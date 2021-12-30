北京冬奧的政治前奏已響起

預定二○二二年二月舉行的北京冬奧「未演先轟動」，美國白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）

在二○二一年十二月六日在例行記者會上表示，「由於中共政府的種族滅絕和反人類罪行，以及其它人權迫害，美國政府將不會派外交人員或官員出席北京冬奧。」美國的行動是否造成骨牌效應，引發全球關注。

文‧趙春山

早在二○二一年七月東京奧運落幕時，西方國家就已藉著新疆人權和香港為題，揚言抵制北京冬奧；接著爆發中國女網名將彭帥，指控中共前副總理張高麗性侵事件，更使這場體壇盛會蒙上政治陰影。

奧林匹克精神強調「相互瞭解、友誼、團結和公平競爭。」因此，國際奧會（IOC）北京冬奧協調委員會主席薩馬朗契（Juan Antonio Samaranch）表示，「我們總是請求政治世界盡可能多給予尊重，並盡可能減少對體育、奧林匹克世界及理想的干涉。」

奧運賽事難以避免政治角力

但抵制奧運涉及外交、地緣政治利益，所以有「奧運聖火不敵政治之火」的說法。翻開現代奧運史，這項全球最受關注的體育活動，經常受到政治因素的干擾。奧運曾因二次世界大戰被迫取消，主辦國也曾因政治分歧，遭到敵對國家杯葛；另外，有人說「參與比獲勝更重要」，但在奧運場上，獎牌往往被視為綜合國力的展現，是以運動競賽實則隱含大國之間的政治角力。

拜登政府帶頭抵制北京冬奧，當然有其內外政治的考量。美國最近舉辦全球首次「民主峰會」（The Summit for Democracy），目的就是以拉幫結派的方式，對中共展開「人權外交」攻勢。拜登在會上致詞強調，全球威權主義抬頭，民主路上更加艱難，但他相信國際社會可以應付挑戰。對拜登而言，北京冬奧是另一個「促進對人權尊重」的舞台。

拜登的舉動對於提升他在國內低迷的民意支持度，也具有附加價值。根據美國「雷根總統基金會暨研究所」（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）最新公布的一項民調顯示，多數受訪者呼籲進行商業抵制，但也有近半數的受訪者呼籲全面抵制。

中共對抵制國出招

中俄關係卻非比尋常

中共應對「體育政治」記憶猶新。一九七一年四月，中共以「乒乓外交」造成「小球轉大球」的極大效應，並開啟中美關係正常化的進程。對中共領導人習近平而言，舉辦北京冬奧的最大作用，是為隨後召開的中共「20大」「暖身」。中共可藉此展現軟實力，改善「戰狼外交」在國際社會產生的負面形象。

聯合國大會則於二○二一年十二月二日通過了「奧林匹克休戰」（Olympic Truce）決議，呼籲所有成員國透過促進和平、發展、彈性、寬容和諒解的氣氛，利用體育力量推動世界進步。決議由北京和國際奧會共同起草，在聯合國一九三 個會員國中，共有一七三個會員國簽署，但未獲其餘二十國支持，包括四方安全對話（Quad）的成員美國、印度、澳洲和日本，皆拒絕簽署。

此外，中共揚言將對抵制北京冬奧者，採取反制措施。英國「經濟學人智庫」（EIU）分析，中國可能在商務合作上，如透過行政延誤來影響進口產品和投資審批，或對企業發起環境和工作安全規定調查。如此的反制應會產生相當的嚇阻作用。

截至目前為止，明確表示將出席北京冬奧開幕式的大國領袖，只有俄羅斯總統普丁，顯見中俄關係真的非比尋常。中共副外長樂玉成指出，習近平屆時將與普丁會談，雙方除將發表重要成果文件，也會簽署一系列合作文件。目前已有「五眼聯盟」（美英紐加澳）等國宣布不派官員出席，但包括歐盟在內的許多國家，因與中國在經濟或政治上有利益糾纏，目前仍持觀望態度，這就留給中美進行大國外交角力的空間。

（筆者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）