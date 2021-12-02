中美貿易大戰 衝擊外的台灣真能尋覓新契機？

中美貿易戰方興未艾，不知何時會劃上休止符？兩大強權爭戰，全世界沒有任何國家可以迴避，然而對台灣的未來又會帶來什麼衝擊與影響呢？

文‧徐邦浩

中美貿易大戰的展開，肇因於兩國在商品貿易輸出的極端不平衡，以二○一七年為例，中國大陸向美國輸出高達五○六○億美元的商品，美國向中國大陸輸出卻只有一千三百億美元，逆差高達三七六○億美元，創下了歷史新高。

分庭抗衡 互爭全球霸主地位

目前中國大陸是世界第二大經濟體，外匯存底世界最多，也是美國最大的債權國！而中國大陸揚言，計劃二○二五年要成為世界科技強國；並且主導「一帶一路」、「亞投行」，以及「區域全面經濟夥伴關係（RCEP）」，正在建構歐亞大陸為主體的全球化新模式，以發展大國外交與美國分庭抗衡，加上中國大陸在南海、東海軍事擴充，在在都衝擊到美國全球霸權的地位！

過去，中國大陸被喻為「世界工廠」，屈居全球產業價值鏈中、下端，並在核心技術領域依附價值鏈頂端之美國；但今非昔比，現在中國大陸在核心和新興科技領域全力尋求追趕和超越，對仍想獨佔鰲頭的美國明顯構成威脅。

表面上，中美貿易戰看似是兩國之間的貿易糾紛，實際上卻是包括了科技及智慧財產權的爭奪戰、貨幣政策的鑄幣權，乃至全球經濟的主導權，目前主導全球遊戲規則的美國，很擔心被下一個崛起大國（中國大陸）所取代。

商品貿易不平衡引發爭議

台灣全球貿易可把握契機

近年來，開始有些美國人覺得相當吃虧，尤其是和中國大陸的貿易，除了關稅不平衡之外，他們也認為中國大陸的商人使用了許多不公平的手法，甚至詭詐的手段，才會導致雙方的貿易數字相差愈來愈多。另外有些美國人指出，許多外國進口貨品免稅，但美國自製產品卻仍要繳稅，這非常不合理，應該是要減少美國公司的營利稅，並增加進口稅來彌補。

美國一向是最主張自由貿易的國家，進口關稅也是全球最少、最低的；所以，和美國做生意的國家，理論上都佔了便宜。但美中貿易戰爭的進程，從互相加關稅的角力戰、到執行後的互相傷害，甚至造成人民幣的貶值、全球金融市場的震盪，這一波波衝擊，台灣自然也無法置身事外。

而且美國兩千億課稅涵蓋「蘋果供應鏈」產品、對華為的禁令，對台灣相關產業也造成影響。不過，從最現實的角度來看，來自美國的轉單效應，似乎也說明台灣從貿易戰中也獲得了直接的好處。

從長遠來看，一場兩大國的博弈賽局，台灣在這場長途賽跑中如何占得有利位置？美國下令要制定法律，限制中國大陸人取得高科技的技術，如果中國大陸無法從歐美取得技術，勢必會較為倚賴具有創新能力的台灣，否則「二○二五中國大陸製造」，恐怕永遠只是夢想！

此外，在中美進行貿易戰下，部分台商已部署把廠房搬離中國大陸，有可能帶來「Made in Taiwan」浪潮，這將成為台灣年輕人的新機會。據統計，目前從中國大陸台商回流的生產設廠投資額度已經突破新台幣兩千億元，未來預估還會更多。

對台灣年輕人來說，中美貿易戰帶來台灣在全球貿易體系的新定位，可能也為他們創造了千載難逢的機會。所謂危機就是轉機，如何運用時機創造利基，是台灣在這波中美貿易戰中可以逆轉的契機！