渣打銀行獲「最佳數位金融服務獎」與「最佳社會共融獎」雙料贏家

展現國際級銀行全方位實力的渣打銀行，近年來屢獲國內外多項大獎肯定。2021卓越銀行評比結果揭曉，儘管面對疫情衝擊與外在環境的挑戰，渣打銀行仍脫穎而出，榮登「最佳數位金融服務獎」與「最佳社會共融獎」雙料贏家，成為深獲專業評審肯定與消費者認可的首選外商銀行。

文/編輯部

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真表示，新冠肺炎疫情的衝擊不僅改變日常生活模式，更考驗銀行服務的創新與應變能力，渣打銀行在數位金融的策略布局與相關平台建置的超前部署，導入貼近客戶需求的客製化思維，以便捷完善的數位金融體驗，全方位支援客戶的金融需求，讓「最佳數位金融服務獎」的榮耀更顯珍貴。

專業加數位、理財更到位

一站式數位服務

渣打銀行觀察到在市場更為動盪的環境下，客戶期待更即時且完整的市場資訊、以及更便捷安全的線上理財平台及流程，即便不出門也能理財千里。

渣打銀行結合國際級專家團隊及領先的數位科技兩大關鍵優勢，於二○二○年持續優化多元化數位理財平台與數位流程系統，打造「專業加數位，理財更到位」的一站式數位理財之旅，期為客戶打造創新、安全、方便的金融體驗。

此外，渣打銀行積極將金融創新落實到投資理財的各項服務，也受到客戶的認同。今年以來，全行九成的金融交易在數位平台上完成，超過九成的產品申請來自於數位通路，數位理財的交易量也高達八成；渣打也提供國際化的數位金融服務，推出「全球帳戶連結」讓客戶透過渣打數位通路，綜覽渣打中國、渣打香港、渣打新加坡及等地之存款及投資帳戶資訊，享受便捷的跨境金融服務。

渣打銀行持續推出數位金融服務，居家防疫理財更便利，更打造數位申貸平台「渣打ｅ 企貸」提升企業主資金來源。

數位金融服務即時專精

居家防疫理財更便利

除了透過現有數位平台，深化與客戶的連結之外，渣打銀行也積極拓展創新服務範疇，持續推出數位金融服務。今年疫情期間，為減少客戶外出頻率，渣打銀行開放提供客戶透過視訊軟體錄影錄音之方式取代親晤親簽的面對面接觸，不出門即可與業務員完成視訊投保作業。更以視訊方式舉辦多場線上投資說明會，藉由專業投資專家的精闢觀點，讓客戶在家也能即時參與市場最新投資趨勢及保障方案，讓居家防疫理財更便利。

此外，渣打銀行日前更推出針對獨資企業主量身打造的數位申貸平台「渣打ｅ企貸」，企業主可透過線上平台，簡單三步驟便能完成貸款申請流程，不僅有效協助企業主提升資金彈性，更進一步增加業務營運效率。特別在後疫情時代，面對快速變化的市場環境，中小企業更需要彈性且靈活的資金來源，渣打銀行以實際行動成為中小企業客戶的強力後盾。

善盡企業公民責任

榮獲「最佳社會共融獎」

在2021卓越銀行評比中，渣打銀行除二度蟬聯外商銀行「最佳數位金融獎」外，更奪下「最佳社會共融獎」，顯見渣打銀行在推動核心金融業務之餘，也善盡企業公民責任，落實社區回饋與弱勢關懷。渣打銀行全力推動的Futuremakers公益計畫聚焦十六至三十五歲的視障與中低收入弱勢青年，協助他們追求教育與職涯夢想，二○二○年總計已服務超過一二○○位弱勢青年，由銀行同仁擔任的志工也透過這個平台，透過各項協助專案與弱勢青年與家庭攜手度過難關，體現「Here for good 一心做好，始終如一」的品牌承諾。

渣打銀行更長期贊助渣打台北公益馬拉松，為全台最大、參與人數最多的公益馬拉松賽事，渣打銀行除定期透過賽事捐款，投入Futuremakers公益計畫以外，也廣邀視障跑者一起站上跑道，近年來更開放公益接力組別，與跑者自由捐款等方式，結合體育活動吸引大眾投入弱勢關懷，發揮更廣大的社會影響力。

渣打銀行表示，本次榮獲「最佳數位金融服務獎」與「最佳社會共融獎」雙項榮耀，不僅是對渣打銀行致力推動金融創新的肯定，更展現渣打銀行積極實踐企業社會責任的承諾，未來仍將以發展數位金融為主軸，透過與多元夥伴合作進一步拓展金融生態圈，並結合集團資源提供台灣在地客戶國際級的金融服務，接軌國際趨勢，以實際行動推動永續發展，實現全球最永續銀行的願景。