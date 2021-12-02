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富士達保經為民眾把關 受全國肯定

聯合新聞網 / 卓越
富士達保經董事長廖學茂表示，「居安思危，思則有備，就能 有備無患」，只要平時做好準備，危機來臨反而成為轉機。
富士達保經董事長廖學茂表示，「居安思危，思則有備，就能 有備無患」，只要平時做好準備，危機來臨反而成為轉機。

「成為客戶最溫暖的朋友」一直是富士達保經服務的初衷。
「成為客戶最溫暖的朋友」一直是富士達保經服務的初衷。
富士達保經對品質的堅持有目共睹，多年來更是各大獎項的常勝軍，如保險信望愛、金峰獎、金品獎、華人公益金傳獎、國家品牌玉山獎、世界傑出名人榜等肯定，同時蟬聯卓越雜誌「最佳保險經紀人獎」，也是保經業中唯一獲此殊榮的企業，更是台灣唯一兩度榮獲「國家品牌玉山獎-全國首獎」肯定，並受邀至總統府接受接見的保險經紀人公司。

文．陳怡瑄　

富士達保險經紀人（以下簡稱富士達保經）成立於二○○七年，無畏當時大環境帶來的衝擊，秉持著「專業、誠信、負責任」的核心價值，只為讓每個人都能有完善無虞的金融保險規劃，發展至今營業據點遍布台灣北、中、南及東部，超過兩百處服務據點。

值得信賴的夥伴

「成為客戶最溫暖的朋友」一直是富士達保經服務的初衷。

市場上的保險商品五花八門，一般民眾很難自行投入大量的時間精力去研究比較，甚至搭配出最符合需求的方案，而這就是「保險經紀人」的價值所在。富士達保經扮演保險公司與顧客之間的最佳橋樑，憑藉高度的保險專業與服務獲得忠實客戶的信賴，在競爭激烈的保經業中成為模範標竿。

從二○二○年初開始，疫情延燒至全台，民生、經濟與醫療等問題接踵而來讓所有企業與民眾都措手不及。富士達保經董事長廖學茂表示，「居安思危，思則有備，就能有備無患」，只要平時做好準備，危機來臨反而成為轉機。回顧今年中旬，疫情再度嚴峻導致人心惶惶，但富士達在廖學茂的「坐鎮」下，積極快速地祭出疫情應變辦法，透過線上主管會議、數位講座課程安定人心，更針對各項獎勵與專案提出融通方案等，種種措施讓富士達無論在業績或組織人力上都是有增無減。

人才是公司最寶貴的資產

廖學茂相信，「對人才進行投資」是邁進成功的不二法門。所以公司設立富士達大學，透過「五大學院、三大研究所」的系統性課程規劃，為不同職級的同仁，提供完整的訓練。除了保險相關內容外，也包含財金、管理、經營等全方位的講座與課程，希望帶領所有同仁在富士達保經不斷充實自我、持續成長。也因為有這樣的堅持，帶動良好的學習風氣，讓任何階級都仍持續成長、充實自我，不論是剛加入的新血或是業務老手，只要在富士達保經就能獲得良好的培育與發展。

品牌年輕化帶動數位化轉型

廖學茂笑著說到，我們從內勤員工到業務員平均在三十五歲以下，不僅有著專業紮實的保險知識，最重要的是待人接物的「熱誠」及「活力」。有著一群年輕的工作夥伴，也帶動整體品牌年輕化，讓富士達不易受舊思維牽制。而這股年輕化的決心也反映在軟硬體的配置上。

因應金融科技趨勢，富士達保經早已超前部署，早在十年前投入資源開發數位化服務，造就了現今的「富士達AI機器人」系統。領先業界的行動智能系統，整合公司內部資源，包含「重要公文」、「競賽業績」等資訊查詢、線上觀看教育訓練課程，若需要調閱「商品資訊」或「費率」，也只要動一動手指即可方便取得。

除了讓業務同仁能快速取得公司各項資源外，更可第一時間掌握保單狀態，進而精準且有效率地提升兩倍的產能，讓保戶能夠及時感受富士達保經的效率、專業、溫暖的服務。

公益不分你我

在疫情期間，富士達保經仍秉持熱心公益精神回饋社會，包含捐助弱勢團體及物資、推廣教育發展，廖學茂也長期關注社會議題，並實際響應各式公益活動，今年推出新書《成功的祕道：人脈學院》，並將所有版稅收入（扣除人事成本後）全數捐給「張老師基金會」作為服務經費等。

廖學茂表示，「公益」不分你我，任何人只要有能力，都應該貢獻一己之力、盡力回饋社會。只要擁有一顆向善的心，無論是出錢或者出力，也無論付出的多寡，都將為台灣各個角落帶來一股正向的力量，也能讓人生有不一樣的幸福與體悟。因此，除了身體力行之外，也鼓勵所有富士達保經的主管及同仁，在自己能力範圍內去貢獻社會，善盡社會企業責任。

富士達保經對品質的堅持、社會的貢獻大家有目共睹，多年來更是各大獎項的常勝軍，說起心歷路程，廖學茂開玩笑地說道，富士達保經還是個很年輕的公司，如同嬰兒期剛過，說起來算是個青少年公司，可塑性非常大。希望未來五年內能將公司規模擴大，為更多民眾服務，落實社會企業責任力，力求深耕保險專業的精神，進而成為保戶心目中最值得信賴的專業保經團隊。

卓越雜誌2021.12號428期
卓越雜誌2021.12號428期

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