台灣製造世界第一 SPll石墨烯元素傘

聯合新聞網 / 卓越

如果傘不只是傘，還能帶給你健康的能量，這樣的概念是不是很酷呢！

「SPll石墨烯遠紅外線能量傘」將這個夢想實現了，讓健康跟著你行走，撐出優雅和活力。

文．黃小玲

台灣氣候夏天悶熱、冬天濕冷，用到傘的機會非常多，甚至是每天隨身的必備品，所以擁有一把好傘是很重要的事。而近年來很夯的元素石墨烯和傘的結合，又會碰撞出什麼樣的火花呢？

石墨烯具有釋放遠紅外線、導熱、抗菌、除臭、抗靜電等保健功能，源於石墨烯的特點，造就出「SPll石墨烯遠紅外線能量傘」，首創專利的石墨烯傘布，當在太陽底下撐著石墨烯能量傘時，運用自然熱能作用於石墨烯傘布上，促使其釋放出REAL遠紅外線能量。

撐傘也會變美

專利設計酷炫有型

撐著「SPll石墨烯遠紅外線能量傘」時不僅能九九．九％阻擋有害的紫外線，還能釋放出對身體有益的遠紅外線。

「SPll石墨烯遠紅外線能量傘」的傘布除功能多外，在其他的設計上精緻又高質感，傘骨是採用台日韓專利的雙倍玻璃纖維傘骨，堅韌耐強風，已通過風洞測試，能抵抗十四級的強風，凹折不斷裂，超級耐用又美觀。

至於傘的手把更是厲害，堪稱是「紫變神器」，只要偵測到紫外線即會變成淡淡的紫色，表示UV危害已達開傘等級，提醒你要撐傘了，這功能超級酷的！而且手把還能自動開收，完全不用怕夾到手，設計貼心又便利。

質感高可包色搭配

能量提袋功能多

當你美美地開傘後，絕對會讓週遭的人為之驚艷，因為五款主題色系、七款高質感顏色隨心所選，每一色都好好看。五款主題色系有摩登CITY主題、童心樂園主題、英倫典藏主題、古典雅仕主題、和風櫻姿主題；七色則有寶寶藍、霓虹藍、馬卡龍紫、棉花糖粉、金仕曼黑、復古藍和富士灰，每一色都好想擁有。其實在台灣傘是必需品，可以依每天的服裝和包包色系來作搭配，符合現代人對穿搭的講究，也讓你展現出獨特的個人風格和質感。

「SPll石墨烯遠紅外線能量傘」有二十一吋和二十三吋兩種規格，二十一吋超級輕巧，女生的包包都可以輕鬆放入，隨身攜帶超方便，四季都可以帶著備用；而二十三吋大尺寸傘面男女都適用，兩人出行撐傘，不會顧此失彼淋到雨。能量傘還附贈同款能量提袋，大尺寸的傘可以提著走，既好看又方便，此外還能裝隨身小物或瓶裝水。

現代生活模式健康意識已日益受到重視，尤其現今污染源和病菌眾多，能擁有一把好的能量傘，就如同隨時在做健康SPA，遮陽防曬防紫外線，上班、外出、旅行、購物讓健康如影隨形，實現你的幸福生活！

卓越雜誌2022.1月號429期
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