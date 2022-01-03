台灣將成為另一個以色列？

近期筆者跟幾位中科院退休高層人士餐敘，談起以色列為世界公認科技創新強國，人均GDP超過四萬三千美元，屬於經濟合作暨發展組織（OECD）開發國家，期間某高層透露，台灣很多自製武器，關鍵技術都來自於以色列，包含射程可達四百公里，具有源頭打擊戰力的雄風三型反艦飛彈，俗稱雄三，先進軍事科技大幅提升對共軍威嚇戰力。

文˙陳正修

美國軍事援助以色列，維持相對鄰國軍隊的「軍事質量優勢」（QME），協助以色列建立國防產業，成為全球最有能力軍隊及最大武器供應商之一，以色列前駐台辦事處官員曾私下跟筆者表示「台以雙方關係相當密切」，這點讓美方樂見，積極地竊取以色列先進軍事技術的中國大陸，就氣得牙癢癢。

監察院長、人權會主委陳菊表示，種族滅絕歷史絕對不能重蹈覆轍，台灣和以色列有若干相似的歷史過去，活下來的人就是要為當時受難犧牲的人發聲，台灣願和以色列為普世人權的價值一同努力，「當以色列人受到迫害時，我們都是猶太人」。

不只軍事科技、人權交流外，去年底「第八屆台灣以色列科技合作會議」，由科技部次長陳宗權與以色列創新科技部首席科學家頓波（AviDomb）攜手六項科研合作計畫，議定今年在數位醫療、水產養殖與海洋生物科技領域共同合作，帶動雙方技術整合與互補，二○二○年台以貿易總額十九．一一億美元〈較二○一九年成長七．六六%〉，以色列為台灣第二十九大貿易夥伴，以色列在通訊、電子、軟體、醫療器材、生技等高科技產業研究發展上卓然有成，台灣則是精於行銷及製造。

筆者認為，若能加強與以色列業者進行研發合作，將有助於提升台灣產品在國際市場上的競爭力。以色列由於工資成本高，且大多數高科技公司規模不大（部分為新創公司），在產品大量生產、行銷等方面能力較弱，台灣可透過併購或以創投基金投資方式，利用研發創新能力或取得其研發成熟新產品技術並予製造行銷，在後疫情時代創造商機。

此外，以色列人只要牽涉到國家，他們絕對一致對外，國家民族利益優先，不像台灣仍陷入國家統獨認同中，突顯出台灣跟以色列對於國家認同發展與反思最大差異性。