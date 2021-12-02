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十三家最受民眾肯定保險業者

聯合新聞網 / 卓越
保險局長施瓊華表示，希望卓越保險評比能年年延續，讓社會大眾多認識優質保險公司。
保險局長施瓊華表示，希望卓越保險評比能年年延續，讓社會大眾多認識優質保險公司。

面對不穩定的疫情及瞬息萬變的經濟社會情勢，獲獎保險業始終如一的專業優質服務未曾間斷過。外在局勢越動盪，民眾越需要保險來轉移人生中各種可能的風險；越是在艱難的時刻，保險業越能提供充分的保險保障，做客戶堅實的後盾。

文．陳怡瑄　

《2021卓越保險評比》結果出爐，今年共評選出十三家保險業者，《卓越雜誌》日前假台大醫院國際會議中心舉行頒獎典禮，出席嘉賓包括金融監督管理委員會保險局局長施瓊華、立法委員吳琪銘、卓越雜誌發行人林定芃、商業發展研究院董事長許添財等人，一同參與保險業的年度盛會，保險局局長施瓊華對本次頒獎活動表示肯定，也期勉所有保險業者能善盡企業社會責任，提供更優質的服務。

為瞭解台灣民眾選擇保險的關鍵指標與認知、各人壽保險業者及產物保險業者的特色，卓越雜誌委託閱傳媒民調中心，透過網路投票方式調查，根據金管會統計，現行台灣地區提供一般消費者保險服務的企業共有二十二間人壽保險公司及十六家產物保險公司。投票從今九月十三日起至十月十五日止，為期三十二天投票，總計超過兩萬五千人次投票，充分顯示民眾對保險業重視。

營運不中斷　助民眾挺難關

保險局長施瓊華首先表示，卓越雜誌保險評比透過網路調查方式，是最貼近民眾的聲音，透過服務品質、企業社會、數位金融等多項指標，為保戶把關，選出優良保險公司。同時也鼓勵保險業者提升更優質的服務，促進同業間的良性競爭。

施瓊華也指出，前陣子疫情蔓延全台，但保險業秉持營運不中斷，推出的各項微型保單、紓困貸款，助民眾度過難關，這份用心，實屬難能可貴。最後希望卓越保險評比能年年延續，讓社會大眾多認識優質的保險公司。

取之於社會而用之於社會

卓越雜誌發行人林定芃表示，新冠肺炎疫情嚴峻，衝擊保險業的經營，在結損必須立即表現，獲利必續遞延的情況下，更是保險業一大挑戰，期許保險業者能持續積極拓展市場，透過大數據、區塊鏈和數位平台等，藉此達到開源節流之效，創造更多交易機會。希望維繫社會安全責任的保險業，能取之於社會而用之於社會，回饋大眾更廣大的保障。

商業發展研究院董事長許添財也勉勵保險業者，用良心和決心為宗旨去服務客戶，保險業能開啟與帶動善的循環，賺錢不困難，要取財有道，因為事在人為，鼓勵大家要努力實現真正保險產業價值，並整合資源與多方傾聽，創造台灣更好的社會福利。

卓越雜誌2021.12號428期
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