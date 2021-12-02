通貨膨脹席捲 全球都無法倖免

正當疫情趨穩，振興券也拿到手，民眾開心出遊及消費時，才驚覺怎麼東西都變貴了，漲幅還大到令人很有感，讓大家擔心是不是通貨膨脹？未來的生活是不是更困難了？

文．黃小玲

受疫情重創的經濟才正要開始復甦時，石油、天然氣、燃煤卻價格飛漲，已經開始推升民生物價，國內外都面臨到通膨海嘯，國際原油價格更飆破每桶八十美元，通貨膨脹現象已席捲各國，作為通膨預期指標的美國，今年十月份消費者物價指數（CPI）年增率創歷史新高，較前一年跳升六．二％，創下三十餘年來新高，引發全球市場擔憂。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）也在會議中坦承通貨膨脹壓力，並表示會縮減購債規模，成為收緊疫情高峰期間超寬鬆貨幣政策的第一步，而且供應鏈限制和通膨持續時間可能比預期長，甚至延續到明年。

隨著通膨升溫，針對通膨只是反應供應鏈吃緊的暫時現象，還是長期的問題？經濟學家和官員們也熱烈激辯，各執一方說詞。然而美國十月份通膨飆升的情況，讓主張是長期問題的一方佔上風，顯示物價上漲是全球性的現象，各國都無可迴避。

民生物價飆漲

衝擊疫後經濟復甦

台灣當然也免不了這波通膨海嘯，由最貼近民眾的民生問題來看，是最能反應通貨膨脹效應的，當肉圓從四十元漲到六十元，蚵仔煎從六十元漲到八十元時，大家會發現錢變薄了，東西都悄悄漲價了，連台南知名五星級大飯店的明太子麵包去年只賣六十五元，今年十月就漲到一二○元了，漲幅高達八五％，令人咋舌。而餐飲龍頭王品集團也因為進口牛肉和沙拉油大漲扛不住了，在今年十月宣布旗下十五個品牌全面漲價約五％，衝擊相當大。各項原物料漲聲不斷，業者也撐不住，廠商們紛紛表示進貨成本都增加了，相對地推升全台物價飆高，帶動萬物應聲飛漲，讓餐飲業辛苦盼來解封後的來客潮產生變數，也讓大家大嘆什麼都在漲，就是薪水不會漲！

然而什麼是通貨膨脹呢？它指的是一般物價的持續上漲，也就是你的金錢購買力一年年縮水了，但若是薪資有每年成長的話，則會抵消掉通貨膨脹，但這只是理論上的，事實上並不可能每年都調薪。台灣正常的通貨膨脹每年大約是落在一％至二％之間，但今年因為疫情和全球通膨的影響，漲幅已衝破正常值了！

大量印鈔也會造成通貨膨脹

通貨膨脹是怎麼發生的呢？一是鈔票印太多，造成貨幣的價值變低。二是所有生活必需品相對變得昂貴，物價飆漲。三是人們的購買力變低，沒有刺激到經濟活絡。過度印鈔最有可能發生在有災難或戰爭時，政府大量印鈔投入公共建設或還債，讓錢流入民間市場，當貨幣的總量變多，它的價值也就緩慢降低。

以美國的通貨膨脹為例，其實在二十世紀時，國際上有個叫做「金本位制」的規定，世界各政府必須依據國家的黃金儲備才能發行適量的法定貨幣（紙鈔）。但是在一九七一年時，美國總統尼克森廢除了金本位制，這樣美國聯準會就可以不必依照自己國內的黃金儲備就大量印鈔，開始造成國家的通貨膨脹。

最近美國為了拯救經濟機，又啟動印鈔機制，憑空印出一．九萬億美元，等同是五三．二兆元的台幣，美國的超額印鈔，最直接的影響就是通貨膨脹、物價上漲，然而身為全球唯一世界貨幣的美元，不但不會貶值，還能解決其經濟困境，但大量美元的衝擊卻造成其他貨幣的貶值，影響可謂相當大。

通貨膨脹的影響層面

受到通貨膨脹負面影響最大的，是持有一堆現金或存款的人。例如存了很多錢，打算等退休慢慢花，但屆時這筆錢的價值和購買力，會隨著時間慢慢的縮水。無法抗通膨的資產包括定存、債券、儲蓄險、國民年金或勞保年金、外匯（外幣資產）和手上的現鈔等，這些資產統稱為「貨幣型資產」。

而最不受通貨膨脹影響的則是持有有價資產的人，像是房屋不動產、股票、股票型基金、黃金白銀，因為價值變低的只有金錢，相對物品資產的價值並沒有變低，在通貨膨脹之下都能持續保持它的價值。所以經濟學大師傅利曼（Milton Friedman）在其經典著作《選擇的自由》中下了一個註解，通膨讓社會分裂成贏家和輸家，因為擁有房子的人因房價大漲而受益，而買不起房卻只有小額存款的則身受其害。

通貨膨脹有利有弊

貨幣是經濟順利發展的潤滑劑，通貨膨脹代表市場中貨幣的供給增加，也就是潤滑劑增加，如果是緩慢增長，有促進資源流動、活絡經濟的效果。所以有些微的通膨是好事，但如果通膨過度劇烈，人們手中的貨幣價值就會萎縮得很快，造成惡性通膨，會對人們的生活產生很大的影響。以現代經濟理論的觀點是認為通膨不過高、也不反過來通貨緊縮，保持些微溫和的通膨，對經濟是最好的。

只是這波漲價的浪潮不只在民生餐飲業，也擴散到各行各業，像是汽車業、房價也都在蘊釀漲價，聯合國更在日前發出警告，運費價格飆高助長通膨，若供應鏈問題沒有獲得解決，海運運費飆漲恐繼續推升全球通膨，到了二○二三年，全球物價水準恐再上漲一．五％

面對萬物齊漲的年代，民眾除了錙銖必較度過難關之外，更期盼政府能有快速解決的方案，將通貨膨脹的衝擊降到最低，讓人民的生活能回歸安穩。