單獨舉辦公投為選舉產業鏈注入活水

聯合新聞網 / 卓越

四大公投案有了結果，多數的民眾投下四個都不同意票，其中核四重啟與天然氣三接的提案，筆者一直認為這樣重大的能源政策，不應該由老百姓共同決定，應該將專家學者所提出的完整科學數據彙整，政府要做的事就是尊重專業，執行有利台灣全民福祉的政策，另外令筆者訝異的是，台灣用公投來向全世界證明是願意吃進口萊豬的。

文．安定亞

公投綁大選這個提案，看似是最容易讓民眾了解的事，最後公投的結果為何還是要有單獨的投票日，不跟大選綁在一起呢？筆者相信除了可以讓選舉相關產業活化之外，其實應該還有更深奧的秘密，未來執政當局是否要利用公投來改國歌或改國旗？還是有更大的目的在其背後？

公投宣傳期

趁機為今年大選造勢

自從公投提案通過後，各政黨為了政治立場不斷在各地進行宣講活動，甚至還有露宿街頭、絕食抗議等行為，甚至最後舉辦大型的造勢活動，這是因為台灣特有的選舉產業鏈不能停下來，恰逢今年底要進行地方民意代表的大型選舉，各政黨在公投案提出前後，包含各政黨的黨內初選還是提名作業，也紛紛在公投宣傳期間趁勢推出自家候選人，不論是在街頭舉牌宣傳演講還是搭帳篷或坐宣傳車，都可以看到各政黨今年要推出的候選人身影。

尤其執政黨大撒幣的大型公投宣傳活動，只要有選舉活動，支出包括一般的人事費用、宣傳費用、集會活動費用、雜支開銷等主要四種費用，除了人事費用之外，其他涉及各種行業，尤其動員造勢現場的民眾，難道宣傳戰車不用錢？不用租遊覽車？不用租場地？不用架設舞台、燈光音響？不用印文宣海報、送面紙口罩或小禮物？不用買便當、礦泉水？不用花任何錢嗎？不用請里長幫忙計算一下可以有多少人能來？候選人的廣告看板倒是掛了一堆，活動的現場周邊也多了許多攤販，可以趁機多少拚個經濟。

選舉產業鏈勞民又傷財

透過二○一六年台灣商業發展研究院商業發展與政策研究所副所長朱浩指出，直接與競選相關聯產業（選舉產業鏈的基本構成）有服務業、社群媒體、民調產業等，另外還可以細分為活動場地服務、人力仲介服務、活動場地設計服務（舞台、燈光、音響、多媒體）、活動規劃服務、文化娛樂表演服務、競選總部租借、餐飲服務、公關、宣傳、網路媒體、促銷服務、印刷服務、專業技術服務、宣傳車租借、場地布置服務、宣傳人力、紀念品設計製作、其他服務（租用設備、清潔與汙染整治）等十六個行業，這些產業都可因選舉而受惠。

請問各政黨這麼用心花幾千萬辦這些活動，花的是你們黨的錢？還是老百姓的納稅錢？最終目的是真為老百姓謀福嗎？還是在維持這樣的選舉產業鏈，公投若不是綁著大選，在筆者看來比較像是替各政黨的黨籍候選人暖身的大型宣傳活動，就像是跳過中央選舉委員會制定的相關法規，直轄市長選舉活動為期十五天、縣市議員選舉活動為期十天，村里長選舉活動為期五天，各政黨是否已經違法？公投設立單獨投票日若是在每隔兩年的大選之前，這樣真的就是年年都在搞選舉活動，未來民眾在公投的議題還沒搞清楚之前，其實就已經為了隔年的大選提前開打。

卓越雜誌2022.1月號429期
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