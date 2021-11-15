王道銀行發展特色化數位金融服務

王道銀行榮獲「2021卓越銀行評比」的「最佳網路銀行獎」，連續二年獲得此獎的王道銀行，是台灣第一家原生數位銀行，創新貼心的服務和專業的金融科技，贏得許多使用者的青睞。

文．編輯部

隨著金融科技快速發展，數位轉型已是所有金融機構都會面臨的重要議題。王道銀行從二○一五年便投入於數位轉型的規劃，並於二○一七年轉型成為台灣第一家原生數位銀行。王道銀行是如何進行數位創新，打造成具特色化的金融服務？

行動優先思維

打造「手機即銀行」的數位金融

有別於傳統銀行是從既有銀行服務上進行服務的數位化，王道銀行從一開始便聚焦於發展虛擬通路，以行動優先（Mobile First）的流程設計思維，打造各種創新便利的數位金融服務，包括全程線上開戶、外匯、多元轉帳、信貸、基金、機器人理財以及二十四小時視訊客服等，去年更進一步推出網路投保以及外幣理財機器人等服務。

王道銀行致力於運用數位金融科技打造以虛擬通路為主的原生數位銀行，突破傳統銀行提供金融服務時間、地點的條件限制，有效提升服務效率與品質，讓消費者手機變身為銀行分行，消費者不用臨櫃抽號碼牌，在手機上透過王道銀行APP便能辦理多數的金融業務。

在打造各項數位金融服務時，王道銀行最重視的是客戶實際需求，透過創新設計以及結合數據分析，王道銀行藉以進行服務介面和流程的設計，發展出以客戶為核心的數位金融服務，追求將創新徹底落實於服務的每一個環節中，以創造最優質與細緻的使用體驗。

王道銀行近年結合金融本業推出許多與社會共好的金融服務與產品。（由左至右為天使心家族基金 會林照程執行長、伊甸基金會王昭恕副執行長、勵馨基金會王玥好執行長、王道銀行駱怡君董事長、 第一社會福利基金會賴美智執行長、台灣婦女展業協會陳瑪利秘書長)

特色化的金融服務

而在推出數位金融服務時，王道銀行也另闢戰場，發展特色化的金融服務，在市場上吸引了許多消費者關注。舉例來說，一般銀行都主推信用卡，希望透過信用卡各種優惠來吸引更多客群，王道銀行卻反其道而行，不推出信用卡，而是以簽帳金融卡為主。

王道銀行認為，簽帳金融卡的優點是能夠幫助消費者建立良好的資金管控，有多少才能花多少，尤其許多學生族群因為還無法申辦信用卡，藉由使用簽帳金融卡，可讓他們慢慢建立與銀行的往來，也有助他們養成良好的消費習慣。王道銀行推出的簽帳金融卡卡面選擇不但多樣化，且還和許多公益團體合作推出多張公益認同卡，藉由提撥一定比例的刷卡回饋金給公益團體，號召消費者一同透過刷卡來做公益。

另外，著眼於傳統銀行財富管理業務大多只針對高資產客戶進行服務，許多有實際需求的族群卻無法獲得理專服務，王道銀行於是率先業界推出機器人理財，結合大數據系統演算的功能，並依據個人風險屬性，提供客戶極低門檻的數位理財服務，讓大多數消費者只要憑小小資金便能享有客製化的專業投資建議。王道銀行機器人理財自推出以來頗受消費者歡迎，王道銀行也不斷優化機器人理財的介面和推出新功能，二○一九年時推出配息型以及品牌型的機器人理財服務，二○二○年則推出以外幣計價的機器人理財服務，依據客戶需求提供更多元的機器人理財服務。

而在客戶服務方面，由於數位銀行較缺乏實體據點面對面的服務機會，為了讓客戶使用數位銀行也能感受到服務的溫暖，王道銀行率先業界推出二十四小時視訊客服，突破實體據點物理空間的侷限，讓客戶可以隨時隨地透過視訊獲得客服專員的服務。

近年來，王道銀行更著重於結合金融核心本業來推動與社會共好，期能積極發揮金融中介者的角色與功能，因此於二○二○年推出台灣金融業首創的「影響力專案」，號召消費者加入影響力存款，將其專門用來提供小額優惠貸款給公益組織聘僱的經濟弱勢員工或輔導就業個案，今年更進一步將影響力貸款的對象擴及全台灣持有低收入戶與中低收入戶證明者，以期能幫助更多經濟弱勢者。

數位金融服務備受肯定

王道銀行的數位轉型和投入數位金融的努力，獲得許多消費者青睞，今年卓越銀行評比更獲得「最佳網路銀行獎」，連續第二年獲得此獎。近年王道銀行獲得許多國內外獎項肯定，包括Gartner 2017年「最佳創新數位商業模式獎」及「亞太區最佳數位金融大獎」、IDC 2018年數位轉型大獎「訊息及數據轉型領導者」、《遠見雜誌》2018年數位金融服務最佳銀行大賞「傑出獎」、《亞洲銀行家》2018年「臺灣最佳數位銀行」、台灣金融研訓院2018年菁業獎「最佳數位金融獎」、《亞洲銀行家》2019年「臺灣最佳雲端應用」獎、《工商時報》2021年數位金融獎「數位資訊服務獎」優質獎等殊榮。

展望未來，王道銀行將持續投入於數位創新，不斷優化數位金融服務，為消費者打造更優質便利的數位金融生活。