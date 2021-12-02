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沉穩踏實 迎接二○二四全球大運輪替

聯合新聞網 / 卓越

因為地球自轉所產生的磁場，形成全球氣運的輪替改變，宛如人一生運勢的高低起伏，五年一小運、二十年一大運，企業主若能看懂全球氣運流動的趨勢，就可打開宏觀的視野，預判全球政經局勢的改變，贏得先機。

文．徐震諒

全球二十年一大運由「甲子年」看起，例西元一九八四年為甲子年，此時開始走兌方的大運（兌方為西方），此後二十年直至二○○三年，美國氣勢蓬勃、儼如各國間的領頭羊。

二○○四年再逢甲子年，全球大運走艮方（艮方為中土），中國大陸政經起飛，除牽制西方各國，更不掩其成為全球共主的野心。而艮方大運將走至二○二三年，此後走離方大運（離方為南方），赤道以南國家如新加坡、馬來西亞、越南、緬甸、泰國、澳洲、紐西蘭，台灣南方如嘉義、台南、高雄等將大有可為，企業主可提前佈局，無論投資、置產、事業拓展、跨國結盟，皆可大力前行，切莫遲疑。

每逢二十年全球大運輪替

各國政經動盪

每逢大運輪替之際，全球必有天災、人禍、戰爭、瘟疫橫起。例西元一九九九年，全球正準備迎接五年後艮方大運，這一年的三月二十四日至六月十日，北約對南斯拉夫進行空襲行動，這七十八天間發生名為「科索沃戰爭」的國際衝突；八月十七日發生土耳其大地震，九月二十一日台灣發生集集大地震，十二月二十日葡萄牙將澳門自治權交回中國大陸。二○○一年發生美國911事件，二○○三年爆發SARS瘟疫，二○○四年印度洋大地震，二○○五年南亞大海嘯，二○○七年泰國曼谷爆炸案，二○○八年中國大陸四川大地震。

二○一九至二○二一

全球大運勢解析

相同的，二○二四年離方大運將至，艮方氣運逐漸衰退，中土不安、影響四方。二○一九己亥年的變化尤為關鍵，己亥年天干地支相剋、流年不利，這一年中美開啟貿易大戰，全球經濟景氣不好，各國抗爭活動特別多，COVID-19病毒肆虐全球，造成人類無數傷亡。

二○二○庚子年為錢鼠年，天干地支屬金生水─相生，六十花甲子後運屬土，土剋水，所以庚子年是個各方面都很矛盾的一年。錢鼠年又主剋南方火，所以地球南方多動盪不安，澳洲大火、紐西蘭火山爆發，經濟景氣不佳、物價上漲，南方出現難民潮，許多人顛沛流離失所，諸多趁機打劫之事，社會充滿暴戾之氣。

二○二一辛丑年為金牛年，天干地支屬金生水─相生，六十花甲子後運屬土，土剋水，全球運勢逐漸回溫，春夏甘雨，秋冬得利，經濟有復甦之勢，民怨漸息，瘟疫也逐漸趨緩。

二○二二壬寅年

佈局宜守不宜攻

二○二二壬寅年是水虎年，全球經濟復甦、物流通達，金融業格外發達，士、農、工、商各行各業都將大豐收。水財超旺、財富來得特別快，但易取不易守，所以必須小心投資，以免資金淹沒於金融狂流之中。行事不可貪得無厭，小有錯誤閃失，將會一無所有，反之腳踏實地，便必有收獲。

政治方面因全球大運輪替，恐有世界爭戰，因人禍造成大量人類死亡。二○二二年大利東方及西方，南方次吉，北方大不利，艮方中土二十年的大運即將走完，恐有重要領導人殞落，中土即將開啟長久的紛亂，直至二○四八年集權終將潰散。

二○二二年也要嚴防六畜瘴瘟，動物疾病可能會在家畜中流行，小心豬瘟或禽流感來襲，無論人與動物都要做好防疫，才不會造成健康與經濟上的重大損失。另外要特別注意重大交通事故，以及重大工安事件的發生。

二○二四離方大運將至

不比氣盛但比氣長

即將迎來全球二十年大運更迭之際，各國政經動盪，企業應沉穩判斷、以守為進，以求踏實穩健，不比氣盛但比氣長。看懂全球氣運流轉，明白五行輪迴，相生相剋之道，在運勢不佳時懂得忍耐等待，趁此時廣納資源、保存實力，待天時地利皆備，再一舉突破，為企業江山再創新版圖。

卓越雜誌2021.12號428期
卓越雜誌2021.12號428期

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