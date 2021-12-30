健康飲食不放假 別大啖年菜

又快到了吃年夜飯的時刻，你準備開菜單了嗎﹖為了減少五臟廟的負荷，年菜別再大吃大喝，用三少（少油、少鹽、少糖）的方式烹煮，選擇新鮮適量的菜餚，減少不健康的隔夜菜，過個健康又有質感的好年喔！

文˙張政

年夜飯又稱團年飯、團圓飯，在台灣也稱圍爐，不管是北方人吃包著硬幣的餃子、江南水鄉吃肉丸、台灣吃火鍋、上海吃闔家歡，又或者取諧音、寓意吉祥的菜色，如髮菜（發財）、長年菜、白鯧（年年有餘）或是屠蘇酒，都是在古代社會中藉著豐盛的食物，在年關成功將親人集合，不但解饞而且歡慶團圓，也充分暗示著來年的豐衣足食。

通常吃年夜飯必須熄火淨灶、安安靜靜關起門來吃，不要讓李鐵拐或年獸聽。在遙遠的農業社會中，相傳年獸三百六十五天會來一次、只怕三樣物品：鮮紅色、亮光、巨大聲響。於是有春聯、炮竹等防衛武器的產生，用鮮豔色彩把住家妝點得斑斕絢麗，放煙火爆竹耀眼熱鬧，呈現濃濃地年節氣氛。

豐盛年菜造成過量負荷

當心疾病也來湊熱鬧

一盅佛跳牆、一鍋干貝烏骨雞湯、鯧魚炊粉、烏蔘冰糖蹄花、花菇白玉獅子頭、櫻花蝦干貝油飯、京都子排、野生烏魚子、萵苣牛腩煲、紹興東坡肉、紅燒國宴魚、陳紹醉鮮蝦、藜麥松糕、各式年糕、發糕、蘿蔔糕、辣炒牛肚絲、鮑魚龍蝦大拼盤等，從小年夜吃到元宵節，這應該不只是吃掉了幾條高速公路，而是高鐵吧！

那麼在現今的社會呢？在高壓力工作環境、缺乏運動、飲食習慣改變下，致使三高慢性病長年佔據全國人民十大死因。身上最忠誠的脂肪，如果沒有持續運動和均衡飲食來抗衡，永遠誓死效忠、纏綿悱惻、難分難捨。日積月累的慢性疾病不像仁慈的年獸一年只來找一次，往往像溫水煮青蛙，一步一步地逼近，你卻毫無所知的適應著、自我安慰，等到在你眼前張牙舞爪、天天拜訪，就是你藥瓶人生的開始。

日常的飲食往往就是一道道年夜飯菜餚的排列組合。若人們藉歡慶之名、行滿足口腹之實，從除夕吃年夜飯到正月十五吃元宵，花錢事小，大量廚餘的產生、身體器官的負擔日以繼夜，焚膏繼晷地承受著超時、超量、超載的負荷，油盡燈枯指日可待。年節的歡樂豐年祭，成了五臟六腑的最大禁忌，那麼何不改變年夜飯的質量呢？

三少年菜新鮮與適量

健康飲食不放假

年夜飯勢必也要與時俱進，傾向於三少（少油、少鹽、少糖）的烹煮方式，為了減少五臟廟的負荷，質和量的減少也是必要的。許多年菜標榜無毒天然有機，但價格和保存卻內藏玄機，這是必須仔細思考的問題，總不能滿足了口腹之慾，卻遺毒五臟六腑。

良好的飲食習慣該放年假嗎？琳瑯滿目的年菜該如何選擇？我是為食安把關的廚藝教師，為大家提供的建議是，健康飲食不放假，食材新鮮是王道，隔夜的菜餚及隔夜的盤子裡可能有大量的細菌，如果再過一個晚上加熱不到標準，就會導致細菌感染。沒有什麼事比健康飲食更重要的，以前團年飯必定全家大小留在長輩家中吃飯，不過近幾年有些家庭為了方便，訂購外賣年菜或改上酒樓、餐廳吃年夜飯。另外也有部分家庭人丁較少，只能一家二人、三人吃飯，不管是什麼方式吃年夜飯與年菜，能把握新鮮與適量是對身體最好的方式。

期待家家戶戶能在年節有熱鬧團圓的氛圍，但一定不讓身體過於負擔，身、心、靈都能享受年假帶來的舒適感與健康幸福。