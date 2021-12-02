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中二選區立委補選傳餐會賄選 中檢傳4里長22名選民調查

他可能是民進黨台北市長最大黑馬？

聯合新聞網 / 卓越

二○二二縣市首長選舉將至，各政黨開始積極展開布局，其中台北市長最受關注，某網路媒體民調於十一月十七日至十九日針對十九歲以上的台北市民進行二○二二台北市長人選調查。調查結果顯示，民進黨中，台北市民最支持衛福部長陳時中；台灣民眾黨中，台北市民最支持黃珊珊。若二○二二台北市長由陳時中與蔣萬安兩人藍綠對決，則蔣萬安以五○．三％的支持度領先陳時中的三二％，目前支持度差距為一八．三％。若台灣民眾黨派出黃珊珊加入戰局，會使蔣萬安的部分支持者跑票，將蔣萬安與陳時中雙方的支持度差距從一八．三％拉近為一三．二％。

文˙陳正修

以上民調得知，有中央執政優勢民進黨，仍無法在台北市長勝出，陳時中雖然被稱之為黑馬，疫情不確定因素，以及有心人士流出他私下聚會喝酒唱歌畫面，形象受損影響選民認知，所以他變數居多。

筆者評估，明年台北市長選舉可能重演二○一八年的「三腳督」局面，總統蔡英文若選擇適當人選，可能繼一九九四年前總統陳水扁首度成功前進北市府，近三十年再攻破堅固營壘。

一直被討論即將入閣的桃園市長鄭文燦，筆者認為，他非常適合參選下屆台北市長，而不是去當行政院長，成為消耗品自損能量，應從參選台北市長作為基礎，再挑戰更高難度大位，奠定綠營領導地位，至於行政院長，民進黨人才濟濟，如先前傳出前副總統陳建仁為了穩固政局，被徵詢過。另外，前交通部長林佳龍擁有中央及地方歷練，深度接地氣，讓他擔任行政院長可說是一盤好棋。

至於鄭文燦雖有挑戰二○二四總統大位可能性，各項民調顯示，他均落後其他可能參選人，如副總統賴清德、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲等，既然勢不在已，與其勉強不如另闢戰場，正如台灣政治歷史顯示，台北市長才是進軍總統府跳板，前總統李登輝、陳水扁、馬英九等都是最好例子，鄭文燦不可能沒想過，作為民進黨新潮流培養明日之星，加上年輕具有群眾魅力，若經由幾年台北市長政治磨練，對於往後挑戰大位都是好的養分。

卓越雜誌2021.12號428期
卓越雜誌2021.12號428期

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