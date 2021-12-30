永豐銀行提供差異化服務 創新數位理財獲得肯定

永豐銀行榮獲《2021卓越銀行評比》的「最佳財富增值獎」，肯定永豐銀行運用科技，線上線下虛實通路整合，提供貼心理財服務，贏得客戶讚賞。

文‧編輯部 圖‧溫偉廷

在全球公共衛生危機COVID-19衝擊下，永豐銀行以客戶需求為出發點，執行資產配置、穩健增值與長期投資的理念，以長期高信評、低波動為主軸，搭配定時定額佈局風險性資產，協助客戶進行資產配置，讓財富穩健成長。儘管資本市場波動加劇，截至二○二一年十月，永豐銀行財管客戶數相較二○二○年底仍成長六％、資產規模提升九％，交出了一張亮眼的成績單。

致力差異化經營

滿足不同客群多元需求

隨著金融科技崛起，永豐銀行近年來改變傳統與客戶的互動關係，「向上與向下」積極經營拓展不同客群，「向上」經營資產豐厚的高端熟齡客戶，「向下」則滿足一般投資大眾的投資需求。在高資產客群經營方面，聚焦最重要的核心需求：「資產傳承」與「資產成長」，專責成立高資產理財部門，提供一系列客製化理財商品、稅務金流、財富傳承規劃等專業諮詢與協助，滿足高資產客戶們多元理財需求。

禮遇方面，推出全新尊榮理財會員分級制度，針對資產達新台幣三千萬以上的「永傳」會員，除提供日常交易優惠、免費機場接送、高鐵商務車廂免費升級等禮遇外，更攜手國際頂級禮賓團隊，提供貴賓們健康、生活、旅遊、美食等四大管家的頂級精緻服務，量身打造獨一無二的生活體驗。例如 ：預約一位難求的米其林星級餐廳、專業達人深入分享台灣之美；同時，永傳會員也可透過貴賓專線擁有專屬私人醫療團隊，時刻守護貴賓們的身心健康。

永豐銀行也積極經營年輕世代，發展普惠金融。自二○一九年起發展智能理財「ibrAin」，以人工智慧（AI）運算提供客觀投資規劃建議，更首創客戶能自行透過個人電腦或智慧型手機等裝置於線上簽署投資顧問委任契約，享受完整投資顧問服務，逐步完成人生各階段財富目標。

另一方面，由於近年美股持續引領全球股市攀高，不少年輕投資人也渴望直接投資美股，為了解決投資人購買美股時須將資金匯於海外讓人不放心的痛點，永豐銀行推出「美股旋豐」新服務，讓客戶能以新台幣直接買賣美股，於單一理財平台提供便捷的美股交易及查詢功能，讓客戶享有「專業、簡潔又便利」的優質理財服務。

永豐銀行財富金融處處長徐德里指出，永豐銀行 近年來積極朝數位理財轉型的目標邁進。 善用數位理財平台

疫情期間服務不間斷

自去年五月全台疫情大爆發後，永豐銀行迅速升級「零接觸」金融體驗，提供「速配理財」服務，讓民眾宅在家也能享受銀行高效率的金融服務。

永豐銀行於二○一六年起結合金融Fintech技術，領先同業陸續推出「基金速配」與「債券速配」線上交易功能，去年再次獨創推出「效率投資法」速配理財服務，讓客戶一鍵輕鬆管理資產，免出門就能下單，深獲好評。

一直以來，永豐銀行會定期舉辦客戶理財說明會，疫情期間也轉而舉辦線上視訊說明會，分享總體經濟趨勢，持續維持與客戶之間的溫度。單場與會人數往往超過一、兩百位，儼然成為疫情期間客戶想瞭解最新理財資訊首選利器。

展望二○二二年，永豐銀行數位轉型策略將持續以「解決客戶痛點」和「服務無斷點」為核心理念，深入瞭解客戶理財動機，提供一系列優質商品和服務，虛實整合發揮綜效，以協助每位客戶都能達成財富穩健增值的目標邁進！