期盼新年、新希望、新世界！

二○二一年的最後一個月，疫情在世界各地捲土重來，已經被禁錮多時的人們，在聖誕節、元旦、春節傳統的重要節日，與家人團聚的心願，恐怕又要失望了！COVID-19 影響的不只是商務會議改成視訊，家庭聚會也被迫改成視訊的形式。影響所及，不只是人們的健康，也重新架構了人際關係網絡！

文˙陳威霖

過去一年在全球發生了一些有意思，或者可能影響全球政治格局的事件。美國總統拜登在二○二一年四月份召開的全球氣候峰會，登高一呼零碳排放，歐盟順勢把準備已久的碳關稅落實為政策，按下倒數計時。

世界首富ELON MUSK想辭職改當網紅了；罵完台積電的INTEL總裁來台灣，要求單獨提供一條三奈米的生產線；美國舉辦全球民主峰會，邀請台灣參加卻又遮蔽了唐鳳委員；中俄宣佈全面戰略合作，共同對抗歐美國家；中國大陸在聯合國發起冬季奧運、政治休兵的倡議得到一七四國家的呼應和聯署；美國G20代表發言，強力建議G20應該邀請有十四億人非洲聯盟加入，變成G21；在耶和華的聖誕來臨，一年即將結束的時間點，各種事件發生仍然精彩紛呈，讓人目不暇給！

國內總統選舉級別的公投，也落下帷幕，四個不同意力壓四個同意的結果，也再度展現蔡總統過人的意志，和執政黨相對於在野黨的團結一致。台灣政治更加走向一黨獨大的局面，蔡總統和她未來的繼任者，可以更堅定地實行他們的各項政策，建設台灣成為美國及其他民主陣營在太平洋西岸的堡壘，力抗中國大陸的崛起。

暗黑網絡橫行已凌駕真實世界

展望二○二二年，元宇宙來臨的前夕，暗黑網絡已經橫行霸道真實世界。在政治方面，在二○二一年元宇宙概念出現之前，全球不論號稱民主，還是一黨獨大的專政國家，各國政府已經爭相利用網絡、社交軟體和大數據；對內用在對於人民的生活監控、左右言論和意見影響，進行「1984」老大哥一般的政策；對外則不斷挑起爭端，對抗、攻擊國際上的對手，抑或支持自身陣營的立場。

網軍成為海陸空以外的第四軍，領軍人頭目可以與執政高官平起平坐、稱兄道弟，甚至談情說愛。國民們自認為自我做主的意識，事實上已經被政府鎖定的意識形態宣傳計劃左右。

在社會方面，人際之間的信任關係也將產生不可逆轉的變化。近期，知名藝人王力宏的前妻李靚蕾，在網絡上發表一篇五千字的文章，不容其有辯駁的機會，流連網絡上的廣大酸民，直接就可以走在司法前面、未審先判、落實罪名，將其打入十八層地獄。一個家庭主婦只用了幾天時間的蛻變，從業餘能夠超越高嘉瑜、林秉樞事件鋪天蓋地的聲量，讓人不由得聯想，幕後是否有專業的網軍代為操盤？而這一個團隊的快、狠、準，在網絡掀起網民們一面倒出征歌手的能量，確實令人瞠目結舌！

躲在鍵盤後面的網軍已經伸手過去傳統的家務事，引導網民不需要檢視單方面提供證據的公審，直接霸凌當事人至投降「認罪」為止。兇狠的程度，仿佛一百年前法國作家Gustave Le Bon寫的「The Crowd」，中文譯名「烏合之眾」，裡面提到法國革命暴民把路易十六送上斷頭台的景象。

網絡上活躍的多數人，除了有給職的網軍以外，隱藏在假名字或者網名背後的網民人數，真的多到可以代表全體多數人的民意嗎？還是只是匿名躲在網絡世界裡面為所欲為的「隱形人」。然而操縱這樣無道德底線的網絡輿論，結果卻可以得到龐大利益的誘惑下，各國執政當局不只不立法制止，還趨之若鶩，成為產業鏈的最大咖。

現實生活中，暗黑網絡時代籠罩我們的周圍，比還未到來的元宇宙虛擬世界更加恐怖，人們何處可以藏身獨處，而我們還能相信誰？

疫情未歇下

經濟和生活都受到影響

而疫情繼續擴散的新年，希望與絕望的心情已經七上八下，在經濟面因為二○二一年疫情好轉的預期，使得全球消費發生報復性成長，通貨膨脹猶如一隻怪獸，橫行全球，讓房價暴漲，富者越富，而窮者為求三餐溫飽卻愈行掙扎。

去年第四季OMICRON「我沒空」的到來，使得全球的權威經濟學家關於經濟發展的預測全部失靈，油價一夕變盤，股市倉皇下挫，房市的榮景還能前行多遠？通貨膨脹逐漸近身，二○二二會是一個多數人按下消費暫停鍵的年度嗎？

生活面上在疫情影響下，世界的交流方式，捨見面而以通訊為主流。從商業領域改成視訊方式溝通、協調，親人團聚也只能透過屏幕，互道安好。人類的活動範圍被以單一國家為定義，每天見面的朋友圈也被迫重新組合。疫情是一個無形的牢籠，把我們每個人都罩在裡面。

帶著口罩的面貌，變成每個人的容顏，食衣住行也因為口罩的加入而需要更換模式，開車出行現在成了能自我放鬆、自由呼吸的小確幸。

全球強權對立加劇

戰爭與和平契機已無從選擇

原先預期因為拜登上台而休兵的貿易戰，卻進一步發展為科技戰、外交戰和軍事對峙，甚至過去是世界和平象徵的奧運會領域也蒙上陰影。

春秋戰國合縱連橫的歷史，時隔三千年在全球上演。昔時的齊國、今日的美國聯合五眼聯盟的白人國家，企圖阻止昔時的秦國、今日的中國大陸，各方面的快速發展。中俄的連橫全面戰略合作似乎打破了原有合縱方的優勢，而中國大陸與區域聯盟、標誌性國家的連橫，也使得美國合縱多國的計劃，合而不攏。最強帝國的美國只得再次以國家安全，以新疆人權為議題，與中國大陸再次決裂，發動外交戰、制裁中國大陸企業，甚至半套地抵制北京冬奧會。

在軍事上，風起雲湧的台海，成為全球排名第一的火藥庫，隨時可能開戰，猶如懸在台灣二千三百萬人頭頂之上的達摩克利斯之劍；俄羅斯、烏克蘭之間的緊張形勢迅速升溫、一觸即發；各大洲的地緣政治也越形緊張。

隨著二○二一年十二月十五日，全球第二和第三的中俄軍事強權中俄結盟，全球第一卻毫無勝算的美國帶著日本、澳洲等聯盟國家，是否願意出兵保台，特別是二○二四年台積電到美國亞利桑那州設廠開始生產高階晶圓之後，機率不啻將會越來越小。

何時發生台海戰爭，將會是全球媒體在二○二二年的熱門話題，和生活、工作在台灣的人們最大的擔憂。

全球產業零碳排放的元年

中小產業將上演滅頂之災

由二○二一年四月的全球氣候峰會，美國領銜的宣示「零碳排放」，從原本只聞樓梯響的「狼來了」，變成突然來到面前的狼群，早已準備多時的歐盟，不僅ETS歐洲碳排放交易所的碳匯應聲大漲，價格已經從年初的三十歐元，來到年底的八八歐元，而預計產業可接受的價格將達到二百歐元。

歐盟同時宣佈從二○二三年起，高污染的化工、鋼鐵產品，沒有相應的碳權繳交碳關稅，不能進入歐盟國家銷售；二○二六年對所有產品全面實施碳關稅。全球的大企業發力加緊追趕的腳步，無力購買碳匯的多數中小型企業將面臨滅頂之災，特別是以中小企業為主的台灣經濟，可能很難從這場產業革命中脫身。

而當全人類的產業走向零碳排放，每個人的食衣住行也將跟隨這股洪流出現變化。交通工具將從使用汽油、柴油車輛，更換成以電力為主的電動車輛，穿的衣服、用的物品，住的房子也將一一環繞零碳排放的技術和材料方向前進，連種植農產品、森林，養殖漁產品，傳統的綠色產業，都需要進一步的技術改造，形成零碳排放的系統。

為保護人類自身的生存環境，零碳排放會變成未來幾十年間，聯合國和各國政府，不斷對每一個地球公民宣傳的主旋律，深入人心，甚至我們眼睛可及的每一個角落。

二○二二年已經來到，在疫情肆虐的二○二一、二○二二兩年間，人類社會還是沒有停下不斷進化的腳步，二千三百萬人準備好更激烈的競爭了嗎？