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保誠人壽陪伴客戶建構幸福人生

聯合新聞網 / 卓越
保誠人壽總經理王慰慈（右）與客戶暨數據長趙汝俊（左）共同發布「幸福方 程式」。
保誠人壽總經理王慰慈（右）與客戶暨數據長趙汝俊（左）共同發布「幸福方 程式」。

保誠人壽獲頒2021 年卓越保險評比「最佳創新商品獎」，由財務長關永威（右） 代表領獎，並與保險局長施瓊華（左）合影。
保誠人壽獲頒2021 年卓越保險評比「最佳創新商品獎」，由財務長關永威（右） 代表領獎，並與保險局長施瓊華（左）合影。
保誠人壽榮獲得《2021年卓越保險評比》「最佳創新商品獎」殊榮，是繼2019年和2020年獲「最佳保險商品獎」和「最佳創新商品獎」之後，第三年蟬聯該評比商品類獎項，顯示保誠人壽優質的產品廣受各界肯定。

文．編輯部

保誠人壽二十多年來提供台灣消費者優質的保險商品，也是台灣的分紅保單專家。今年獲得2021年卓越保險評比「最佳創新商品獎」殊榮，也是唯一獲得商品類別獎項的保險公司，突顯保誠商品在市場上的獨特性。此次評比經由兩萬五千人次網路票選，加上專家學者評鑑，再次肯定保誠人壽優質的產品。

以客戶為本秉持品牌精神

回應H.E.A.R.四大需求

保誠人壽以客為本，為台灣消費者提供因應人生階段不同需求的多元化商品，其中包含Health & Protection（健康與保障）、Education（子女教育）、Asset Planning & Transferring（資產規劃與傳承）以及Retirement（樂活退休）等，剛好形成H.E.A.R.，呼應其「誠心誠意，從聽做起」的品牌精神。

在保誠多元的保險商品中，又以分紅保單最具代表性，受到期望兼顧保障與累積資產的消費者青睞，讓家庭守護者─身為家中經濟支柱的三明治族，在準備子女教育基金之餘，也可以為將來的退休金做準備；精采生活家─可以透過理財規劃儲備旅遊或享樂基金，盡情享受精彩人生；資產傳承族─運用多元資產和充裕的可用資金，增加保障的同時可以累積資產，傳承給下一代；橘世代─透過保險規劃，維持退休後的生活品質，享受樂活人生。分紅保單「分擔風險 紅利共享」的特色，幫助客戶累積實踐人生目標所需的資金，同時兼顧保障功能。分紅保單的四大優勢，包含：

一、分散風險：投資標的包括股票、債券等配置，達到分散風險、穩健理財的效果。

二、長期回報：藉由長期持有保單，來達到累積資產的目標。可選擇英式分紅保單將紅利滾入保單增長保額；或選擇美式分紅保單利用彈性的分紅方式、靈活運用資金。

三、約定比例：保戶可享有保險公司投資經營的成果，於保單條款中約定紅利分配比例，且分配給客戶之比例，依法不得低於分紅帳戶當年度可分配紅利盈餘之七十％。

四、平穩原則：保留部份收益盈餘，用來支應虧損部份，降低分紅帳戶受市場波動帶來的影響，並提供相對穩定的回報。

透過分紅保單的四大優勢，加上保誠人壽國際化的資源、穩健的財務以及專業團隊，讓保誠人壽連年在卓越保險評比中脫穎而出，也在現代保險雜誌二○二○年壽險公司體檢調查中，蟬聯投資報酬率業界第一的佳績，成為客戶建構保障與累積資產的好夥伴。

與時俱進的健康保障

陪伴客戶以正面態度面對風險

保誠除了幫助客戶累積理想生活所需的資金，也與時俱進提供符合需求的健康保障商品。因應民眾對重大疾病（例如癌症）醫療保障的需求提高，加上醫療技術日新月異，保誠人壽「標靶守護防癌健康保險附約」，針對目前癌症的主要療法，提供市場上少有同時涵蓋標靶、化療、手術、放射線等主要癌症療法的防癌險商品，給客戶跟得上醫療進展的保障。此外，「法定傳染病」也成為近一年來民眾搜尋保險資訊的熱門關鍵字，保誠人壽「醫吉御守一年期住院醫療健康保險」，同時涵蓋了法定傳染病、重大疾病及住院醫療保障，多元的保障內容，除了是抗疫的助力，同時也協助客戶正面看待重疾風險，積極做好準備。

著眼於線上投保需求逐漸增加，保誠人壽也提供消費者方便使用的網路投保方式。首創業界「網路投保購物車」以及「DIY碎片化商品組合」，讓消費者依自己的需求，彈性選擇所需的保險商品組合。網路投保中少見的健康險商品「保誠人壽ｅ保庇健康保險」，讓客戶以較實惠的保費，獲得所需的醫療保障。

將主動權交還給消費者

「誠」就幸福人生

保誠人壽也觀察到隨著市場趨勢及消費行為模式的改變，人們的人生路徑與對幸福的定義已與過去大不相同。日前保誠人壽總經理王慰慈與客戶暨數據長趙汝俊透過記者會宣布，將以4A（Accessible、Affordable、Approachable、Actionable）回應日益多元消費者的需求，將選擇權交還給消費者，規劃屬於自己獨一無二的「幸福方程式」。

保誠人壽持續透過商品創新與貼心服務，在消費者每個人生階段提供所需的保障，並透過數位化服務與多元行銷管道，讓消費者在每一個人生的階段，自主選擇當下最適切的商品及服務，陪伴客戶以正面、積極、主動的態度，主導自己和家人的幸福人生。

4A代表意義

◆Accessible多元通路發展策略：透過包括銀行保險、電話行銷、團保、保經代、網路投保等多元化的行銷通路，讓消費者依據自己的習慣及喜好，自主選擇想要的服務以及商品。

◆Affordable保障和保費的平衡：消費者可以依生活型態及風險承受度，以及自己的經濟狀況，彈性選擇適切的主附約保險商品進行搭配。

◆Approachable提供貼近人心的服務：站在消費者立場思考，從購買保險前、購買保險時、購買保險後等體驗過程，提供多項暖心服務。

◆Actionable將選擇權交還給消費者，鼓勵消費者主動規劃：深耕數位轉型，提供多項因應H.E.A.R.的數位工具，例如：「計算理想生活」藉由計算所需的儲蓄、投資、子女教育、退休及保障規劃的金額，選擇適合自己需求的保險商品；「健康大數據」和「彩色退休生活」則可讓消費者了解自己在健康、退休的規劃。

卓越雜誌2021.12號428期
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