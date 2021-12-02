快訊

等不及半導體學院育才 業界網羅「刺客級」教授不分國內外

中二選區立委補選傳餐會賄選 中檢傳4里長22名選民調查

「食以所需為主」方能健康又珍惜食物

聯合新聞網 / 卓越

現代人的飲食來源充足，卻養成浪費食材的習慣，有一半的食物都被浪費丟棄了，寅吃卯糧的方式不僅耗損子孫後代的糧食來源，更讓迫在眉睫的全球糧食危機更加嚴重。

文‧張政

從滿漢全席到糧食短缺，這世界因為你我的飲食習慣已經「豬羊變色」了！根據統計全球有一半的食物被浪費掉，浪費與損耗發生在食品供應鏈的所有階段。最多的浪費發生在消費食物的階段，平均每年每人會浪費一百公斤左右的食物。這觸目驚心的統計數字，令我深感當廚師的責任與使命必須重新審視了。

奢靡飲食風其來有自

寅吃卯糧將造成糧食危機

之前在飯店工作或自己開餐館時，最開心的事，莫過於客人把餐桌上的每道料理都如同風捲殘雲般地吃個精光；現在任教於莊敬高職餐飲科，在教學的過程中，最忌諱的莫過於學生浪費食材。以近四十年的歲月投入餐飲業，我看盡人性的貪婪與浪費；「民以食為天」這理所當然的千古名言，讓許多人肆無忌憚地滿足自己的口腹之慾，飛蛾撲火般地盲目追求食物的精緻度，也造成後代子孫將面臨糧食短缺的困境。

中餐的鋪張浪費其來有自，在康熙六十六歲的壽宴上，這位皇帝提倡滿漢一家，集合了滿族和漢族之飲食特色，納集滿漢的千百名饌、山珍海味、禽草八珍，極為奢華的「滿漢全席」應運而生。話說一向以生活奢靡著稱的慈禧太后，一頓飯的排埸為一百零八道菜，耗費白銀一百多兩，如折合成小米，可夠一萬五千個農民吃一頓飽飯。

而現代人用餐的檔次要求與過去的皇室相比，有過之而無不及，台灣平均每年回收五十四萬噸熟廚餘和二十三萬噸生廚餘，另外還有一四四萬噸廚餘混入一般垃圾通通燒毀。看到這樣的統計數字，是否感到非常擔憂？沒有了帝國階級框架的現代文明社會下，數以千計的「慈禧太后」、刁嘴的吃貨、大胃王，處處可見，寅吃卯糧地耗損子孫後代的糧食來源，迫在眉睫的全球糧食危機將迅速成為人類生存的問題，每餐有意識地進食與避免浪費，這是我們每一個人可以做的事。

善用食材不浪費

吃對東西比吃多重要

歷史上，最強吃貨又兼具環保、善用食材、丁點不浪費之人非蘇東坡莫屬，以下就舉「豬」和「羊」這兩種再也平凡不過的食材為例。經歷過幾乎人頭落地的烏臺詩案後，流放黃州，在人生谷底攀爬到了個人文學造詣的高峰之時，運用了當地名產-豬肉，鑽研如何能料理出軟爛、老少咸宜、用乾柴小火微炖的慢活創意料理—東坡肉，讓老饕能夠每天早上起來打上兩碗。當他被貶到惠州時，當地的名產是羊肉，他用角料-羊骨頭，水煮並剔出骨間肉以酒浸泡、撒薄鹽、烤至微焦薄酥，還寫了家書給弟弟蘇轍介紹做法，文中提及吃這道羊骨頭時「眾狗不悅」，使得家狗都不高興了，也順便揶揄了在朝打壓過蘇東坡的眾官。

付諸行動前，起心動念可以單一化：吃對東西比吃多更重要！我們的身體是有機的組織，需要的是從適量的食物、經過適當烹煮後提供的均衡營養，而非一具承載過多食物的載體、長期不堪負荷的食物處理器。

健康適量的食物

才是正確的飲食觀

我誠摯地呼籲大家，從每天減少食用肉類食品與奶製品來響應。正確的飲食觀念很重要，當然也得落實執行於生活中—吃多是一種貪婪的行為，也造成了五臟六腑的負擔與壓力，所有不健康的問題九十％是貪吃造成。管理好自己的嘴，通常就可以管理好自己的健康，何樂而不為？減量入口的食物，反轉自己即將或已亮警訊的健康，方能真正的豬羊變色、反敗為勝！

一生為廚師的我，在提倡飲食革命當下，竟是呼籲大家要革命先革自己口腹之慾，養成飲食的好習慣是生活的藝術，這滿足感官的綜合藝術，若能以珍惜資源為基礎，相信一定能有效地抵禦當前大自然的反撲力量。

卓越雜誌2021.12號428期
卓越雜誌2021.12號428期

相關新聞

他可能是民進黨台北市長最大黑馬？

二○二二縣市首長選舉將至，各政黨開始積極展開布局，其中台北市長最受關注，某網路媒體民調於十一月十七日至十九日針對十九歲以上的台北市民進行二○二二台北市長人選調查。調查結果顯示，民進黨中，台北市民最支持衛福部長陳時中；台灣民眾黨中，台北市民最支持黃珊珊。若二○二二台北市長由陳時中與蔣萬安兩人藍綠對決，則蔣萬安以五○．三％的支持度領先陳時中的三二％，目前支持度差距為一八．三％。若台灣民眾黨派出黃珊珊加入戰局，會使蔣萬安的部分支持者跑票，將蔣萬安與陳時中雙方的支持度差距從一八．三％拉近為一三．二％。

中美沒有「新冷戰」的本錢

外界常以「新冷戰」或「冷戰2.0」形容川普開啟的中美戰略競爭，擔心雙邊關係會上升到對抗甚至衝突的局面。習近平則說「合則兩利，鬥則俱傷」，雙方現在似乎都沒有打「持久戰」的本錢。

中美貿易大戰 衝擊外的台灣真能尋覓新契機？

中美貿易戰方興未艾，不知何時會劃上休止符？兩大強權爭戰，全世界沒有任何國家可以迴避，然而對台灣的未來又會帶來什麼衝擊與影響呢？

火紅元宇宙 未來商機無限！

這陣子最火紅的話題不外乎元宇宙。臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）將Facebook改名為Meta，整個網路將元宇宙這個詞炸到最高峰。

十三家最受民眾肯定保險業者

面對不穩定的疫情及瞬息萬變的經濟社會情勢，獲獎保險業始終如一的專業優質服務未曾間斷過。外在局勢越動盪，民眾越需要保險來轉移人生中各種可能的風險；越是在艱難的時刻，保險業越能提供充分的保險保障，做客戶堅實的後盾。

通貨膨脹席捲 全球都無法倖免

正當疫情趨穩，振興券也拿到手，民眾開心出遊及消費時，才驚覺怎麼東西都變貴了，漲幅還大到令人很有感，讓大家擔心是不是通貨膨脹？未來的生活是不是更困難了？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。