三星高層大換血 重整勢力對抗台灣護國神山隊？

行政院政務委員在去年十二月下旬唐鳳被韓國政府臨時取消線上演講邀請，引發不滿，外交部還因「韓方失禮行為」，召見了韓國駐台代表，表達嚴正抗議。此舉讓台灣和韓國繼三星集團高層大換血事件後，競爭關係更加一觸即發。

駐台特派員˙徐邦浩

近來年韓國政府傾全國之力，協助電影流行娛樂產業席捲全球各國，顯然已成為亞太區之首，現今轉眼更虎視眈眈密謀世界半導體市場！

三星少主李在鎔於日前出獄後力拼重振三星集團，發起高層人事部門大換血，進行破格的高管人事調整，人事異動名單由卓越雜誌獨家取得最完整的資訊，而此舉大動作高層晉升及汰換新血決策，是否想另組（韓）新國家隊和（台）國家隊對抗呢﹖頗讓外界關注，而這份名單也堪稱是最完美的佈局！三星復仇者名單大揭密。

三星集團高層人事部門異動誕生了四名三十多歲的常務理事。包括六十八名副社長在內的一九八人晉升。而「二○二二年定期幹部人事調整」，三星火災等金融子公司的首長也大換血，改為所謂（年輕組織）。

三星電子於二○二一年十二月九日進行了「二○二二年定期高管人事調整」。據此，全體高管晉升者包括副社長六十八名、常務一一三名、Fellow（專務理事級）一名、Master（常務理事級）十六名，比去年底公佈的二○二一年高管晉升者二一四名減少了十六名，與最多的二○一三年二二七名晉升者少了二十九名。

集團方面表示是基於績效原則，進行了大規模的人事調整，為實現未來永續發展，以績效和增長潛力為基準進行了晉升。

各事業體都汰換新血

晉升高管年輕化

而被認為下一任社長（CEO）候選人的副社長晉升者，因副社長專務職級合併，而比去年增加了三十七名。比去年副社長（三十一名）、專務理事（五十五名）晉升者合算少了十八名。

尤其引人注目的是八名四十多歲的副社長晉升者。首先，在整合消費家電（CE）部門和IT．移動（IM）部門的SET部門中，VD（Visual Display）事業部 Service S/W Lab副社長 Bong-jun Go、三星Research Speech Processing Lab副社長 Chan-woo Kim（四十五歲）、生活家電事業部IoT Biz Group副社長 Chan-woo Park（四十八歲）、全球技術中心自動化技術團隊副社長 Young-su Lee，無線事業部 UX團隊副社長 Yu-jin Hong 等齊晉升。

公司主力事業半導體事業（DS）部來看，Memory事業部商品企劃組副社長 Young-su Son（四十七歲）、Foundry事業部銷售團隊副社長 Seung-cheol Shin（四十八歲）、美洲總管副社長 Chan-ik Park（四十九歲）等晉升。

更受關注的是四名三十多歲的高管。他們在SET和DS部門各有兩名，在SET部門，VD事業部先行開發團隊常務理事Jae-min So（三十八歲）、三星Research Security 1Lab常務理事 Woo-chul Lee被提升，而在DS部門，Memory事業部DRAM設計團隊常務理事 Kyung-run Kim，LSI SOC設計團隊常務理事 Sung-beom Par 得到提升。Park常務理事在此次高管人事調整中名為最年輕的高管晉升者。從加強多元性和包容性的角度，對外國人和女性高管也維持了擴大門戶的基調。外國人和女性高管人數比去年十名多了七人，總共十七名。其中，女性副總社長有一名外國人和一名韓國人。SET部門SEA（美國法人）Mobile Biz 副社長Jude Berkley、HE事業部CX（客戶體驗）團隊 副社長Hye-soon Yang。

十五名晉升為常務理事，在SET部門，SEG（德國法人）iM Sales & Marketing 常務理事Olaf May，HE部門常務理事 James Whistler，VD事業部Product SW Lab 常務理事 Eun-Kyung Kang，Samsung Research Ondevice Lab常務理事 Yu-na Kim, SEH-S （匈牙利法人）常務理事 Hyang-hee Kim，Netwrok事業部SW開發團隊常務理事Bo-young Yun，HE（Home Entertainment）事業部經驗企劃團隊常務理事 Bo-na Lee，全球營銷中心品牌戰略組常務理事 Shun-hwa Lee，戰略產品設計團隊常務理事Ji-young Lee，韓國Retail Communication Group常務理事 Hyun-jung Lee，CD 事業部 UX團隊常務理事Yu-jin Choi晉升。

在DS部門，系統LSI事業部SARC（三星奧斯汀研究中心）常務理事Ichel Goddard、中國區常務理事Yang-ji Oh、Oreum Memory事業部DRAM設計團隊常務理事，系統LSI事業部銷售團隊常務理事Ji-hyeon Yeon、Foundry 事業部產品技術團隊常務理事 Shin-young Jung晉升。以上外籍人士二名，女性三名。

三星表示為了確保以軟件為中心的未來核心增長引擎，任命了一名副社長、五名常務理事，以加強CX能量，新任命了一名副社長和二名常務理事。研究開發部門最高專家Fellow和Master分別選出一名和十六名，重視技術的趨勢持續提升。

拔擢專業人才

期能拓展營運

此次二○二二年定期幹部人事調整，管理階層人事調整已完畢，將確定組織改編和任職人事並對外公佈。旗下三星電子高管任命後的第二天，三星集團進行了更換金融子公司首長的人事調動。據外界評估，三星電子副會長李在鎔提出的將集團更新為年輕組織和雙倍增長引擎的倡議，也已應用於金融關係公司。

三星火災也召開幹部候選人推薦委員會，推薦副社長Won-hak Hong為新任代表理事（社長晉升）候選人。新任代表理事內定者Won-hak Hong年滿五十七歲，畢業於高麗大學日語系，一九九○年進入三星生命。歷任三星生命人事組長、戰略營業本部長、FC營業一本部長，三星火災汽車保險本部長等多個保險公司要職，領導能力和專業性得到了驗證。

據悉，新任Won-hak Hong社長非常重視內部溝通，並一直致力於傾聽現場的聲音。期待新任Hong社長能夠帶動明年創立七十週年三星火災的成長和未來競爭力提高。公司還計劃近期內結束副社長以下的定期幹部人事調整，並對外公佈。

當天，三星信用卡也召開了幹部候選人推薦委員會，決定由副社長Dae-hwan Kim提升為社長。Dae-hwan Kim社長在三星生命擔任過營銷戰略團隊負責人、經營創新團隊負責人及管理支持辦公室負責人等，是財務領域的專家。有評價稱去年在三星信用卡上任後，以數字、數據力量為基礎的經營創新活動鞏固了業界內的地位，並創下歷史新高業績。三星信用卡在近期內完成副社長以下的二○二二年定期高管人事調整，並對外公佈。

三星資產運營公司也召開了幹部候選人推薦委員會，並推薦三星證券銷售交易（Sales&Trading）部Bong-gyun Seo專務理事提升為新任代表理事候選人（代表副社長晉升）。代表理事候選人Bong-gyun Seo今年五十四歲，畢業於漢陽大學城市工程系，先後在摩根士丹利、花旗集團、高盛等企業工作。他曾擔任高盛韓國法人執行長，在金融投資業界深耕三十多年，被認為資產運營專家。公司內外普遍認為，他是鞏固三星資產ETF（交易所交易基金）市場地位、引領全球運營基礎設施擴張的最佳人選。

三星集團積極拓展

台灣是否該有警覺

三星電子暌違四年宣布高層大換血，全面撤換半導體、手機、消費電子三大事業主管，並將手機及消費電子事業合併，此舉透露出三星集團經營重心已轉向半導體，讓投資人信心大增，也激勵股價大漲逾一％至七七四○○韓圓。至於三星轉向半導體事業，是否想和台灣國家隊競爭呢﹖也讓大家引頸關注韓國的複製強項，能否對台灣的半導體造成威脅呢﹖

此外，三星電子副會長李在鎔於去年十二月初也再度飛往中東，前往阿拉伯聯合大公國，會晤該國政經高層，商討在阿拉伯聯合大公國所簽定的基礎建設合作計畫，並修復曾一度斷絕的三星全球產業鏈、摸索新的企業經營趨勢，此外，還將探詢是否有機會擴張新事業，三星的擴張野心和積極的攻勢不容小覷。

在面對唐鳳被韓國政府臨時取消線上演講邀請，除了表達抗議之外，政府是否還有更積極的作為呢﹖否則讓復仇者名單真的反撲成功後，台灣在世界上將更無立足之地，三星集團的大換血給我們的省思，應該是更全面的改革和警醒。而最新消息電動車大廠特斯拉已轉單向三星採買車用晶片，如此台灣又輸下一城！