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火紅元宇宙 未來商機無限！

聯合新聞網 / 卓越

這陣子最火紅的話題不外乎元宇宙。臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）將Facebook改名為Meta，整個網路將元宇宙這個詞炸到最高峰。

文˙劉虹君

什麼是元宇宙﹖元宇宙是整合AI AR /VR 區塊鏈等技術而成。更貼切的說，元宇宙更像是一個場景。

很多人提到元宇宙實現在電影中或小說中，元宇宙一詞最早來自美國小說家尼爾﹒史蒂文森（Neal Town Stephenson）在一九九二年出版的作品《雪崩》（ Snow Crash）。在這本小說中，元宇宙是一個集體虛擬共享空間，打破了虛擬世界、真實世界與網際網路的藩籬，透過配戴護目鏡等裝置，就可以虛擬的身分進入元宇宙的虛擬世界。

「3+4+8」所形成的元宇宙

元宇宙需具備三個要點、四個基礎建設和八大要素。三個要點為可信的資產價值、去信任的身分認證，和虛擬世界對現實生活的生產過程復刻及升級（對現實世界的底層邏輯完美還原，且擁有獨一無二的身分和資產價值）。

四個基礎建設即是四大技術「BAND」(Blockchain、Game、Network、Display)來做基礎支撐。Blockchain區塊鏈為元宇宙提供去中心化結算平台、價值傳統機制和身分認證，Game讓元宇宙的交互內容有了真實的呈現和趣味性，Network網路的力量，降低用戶的使用成本，且提升相關產品的優質體驗，Display將現實和虛擬世界完美融合，利用設備增進用戶沈浸體驗。

八大要素則為身分、朋友、沉浸感、低延遲、多元化、隨時隨地、經濟系統、文明等八項。所以說「3+4+8」概括了元宇宙，元宇宙簡單說，它是屬於用戶自己的世界，可以快速表達信息、交互資產，並沉浸其中的具體場景。

元宇宙和虛擬實境的不同

元宇宙破除了各平台、遊戲等空間的限制，人們可以戴上裝置，以數位物件及身份進入某個平台的世界與人交流，再轉身走進隔壁的遊戲世界中戰鬥。原先各自為政的社群平台、遊戲等空間如今都將模糊界線，人們得以自由地在不同空間穿梭，而這樣一次性整合並打造出來的世界，就是前景備受看好的元宇宙。

因此隨著元宇宙的商機無限，從科技巨頭、軟硬體廠商，到區塊鏈新創，大家都想搶占元宇宙的大餅。再加上疫情影響，消費行為改變，企業與教育界，VR頭戴式裝置的市場，隨著沉浸式技術的普及跟零接觸的訴求成長中。

另外「元宇宙」打造的虛擬世界，不只是娛樂，還融合支付、消費、教育等現實生活場景的完整生態系統，除了AR/VR與遊戲產業外，也帶入5G、人工智慧（AI）、高效能運算等新興科技的技術。

元宇宙商機多元

帶動新科技成長

台灣擁有先進的軟硬體整合能力，部分晶片設計、封測、AR/VR裝置等科技廠商看好「元宇宙」商機，搶攻虛擬實境供應鏈，預計元宇宙趨勢，可以替台灣的科技產業帶來新一波的成長動能。

元宇宙開啟世代新紀元和產業新型態，在元宇宙的催化下，人們的生活與互動方式也將隨之改變，包括娛樂、運動、醫療、教育、房產、金融、購物、旅遊、社交各產業，處處都是商機。比起現實社會，人們會開始習慣在虛擬世界中社交、學習、玩樂。

例如娛樂產業，歌手在元宇宙開演唱會，虛擬世界中千萬人互動。想像一下，我們在一般演唱會時，通常會買螢光棒、聯名衣服等周邊產品，若未來在元宇宙中開演唱會，虛擬的周邊商品勢必比實體商品成本低，並且更多人會買單，因為虛擬空間中的人物是虛構的，即使把自己裝扮得多誇張都不用在意別人的眼光。

又如運動產業，進入元宇宙的世界裡，跟一群朋友在虛擬世界中打籃球，在家中就可以真正的運動，虛擬空間的運動場，只要達到連體感且能連結進虛擬空間中，未來會有很多人在虛擬空間中運動，想起來都覺得很酷。

而教育產業在元宇宙的空間中，同學進入一個虛擬的教室，除了分隊討論、團隊遊戲變得可行，就連教學的空間都可以輕易地轉換；例如在教歷史，就可以實際轉換到該歷史發生的虛擬場景中，直接看到現場學習效率一定更快！

在元宇宙中也可以逛街、購物、交友，與朋友相約在元宇宙的遊戲世界中打怪、進入社群平台聊天遊玩，透過護目鏡等裝置享受沉浸式的社交生活體驗。雖然尚有許多問題和技術需要克服，但未來五到十年元宇宙世界模型應該會越加成熟和穩定。此外，與其相關的行銷、設計等都有可能成為具發展潛力的新興職業，元宇宙將會被哪些企業獨佔鰲頭﹖都是未來全世界關注的焦點，讓我們拭目以待。

卓越雜誌2021.12號428期
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