭風波。屬蛇的加把勁，事業蛇捲萬財。勿管閒事自保吉祥。做事很衝的馬吃虧就是佔便宜，需防小人，自有看不下去的貴人出面相挺。羊羊得意過虎年，但莫輕率做任何決定，以保安年。雞啼一聲迎好運，諸事皆吉利，財源廣進，家有喜事。狗今年加槓加星又加薪，事業更上一層樓，亦需防小人。

虎天性強悍，靜極則動，一動不可止，止而又發，這正是虎年相應於人類性格的一種表現。面對強勢的水虎年，必須再次提醒十二生肖的是，可熱心助人，但切勿強出頭，面對不干己之事，避免出面仲裁，各人各運，請暫時自蘊自藏為好。

最後要提醒十二生肖的是，老虎其實很懂得享受的，飽餐之後，陽光下慵懶理毛是牠最愛的休閒，這提醒我們虎年要能放能收。平日關注事業，體貼勞工的您，在這一年也該善待自己，該送自己小禮物了。大至投資豪宅、遷新居、換超跑；小至買雙義大利皮鞋、手工西裝。好久就想試手的高爾夫名牌球具，不要猶豫就買了吧！早就想開的珍藏酒就在生日宴上請朋友一起品飲了！該是時候帶夫人一起去泡溫泉，重拾恩愛了！對自己好一點就對了，都是迎新迎喜迎好運。

也請各生肖保重身體，切勿輕視身上小病痛，宜趕緊就醫檢查。做好以上各點，您將在虎年如虎大口吞四方，所得皆好運，虎嘯震山，虎添翼虎生風。