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中美沒有「新冷戰」的本錢

聯合新聞網 / 卓越

外界常以「新冷戰」或「冷戰2.0」形容川普開啟的中美戰略競爭，擔心雙邊關係會上升到對抗甚至衝突的局面。習近平則說「合則兩利，鬥則俱傷」，雙方現在似乎都沒有打「持久戰」的本錢。

文．趙春山

中美關係經過連番折騰，近期似乎出現轉機；先是美國總統拜登與中共國家主席習近平皆透過向「美中關係全國委員會」（NCUSCR）十一月九日年度晚宴致賀電，釋出雙方改善關係訊息，接著是兩國出席格拉斯哥（Glasgow）第二十六屆聯合國氣候變化大會（COP26）的代表，罕見發表聯合聲明，同意在未來十年加強氣候合作。當然，「壓軸戲」就是拜習兩人於十一月十六日上演的線上峰會。

外界常以「新冷戰」或「冷戰2.0」形容川普開啟的中美戰略競爭，擔心雙邊關係會上升到對抗甚至衝突的局面。對此，習近平十一月十一日在「亞太經濟合作會議」（APEC）企業領袖峰會發表談話指出，亞太地區不能也不該回到「冷戰」時期的對立狀態，並警告各國不要基於地緣政治考量形成小圈子。與此同時，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）亦表示，美中在印太地區雖進行經濟、科技和價值觀等「激烈競爭」，但並非注定演變為「新冷戰」。

我認為，中美兩國都想避免重蹈覆轍，回頭走冷戰時期美蘇對抗的老路。習近平說「合則兩利，鬥則俱傷」，雙方現在都沒有足夠的本錢打「持久戰」。

美國經濟困境面臨挑戰

國力已今非昔比

有鑑於川普的「單打獨鬥」對美國國力造成巨大耗損，拜登想運用「拉幫結派」的方式對抗中共，然而連美國在歐亞兩地的部份盟友，都不願意「選邊站」。軍力是維持「美國第一」的最大支撐，但疲弱的經濟讓拜登感到難以為繼。最新數據顯示，受新冠疫情影響，美國的「消費者物價指數」和「生產者物價指數」皆大幅上揚，通貨膨脹加上失業危機，已重挫拜登在國內的民意支持度。

其實，美國知名智庫「蘭德公司」（RAND）早在今年初就已提出名為《實施克制》（Implementing Restraint）的研究報告，指出美國國力今非昔比，不能再採過去的全球擴張戰略；報告建議美國應實施「戰略收縮」，即減少參與大量的國際事務。「蘭德公司」具軍方背景，提出這種近乎「非主流」的觀點，特別引發外界關注。

不利衝擊多

習近平的「中國夢」恐難實現

習近平認為，世界正經歷「百年未有之大變局」，要維持其在中共「新時代」的領導核心地位，就必須減少外部環境對中共造成的不利衝擊。而對美關係是中共外交的「重中之重」，但習近平過去四年的對美工作，並沒有交出一張像樣的成績單；未來習若處理不當，不僅影響他的「中國夢」，甚至將提供政敵趁機攻擊的口實。

習近平的「中國夢」就是達成「兩個一百年」目標，實現中華民族偉大復興。習聲稱「強國必先強軍」，為了縮短與美國的軍力差距，還加上「建軍一百年」的目標；但中共付出的代價，可能就是與美國進行一場漫無止境的軍備競賽。習近平應該了解，蘇聯的解體，不是因為西方實施的「和平演變戰略」，而是在蘇聯領導人布里茲涅夫長期統治下，與美國進行軍備競賽，拖垮了本就搖搖欲墜的國內經濟。戈巴契夫上台後，雖想透過軍事改革使蘇聯軍力維持「合理的足夠」，但積重難返且為時晚矣，已挽救不了國家敗亡的命運。

僅管中共處在疫情當下，仍是世界主要經濟體中，經濟復甦表現最亮眼的一員；但從今年下半年開始，中國大陸經濟成長已出現放緩趨勢，明年的經濟情況更不容樂觀；而對習近平來說，明年正是關鍵性的一年。

「拜習會」雖是「千呼萬喚始出來」，但我認為，中美兩國領導人對這次會面沒有期待，只是要避免受到傷害；雙方沒有期待把兩國關係變好，但至少不要讓它壞到不可收拾。

（筆者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

卓越雜誌2021.12號428期
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